Adobe y YouTube se asocian para empoderar a los creadores

Hoy en Adobe MAX – la conferencia creativa más grande del del mundo, Adobe (Nasdaq: ADBE) y YouTube han anunciado una alianza diseñada para impulsar a los creadores de todo el mundo para que puedan crear contenido impresionante y hacer crecer sus audiencias. La alianza une las herramientas de edición de vídeo líderes del sector de Adobe Premiere con el enorme alcance de YouTube Shorts en un nuevo espacio de creación de contenido, Create for YouTube Shorts, que pronto estará disponible en la aplicación móvil Premiere. Este nuevo espacio dedicado a crear y publicar instantáneamente en YouTube Shorts en Premiere móvil llevará las mejores herramientas de edición de vídeo de Adobe directamente a millones de creadores de YouTube. Los creadores podrán guardar y crear plantillas o crear las suyas propias para compartir en YouTube Shorts con el fin de inspirar a otros y generar nuevas tendencias.

El nuevo espacio de creación de contenido para YouTube Shorts en Premiere móvil ofrece todo lo que los creadores necesitan para producir fácilmente vídeos virales, aumentar su audiencia y aprovechar las tendencias. Los creadores tendrán acceso a las potentes herramientas de edición de vídeo de Adobe, que incluyen efectos exclusivos, transiciones, plantillas y mucho más, diseñadas para crear YouTube Shorts impactantes. Desde vlogs sobre el día a día hasta vídeos de viajes, contenido detrás de las cámaras y mucho más, los creadores podrán crear y compartir contenido increíble en cualquier momento y en cualquier lugar.

Scott Silver, de YouTube, se unió a Ely Greenfield, de Adobe, en el escenario de MAX para compartir la noticia de su nueva colaboración con la comunidad creativa global.

“Estamos encantados de asociarnos con YouTube para ofrecer a los creadores la posibilidad de producir, compartir y crecer en el escenario más grande del mundo, YouTube”, afirmó Ely Greenfield, director de tecnología y vicepresidente sénior de medios digitales de Adobe. “YouTube Shorts se ha convertido en la plataforma de lanzamiento definitiva para los creadores, y llevar las herramientas de edición de vídeo de calidad profesional de Adobe Premiere móvil a millones de creadores de YouTube les ayuda a crear contenidos increíbles y llegar a nuevas audiencias”.

“Nuestro objetivo en YouTube es llegar a los creadores allí donde se encuentren y ofrecerles las herramientas que necesitan para que contar historias y conectar con su público sea más fácil”, afirma Scott Silver, vicepresidente de ingeniería de YouTube. “Esta colaboración con Adobe para integrar YouTube Shorts en Premiere móvil ofrecerá a los creadores aún más opciones y acceso a más funcionalidades de edición para producir el contenido como ellos quieran, lo que les abrirá nuevas formas de conectar con sus espectadores y llegar a nuevas audiencias a nivel mundial”

Empoderando a los creadores con las herramientas necesarias para crear shorts atractivos

El espacio de creación de contenido Create for YouTube Shorts en Premiere móvil estará disponible directamente desde YouTube al pulsar el icono “Editar en Adobe Premiere” en YouTube Shorts.

El espacio dedicado a la creación de contenido ofrecerá a los creadores potentes capacidades:

Acceder a efectos, transiciones y ajustes preestablecidos de títulos exclusivos para que cada vídeo destaque y llame la atención.

de títulos exclusivos para que cada vídeo destaque y llame la atención. Explorar y utilizar plantillas listas para usar con transiciones y efectos profesionales para crear contenido pulido.

con transiciones y efectos profesionales para crear contenido pulido. Crear y compartir plantillas personalizadas para inspirar a otros y crear nuevas tendencias en YouTube.

para inspirar a otros y crear nuevas tendencias en YouTube. Compartir vídeos terminados en YouTube Shorts con un solo toque.

Además, los creadores tendrán todo el poder de Premiere móvil al alcance de la mano, incluyendo herramientas de edición de nivel profesional, audio con calidad de estudio con efectos de sonido generativos, funcionalidades de IA impulsadas por Firefly para generar recursos únicos y mucho más. Adobe presentó Premiere móvil en septiembre, llevando su tecnología de edición de vídeo, la mejor de su clase, a una nueva generación de creadores.

El espacio de creación de contenido Create for YouTube Shorts en Premiere móvil estará disponible próximamente.