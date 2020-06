Como programar alarmas en el Apple Watch

Si hay algo desesperante en el Apple Watch es intentar programar una alarma y descubrir que no ha funcionado… demasiado tarde. Y si hay algo sorprendente, es la cantidad de formas que hay de crear un aviso en el Apple Watch.

Vamos a repasarlas una a una.

Si programas una alerta en el iPhone, sonará y vibrará en tu Apple Watch también. Casi siempre. Pero si te has dejado el teléfono en la taquilla del gimnasio (¡ah! los tiempos de la pandemia del Covid-19 -nota para los lectores del futuro) de manera que está demasiado lejos para que esté enlazado con el reloj, éste no se dará por enterado.

Eso ocurre porque programar una alarma en el teléfono no hace que se sincronice automáticamente en el Apple Watch. El reloj simplemente está transmitiendo una notificación, aunque sea emitiendo sonidos.

Para asegurarte que la alarma en el Apple Watch suena sin fallar, necesitas hacerlo en el propio reloj.

Cómo crear alarmas en Apple Watch

Interfaz nido de abeja del Apple Watch

El icono de Alarmas es el despertador

En realidad, si somos honestos, aún así podrías encontrarte en la situación en que has creado una alarma en el reloj de Apple usando Siri, te ha respondido que se ha creado, pero cuando llega el momento no suena nada. Es un bug de Siri que ocurre de tarde en tarde, y del que Apple aún no ha tenido tiempo de ocuparse.

Cómo programar una alarma en Apple Watch usando Siri.

Siri sigue siendo la forma más cómoda de crear una alerta en el Apple Watch. La posibilidad de hacerlo con sólo levantar la muñeca y decir «Oye Siri, pon una alarma a las 12 de la mañana» es impresionante.

Estos son los pasos:

Levanta la muñeca

Di «Oye Siri, avísame a las (hora)». Siri te preguntará qué es lo que quieres que te recuerde, se lo dices y creará el recordatorio.

Otra posibilidad es decir «Oye Siri, crea una alarma llamada (nombre de la alarma)» y entonces te preguntará a qué hora quieres que la cree.

Lo que es importante es comprobar que Siri de alguna manera te muestra o dice un mensaje que asegure haber creado la alarma como «Hecho», «De acuerdo», etc.

Personalmente nos gusta dar nombres a las alarmas porque en ocasiones nos ha pasado que nos está avisando y no sabemos por qué. Pero no estamos aquí para hablar de nuestros problemas :-).

Cuando suene, puedes presionar directamente en el propio reloj para detenerla o postponerla, o decirle a Siri lo que quieres que haga.

Cómo crear una alarma en el Apple Watch manualmente

Presiona la corona para salir de la Esfera

Desciende hasta las Alarmas si tienes las apps en modo lista, o toca sobre el icono de Alarmas si utilizas la visualización de apps en nido de abeja.

Presiona y mantén sobre el centro de la pantalla para acceder al botón de Añadir alarma y haz clic en el símbolo +

Sobre la esfera de reloj que aparece, gira la Corona para cambiar la hora. Si es necesario, toca sobre los minutos y haz girar la manecilla con la Corona.

Haz clic sobre el botón Ajustar

Para eliminar una alarma creada toca sobre ella y al final de la lista encontrarás el botón Eliminar. Aunque mantener presionado sobre la pantalla funciona, al final de la lista de alarmas que tienes creadas encontrarás ese mismo botón, por si te resulta más cómodo.

Las alarmas no desaparecen cuando las has utilizado, sólo se desactivan. Así que aunque no vuelvan a sonar a menos que las programes de nuevo, se mantienen en el listado. Con el tiempo, la lista puede hacerse realmente larga.

Cómo cambiar una alarma en el Apple Watch

Como antes, puedes cambiar una alarma manualmente o utilizando Siri. En este caso, Siri nunca nos ha fallado.



Como cambiar una alarma en el Apple Watch usando Siri

Levanta la muñeca

Di «Oye, Siri, cambia mi alarma de las cinco de la tarde a las seis» o algo parecido

espera que Siri te responda

Mira la pantalla para confirmar la hora.

La única ocasión en que Siri no nos ha interpretado correctamente es cuando hemos titubeado o hemos hecho una pausa inesperada.

Como cambiar una alarma en Apple Watch manualmente

Presiona la Corona para salir de la Esfera

Ve hasta la app Alarmas (si lo tienes en lista) o encuéntrala en la configuración de nido de abeja Selecciona la alarma deseada y tócala.

Toca sobre Cambiar hora

Las alarmas se organizan por orden, sin importar que estén activadas o no. Para desactivar o activar una alarma, puedes tocar sobre el botón que hay a la derecha de cada hora de alarma.

También puedes añadir una etiqueta a alarmas ya creadas, aunque tendrás que usar Siri para hacerlo.