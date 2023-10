Instalar aplicaciones en sistemas viejos

Los poseedores de un Mac saben que tienen entre manos dispositivos muy duraderos. Salvo alguna avería (que puede pasar) o accidente, suelen durar muchos años y funcionando muy bien. Estoy escribiendo este artículo desde un Mac Mini de 2012 con sistema Catalina, el último que se le puede poner, y funciona rápido y sin dar ningún fallo después de 11 años.

Apple suele apoyarse mucho en el hardware para realizar nuevas funciones, normalmente demandantes de mucha potencia, de modo que no se enlentezca el sistema o se consuma muy rápido.

Por ejemplo, cuando Apple pasó a utilizar el formato HEIF y HEVC (H265) para fotos y vídeos en el iPhone, lo hizo apoyándose en un procesador capaz de codificar este tipo de imágenes por hardware; lo podría haber hecho por software, tirando del procesador principal, pero hubiese sido mucho más lento y hubiese consumido mucho más rápido la batería, lo que hubiese empeorado la experiencia del cliente de forma importante.

En los últimos modelos de Mac con Intel, por ejemplo, tuvo que poner un coprocesador T1 y T2 para hacer todas esas funciones que el procesador Intel no era capaz de realizar o no lo hacía tan bien, entre otras cosas, codificar ese video H265.

Así que llega un momento que Apple decide que el nuevo sistema operativo no se pueda instalar en equipos más antiguos, ya que no tienen el hardware necesario para realizar algunas de las nuevas funciones del sistema o bien estas funciones serían muy exigentes y empeorarían la experiencia del usuario (o bien por lentitud o bien por consumo de batería). ¿Cuánta gente se ha quejado de poner un nuevo sistema y que le vaya más lento o le consuma más rápido la batería? Ahora bien, a veces no se incluyen algunas funciones que, a todas luces, no necesitarían un hardware nuevo y no se entiende el porqué.

Por unos motivos o por otros llega el momento en que nuestro dispositivo ya no se puede seguir actualizando a nuevas versiones del sistema operativo. No quiere decir que no salgan ciertas actualizaciones para corregir errores o mejoras de seguridad, pero no se añaden nuevas características. Y no por ello el equipo deja de funcionar o deja de hacerlo igual de bien que siempre lo hizo.

Instalación en la Mac App Store con sistemas antiguos

Si tienes aplicaciones compradas (de pago o gratis) en la Mac App Store y estás usando un sistema viejo es posible que, cuando vas a instalar una aplicación no te deje porque te diga que requiere un sistema operativo superior al que tienes. Y, quizá, no puedas instalar ese sistema operativo porque ese equipo ya es viejo.

En el caso del ejemplo del Mac Mini de 2012 con Catalina, no deja instalar Garageband.

En ese caso la forma de actuar es la siguiente:

1.- Abre la Mac App Store

2.- Ve abajo a la izquierda sobre tu nombre de usuario. Si no has iniciado sesión con tu Id de Apple deberás hacerlo.

3.- Ahora aparecerán todas las aplicaciones que has comprado desde que la Mac App Store existe. Dale al botón de descargar. Te avisará de que no puede instalar la versión actual pero te permitirá descargar la última versión disponible.

Si no tienes la aplicación en la lista de compradas puedes probar a utilizar un Mac más reciente (o de un familiar o amigo), abrirte una cuenta con tu Id de Apple, comprar la aplicación y ya la tendrás en tu Mac viejo, pues usa la misma Id de Apple. Luego puedes borrar esa cuenta temporal del ordenador prestado.