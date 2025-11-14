Transforma tu experiencia de cine en casa este Black Friday con el soporte de pared Hama para TV de hasta 90”

El Black Friday es el momento perfecto para hacer esas compras que llevas tiempo planeando — y si estabas pensando en renovar tu espacio de ocio y entretenimiento, ¡ha llegado el momento! El soporte de pared giratorio, inclinable y extraible de Hama está diseñado para televisores de hasta 229 cm (90”), ofreciendo la combinación perfecta de flexibilidad, diseño y resistencia.

Gracias a su sistema ajustable, disfrutarás de tus programas o partidos favoritos desde cualquier ángulo, aprovechando al máximo cada rincón de tu salón.

En los últimos años, los televisores han seguido una tendencia clara: cada vez son más grandes, más delgados y, sorprendentemente, más asequibles. Lo que antes era un lujo reservado a unos pocos —un televisor de más de 50 pulgadas… ¡y hasta 90!— hoy es una opción común en muchos hogares. La evolución tecnológica, la producción a gran escala y la competencia entre fabricantes han permitido que las pantallas crezcan en tamaño mientras los precios disminuyen.

Esta democratización del gran formato ha cambiado también la forma en que diseñamos los espacios domésticos. Las paredes se convierten en el lugar natural para instalar el televisor, y los soportes de pared ganan protagonismo no solo por estética y funcionalidad, sino también por seguridad y aprovechamiento del espacio.

Disfruta de tu televisor de gran formato, ahora con todo el estilo y la calidad de Hama

Este soporte de pared de Hama ofrece una solución práctica y funcional para quienes buscan aprovechar al máximo su espacio y disfrutar de una visualización óptima del televisor desde cualquier ángulo. Diseñado para pantallas planas con una diagonal de entre 117 y 229 cm (46” a 90”), combina robustez, movilidad y un diseño discreto que se integra fácilmente en cualquier entorno doméstico.

Su estructura resistente, con una capacidad de carga de hasta 75 kg, garantiza una fijación segura incluso para televisores de gran formato. Gracias a su sistema de movimiento total, permite girar, inclinar o extender la pantalla para tener el ángulo de visión perfecto. Además, el ajuste fino de posición facilita corregir la orientación del televisor tras la instalación.

El soporte cuenta con amortiguadores de vibración, que contribuyen a una experiencia audiovisual más estable, y un organizador de cables que mantiene el espacio ordenado. El sistema Easy-Fix permite ajustar la posición del televisor de forma sencilla y sin herramientas, mientras que la plantilla de perforación y el nivel de burbuja incluidos facilitan el montaje.

Su acabado en blanco con detalles en negro favorece una integración armoniosa con distintos estilos de decoración. Como parte del compromiso medioambiental de Hama, el producto se presenta en un embalaje 100 % libre de plásticos, con materiales certificados FSC procedentes de una gestión forestal sostenible.

Con una garantía de 10 años y calidad probada bajo exigentes estándares de resistencia y estabilidad, este soporte representa una opción duradera y confiable para cualquier espacio de entretenimiento en el hogar.