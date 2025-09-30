Qué viene en Apple TV+: El misterio de Cemetery Road

Apple TV+ ha publicado el tráiler del nuevo thriller «El misterio de Cemetery Road», protagonizado y producido por Emma Thompson, ganadora del Premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio Globo de Oro y el Premio Emmy, y también protagonizada por el Premio de Oro y la dos veces ganadora del Premio Olivier Ruth Wilson.

La serie de ocho episodios hará su debut mundial en Apple TV+ con los dos primeros episodios el miércoles 29 de octubre, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 10 de diciembre.

Cuando una casa explota en un tranquilo suburbio de Oxford y una chica desaparece después, la vecina Sarah Trafford (Wilson) se obsesiona con encontrarla y recluta la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm (Thompson). Zoë y Sarah de repente se encuentran en una compleja conspiración que revela que las personas que durante mucho tiempo se creían muertas todavía están entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos.