Synology lanza DiskStation Manager 7.3

Synology anuncia el lanzamiento de DiskStation Manager (DSM) 7.3, que ofrece una mayor eficiencia de almacenamiento, seguridad y fiabilidad reforzadas, y nuevas funciones de productividad.

«A medida que los datos crecen rápidamente, se necesitan soluciones avanzadas para gestionar, procesar y aprovechar todo su valor», dijo Kenneth Hsu, Director del System Group en Synology. «DSM 7.3 ayuda a los clientes a afrontar con confianza los desafíos cambiantes de la gestión de datos en una plataforma segura, fiable y lista para respaldar la transformación con IA».

Eficiencia de almacenamiento mejorada, seguridad del sistema y capacidades de colaboración

Synology Tiering gestiona automáticamente los archivos entre los diferentes niveles de almacenamiento según los patrones de acceso, manteniendo los datos «calientes» de uso frecuente en almacenamiento de alto rendimiento y trasladando los datos «fríos» de acceso poco frecuente a niveles más rentables. Con políticas personalizables basadas en el tiempo de modificación o la frecuencia de acceso, los usuarios pueden programar con precisión cuándo y cómo se realiza el movimiento de datos.

La seguridad siempre ha sido la máxima prioridad en el desarrollo de DSM. En los últimos 12 meses, DSM ha recibido más de 50 actualizaciones de seguridad proactivas. En DSM 7.3, la seguridad se refuerza aún más con la adopción de indicadores de riesgo reconocidos por la industria, incluidos KEV, EPSS y LEV, para una mejor priorización y protección frente a amenazas.

Office Suite también ha experimentado importantes mejoras para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad. Synology Drive introduce etiquetas compartidas, solicitudes de archivos simplificadas y bloqueo de archivos mejorado para facilitar la colaboración en equipo. Por su parte, MailPlus refuerza aún más la seguridad con la moderación de correos electrónicos y añade el uso compartido de dominios para unificar identidades en infraestructuras distribuidas.

Impulsando la adopción de IA con privacidad de datos

Synology AI Console se ha implementado en más de 430,000 sistemas Synology desde su lanzamiento en agosto de 2025, permitiendo una colaboración y gestión de equipos impulsadas por IA en entornos locales. En DSM 7.3, Synology AI Console introduce además el enmascaramiento y filtrado de datos personalizados, lo que permite a los usuarios proteger la información sensible localmente antes de transmitir los datos a proveedores de IA de terceros, mejorando tanto la seguridad como la fiabilidad del flujo de trabajo.

Además, Synology AI Console pronto añadirá compatibilidad con todas las API compatibles con OpenAI en futuras versiones, permitiendo una integración fluida con infraestructuras de IA privadas y brindando a las organizaciones la flexibilidad de implementar servicios de IA con total privacidad y seguridad de los datos.

Flexibilidad de almacenamiento ampliada

Synology está comprometido con ofrecer sistemas de almacenamiento fiables y de alto rendimiento. La validación rigurosa de los componentes de hardware y software ha sido durante mucho tiempo una prioridad clave de desarrollo. Las unidades de almacenamiento Synology, junto con el programa de validación de terceros, están diseñadas para proporcionar los más altos niveles de fiabilidad con DSM.

Synology está colaborando con fabricantes de unidades para ampliar la gama de medios de almacenamiento certificados, ofreciendo opciones más fiables. Mientras tanto, los modelos DiskStation Plus, Value y J Series del año 2025 que ejecuten DSM 7.3 admitirán la instalación y creación de grupos de almacenamiento con unidades de terceros¹. Junto con el soporte existente para la migración de unidades de terceros, DSM ofrecerá a los usuarios una mayor flexibilidad en la gestión de sus implementaciones de almacenamiento.

Disponibilidad

DSM 7.3 ya está disponible para su descarga. Para obtener información detallada sobre las actualizaciones, consulte las notas de la versión. Para más información sobre la política actualizada de compatibilidad de unidades, lea este artículo.

1. La creación de grupos de almacenamiento y caché basados en M.2 aún requiere unidades incluidas en la HCL.