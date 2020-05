Ryuichi Sakamoto publica Playing the Piano for the Isolated gratis en YouTube

El compositor y co-fundador de la Yellow Magic Orchestra interpreta canciones de toda su carrera, con el invitado especial Hidejiro Honjoh.

Ryuichi Sakamoto ha compartido un nuevo concierto, «Playing the Piano for the Isolated«. También participa Hidejiro Honjoh, un músico conocido por su maestría interpretando el shamisen, un instrumento tradicional japonés de tres cuerdas.

El concierto, grabado en abril en Tokio, muestra al compositor y co-fundador de la Yellow Magic Orchestra interpretando canciones de toda su carrera, incluyendo “Andata” (de su disco más reciente async) y el tema principal de la película de 1983 Merry Christmas, Mr. Lawrence.

Puedes ver el concierto en YouTube