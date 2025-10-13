Razer Basilisk Mobile, un ratón pequeño, compacto y resistente

Los ratones han sido, probablemente, uno de los productos de hardware que más se han devaluado con los años. La inundación de productos fabricados en plástico y funcionalidades básicas, con unos precios ridículos, han hecho que, para la mayoría de los usuarios, pensar en gastar dinero en un ratón sea como pensar en tirarlo a la basura.

Sin embargo, los que utilizamos el ordenador asiduamente, somos capaces de valorar el tiempo (y por lo tanto el dinero) que ahorra tener un buen ratón: prestaciones, personalizaciones y sobre todo, precisión en el puntero hacen que la diferencia entre un mal ratón y un buen ratón sea la distancia que hay entre la productividad y el ataque de nervios.

Hoy vamos a hablar de la propuesta de Razer, el Basilisk Mobile, la versión más portátil de la gama Basilisk. Un ratón que nos hace disfrutar cada vez que lo utilizamos.

Razer Basilisk Mobile es plenamente compatible con dispositivos Apple, tanto en términos de uso básico como de personalización avanzada. Aquí te lo detallo:

1. Uso básico en macOS

Puedes utilizar Basilisk Mobile en un Mac de manera inmediata, ya sea mediante Bluetooth, HyperSpeed Wireless (con el dongle USB que encontrarás incrustado en la base del ratón) o cable USB-C. macOS detecta el dispositivo como un ratón estándar sin necesidad de controladores adicionales (Windows Central, PC Gamer).

Dongle USB incrustado en la base del ratón

2. Personalización a través de Razer Synapse para Mac

Compatibilidad oficial

La versión Razer Synapse for Mac , es compatible con Razer Basilisk Mobile (mysupport.razer.com).

, es compatible con (mysupport.razer.com). Para que funcione, necesitas un Mac con Apple Silicon (chip M1/M2, etc.) y macOS Ventura 13 o superior (mysupport.razer.com, Razer).

Características disponibles

A través del software, puedes configurar mapeo de botones, macros, perfiles, y otras opciones personalizadas, al igual que en la versión para Windows (Razer).

Resumen sobre compatibilidad con Apple

Aspecto Detalles Función básica Funciona en macOS por Bluetooth, dongle o USB-C como ratón estándar. Personalización avanzada Disponible con Razer Synapse for Mac Requisitos mínimos Mac con Apple Silicon + macOS Ventura 13 o superior. Limitaciones potenciales No compatible con versiones antiguas/intel sin Synapse para Mac.

Conclusión

Para los usuarios de Mac modernos (especialmente con chip M1 o M2 y macOS Ventura o superior), el Razer Basilisk Mobile no solo es funcional, sino también completamente personalizable mediante Razer Synapse for Mac.

Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan portabilidad sin renunciar al control detallado de sus funciones a través de software.

Razer Basilisk Mobile cuesta 99,99€ en la web de Razer