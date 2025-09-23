Cómo cambiar el fondo de las ventanas de Mensajes en iOS 26

Puedes elegir y cambiar el fondo de tus Mensajes en tu iPhone. Así es como se hace en iOS 26:

Abre Mensajes en tu iPhone.

Toca la conversación con el contacto o grupo que deseas personalizar.

Toca el nombre/foto de perfil del contacto o del grupo en la parte superior de la pantalla de conversación.

Toca «Fondos»: En la pantalla de detalles, seleccione la opción «Fondos».

Elige un tipo de fondo: Selecciona tu fondo preferido: foto (selecciona una imagen de la biblioteca de fotos), color (elige un color sólido o degradado), Cielo/Agua/Aurora (elige entre los fondos dinámicos y animados proporcionados por Apple) y Playground (usa Image Playground para generar una imagen basada en una descripción que proporciones).

Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar un estilo que te guste de la vista previa.

Toca la marca de verificación azul en la esquina superior derecha para confirmar tu elección.

Toca el botón de retroceso en la esquina superior izquierda para volver a la conversación y ver el nuevo fondo.

Ten en cuenta que esta función es exclusiva de las conversaciones de iMessage entre usuarios de iPhone que ejecutan la última versión de iOS. También ten en cuenta que cuando cambias un fondo, se aplica a todos en esa conversación.