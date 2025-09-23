Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iOS 26iPadiPhone

Cómo cambiar el fondo de las ventanas de Mensajes en iOS 26

23 septiembre, 20251 Mins read

Puedes elegir y cambiar el fondo de tus Mensajes en tu iPhone. Así es como se hace en iOS 26:

Screenshot
  • Abre Mensajes en tu iPhone.
  • Toca la conversación con el contacto o grupo que deseas personalizar.
  • Toca el nombre/foto de perfil del contacto o del grupo en la parte superior de la pantalla de conversación.
  • Toca «Fondos»: En la pantalla de detalles, seleccione la opción «Fondos».
  • Elige un tipo de fondo: Selecciona tu fondo preferido: foto (selecciona una imagen de la biblioteca de fotos), color (elige un color sólido o degradado), Cielo/Agua/Aurora (elige entre los fondos dinámicos y animados proporcionados por Apple) y Playground (usa Image Playground para generar una imagen basada en una descripción que proporciones).
  • Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar un estilo que te guste de la vista previa.
  • Toca la marca de verificación azul en la esquina superior derecha para confirmar tu elección.
  • Toca el botón de retroceso en la esquina superior izquierda para volver a la conversación y ver el nuevo fondo.

Ten en cuenta que esta función es exclusiva de las conversaciones de iMessage entre usuarios de iPhone que ejecutan la última versión de iOS. También ten en cuenta que cuando cambias un fondo, se aplica a todos en esa conversación.

Previous post Apple recomienda dejar de usar Chrome
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iOS 26iPhone

Cómo añadir tonos de llamada personalizados gratuitos a tu iPhone con iOS 26

23 septiembre, 2025
App StoreiPadiPhoneMac

Apple Sports disponible en España

22 septiembre, 2025
AppleiPhoneiPhone 17Opiniónreviews

Tenemos en las manos los nuevos iPhones de 2025

21 septiembre, 2025
iOS 26iPadiPhone

Así se personaliza la pantalla de bloqueo del iPhone en iOS 26

18 septiembre, 2025