Anuncios de Apple: Peak Performance

Apple ha publicado un nuevo anuncio para el iPhone 17 Pro en su canal de YouTube, destacando la refrigeración de la cámara de vapor del dispositivo y el chip A19 Pro.
Titulado «Peak Performance», el anuncio de un minuto de duración comienza con un hombre corriendo a través de un paisaje desértico árido cuando las nubes de tormenta se fusionan sobre él. Una gota de agua cae del cielo y se evapora en su frente, proporcionándole un rendimiento sobrehumano y una capacidad multitarea. Una voz en off dice:
El chip Apple A19 Pro se enfría con vapor. Porque cuando corres bien, puedes superar tus límites. Y hacer malabares con más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagínate si fueramos tan poderosos…
Mientras el hombre sigue corriendo, toca las teclas en un piano alargado mientras resuelve un cubo de Rubik con una mano, luego atraviesa una pared y atraviesa una habitación de cantantes, antes de romper otra pared y eclipsar la vista de la cámara.
No hemos conseguido averiguar qué música suena… si alguien sabe, en los comentarios, por favor
