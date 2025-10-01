Juego de carreras de motos para iOS controlado con los AirPods

RidePods es un nuevo juego de iOS diseñado para usar los AirPods como controlador, y se promociona como el primer juego controlado por auriculares del mundo.

La idea es correr con movimientos de la cabeza, inclinando la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha para dirigir y esquivar los coches. RidePods utiliza los sensores de movimiento que están integrados en los AirPods para detectar el movimiento de la cabeza.

Screenshot

RidePods es un juego manos libres, por lo que la motocicleta se impulsa mientras el jugador controla la dirección y esquiva el tráfico que se aproxima. La idea es obtener la puntuación más alta posible.

Screenshot

Para jugar, los usuarios necesitarán auriculares con sensores de movimiento, como los AirPods Pro, Pro 2 o Pro 3. Los AirPods de tercera generación y posteriores también funcionan, al igual que los AirPods Max.