Jony Ive y Sam Altman hablan con Laurene Powell Jobs

El CEO de OpenAI, Sam Altman, y el diseñador Jony Ive han forjado una amistad que llevó a la adquisición de io por parte de OpenAI, y, posteriormente, un producto de hardware basado en IA que tanto Altman como Ive creen que es una reimaginación de lo que significa usar un ordenador.

El dúo recientemente hizo una entrevista con la fundadora de Emerson Collective, Laurene Powell Jobs, proporcionando información sobre en qué están trabajando. Ahora hay un prototipo de hardware establecido, y aunque Altman e Ive no explicaron qué es en un lenguaje sencillo, la entrevista tiene pistas sobre su diseño y funcionalidad.

Aquí hay varias formas en que Altman e Ive describieron su dispositivo de hardware de IA:

Rompe las limitaciones del «mismo tipo de ordenador que hemos estado usando durante mucho tiempo».

La investigación comenzó con una pregunta sobre qué significa que el dispositivo «va a ser capaz de saber todo lo que alguna vez has pensado, leído, dicho».

Será una «espería de participante activo» que es proactivo de «una manera no molesta».

Los dispositivos y aplicaciones actuales son como «caminar por Times Square en Nueva York» con luces intermitentes, multitudes de personas, ruidos, etc. «No hace que nuestras vidas sean pacíficas y tranquilas» o nos deja «centrarnos en otras cosas», que es lo que Ive y Altman querían abordar.

Si tienes una IA en la que confías para hacer cosas por ti y filtrar las cosas con «increíble conciencia contextual de toda tu vida», entonces puedes ir por una vibra que no sea caminar por Times Square.

El dispositivo de Ive y Altman tiene como objetivo traer algo del espíritu de «sentarse en la cabaña más hermosa junto a un lago y en las montañas y simplemente disfrutar de la paz y la calma».

He dicho que prefiere soluciones que «se tambalean en parecer casi ingenuas en su simplicidad y sensación».

También le gustan los «productos increíblemente inteligentes y sofisticados que quieres tocar» y usar «casi descuidadamente».

Le he dicho a Altman que el diseño es correcto cuando «quieres lamerlo o morderlo», y con el prototipo actual, Altman tuvo esa sensación.

«El grado en que Jony rompió cada pequeña cosa que esto no necesita hacer o que no necesita estar allí es notable».

«Hay algo en cuando un diseño se vuelve tan simple y hermoso. Y juguetón, a falta de una palabra mejor». No hay muchos productos con «humor» en «esta área» y hay un deseo de «no tomarnos tan en serio, a pesar de que estos son tiempos serios».

Altman dijo que al principio, Jony dijo «vamos a hacer sonreír a la gente. Vamos a hacer que la gente sienta alegría. Haga lo que haga el producto, tiene que hacer eso». Altman dijo que es «encantador» «tener algo de capricho».

Los prototipos son «asombrosamente buenos» y «emocionantes».

Faq-Mac: de momento es vaporware, y el hecho de que estén dando entrevistas sin tener el producto… no es buena señal

Nos encanta ver a Laurenne Powell Jobs tener un papel más relevante en el mundo actual de la tecnología.