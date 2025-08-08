DaVinci Resolve Studio añade visor de vídeo inmersivo para editar Vídeo Espacial de Apple

DaVinci Resolve de Blackmagic Design puede editar vídeo espacial desde finales de 2024. Y, la compañía también ha desarrollado cámaras de 30.000 dólares para filmar en el formato.

Ahora Blackmagic ha anunciado DaVinci Resolve Studio 20.1, con soporte extendido para trabajar con vídeo espacial e inmersivo.

«[Con esto] los cineastas pueden crear un impresionante contenido inmersivo que antes era demasiado complejo o caro de producir», dijo Grant Petty, CEO de Blackmagic Design, en un comunicado. «¡La mejor parte es que puedes editar, calificar y mezclar vídeo y audio inmersivo en 3D utilizando herramientas familiares de proyectos 2D!»

La actualización trae un nuevo visor de vídeo inmersivo que, según la compañía, permite a los usuarios ver la panorámica, inclinación y balanceo de clips al editar en una pantalla 2D normal. El vídeo también se puede transmitir a Apple Vision Pro para su edición.

DaVinci Resolve Studio 20.1 añade nuevas herramientas a su paleta 3D, incluida una máscara de borde. Esto es para eliminar elementos en el borde de un marco, como los micrófonos en el set, pero alterando el campo de visión.

También hay un editor de audio espacial actualizado, y lo que Blackmagic Design afirma que es el único flujo de trabajo completo del mundo para crear, editar y entregar vídeo espacial de Apple.

En la actualidad, estas características solo están presentes en el DaVinci Resolve Studio de pago, no en el DaVinci Resolve gratuito. DaVinci Resolve Studio 20.1 cuesta 255€.