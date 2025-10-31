Apple informa de los resultados del cuarto trimestre

CUPERTINO, CALIFORNIA – Apple® anunció hoy los resultados financieros para su cuarto trimestre fiscal 2025 que finalizó el 27 de septiembre de 2025. La Compañía registró ingresos trimestrales de 102,5 mil millones de dólares, un 8 por ciento más interanual. Las ganancias diluidas por acción fueron de 1,85 dólares, un 13 por ciento más año tras año sobre una base ajustada. ¹

«Hoy, Apple se enorgullece de informar de un récord de ingresos del trimestre de septiembre de 102,5 mil millones de dólares, incluido un récord de ingresos del trimestre de septiembre para el iPhone y un récord histórico de ingresos para Servicios», dijo Tim Cook, CEO de Apple. «En septiembre, estuvimos encantados de lanzar nuestra mejor línea de iPhone de la historia, incluido el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y Pro Max, y el iPhone Air. Además, lanzamos los fantásticos AirPods Pro 3 y la nueva línea de Apple Watch. Cuando se combina con el MacBook Pro y el iPad Pro recientemente anunciados con el potente chip M5, estamos emocionados de compartir nuestra línea de productos más extraordinaria a medida que nos dirigimos hacia la temporada de vacaciones».

«Nuestros resultados del trimestre de septiembre terminaron con un año fiscal récord, con ingresos que alcanzaron los 416 mil millones de dólares, así como un crecimiento del EPS de dos dígitos», dijo Kevan Parekh, director financiero de Apple. «Y gracias a nuestros altos niveles de satisfacción y lealtad del cliente, nuestra base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos».

La junta directiva de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0,26 dólares por acción de las acciones ordinarias de la Compañía. El dividendo se paga el 13 de noviembre de 2025, a los accionistas registrados a partir del cierre del negocio el 10 de noviembre de 2025.

Apple proporcionará transmisión en vivo de su conferencia telefónica de resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 a partir de las 2:00 p. m. PT el 30 de octubre de 2025, en apple.com/investor/earnings-call. El webcast estará disponible para su repetición durante aproximadamente dos semanas después.

Apple proporciona periódicamente información para los inversores en su sitio web corporativo, apple.com, y en su sitio web de relaciones con inversores, investor.apple.com. Esto incluye comunicados de prensa y otra información sobre el rendimiento financiero, informes presentados o proporcionados con la SEC, información sobre gobierno corporativo y detalles relacionados con su reunión anual de accionistas.

Mirando la comunicación de resultados consolidados (PDF), estas son las cifras por líneas de producto: iPhone sube 6%, Mac sube 13%, iPad plano, Wearables/Home plano, Servicios sube 15%.

Servicios ya genera más ingresos (28,8 miles de millones de dólares) que el Mac, iPad y Wearables/Home juntos (24,7 miles de millones de dólares).

Los beneficios del trimestre han sido de 27.466 millones de dólares, el equivalente a 23.741 millones de euros.