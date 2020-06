Apple anuncia una iniciativa de 100 millones de dólares para luchar por la justicia social y la igualdad

Tim Cook, CEO de Apple, ha anunciado en Twitter la Apple’s Racial Equity and Justice initiative (Iniciativa de Apple para la justicia e igualdad racial), con unos fondos asignados de 100 millones de dólares.

El esfuerzo será dirigido por la vicepresidente de medioambiente, política e iniciativas sociales, Lisa Jackson.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp