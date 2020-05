Cursos de fotografía gratuitos de Nikon

Nikon está ofreciendo gratuitamente diez cursos de fotografía, durante el mes de Mayo.

Los diez cursos virtuales sobre fotografía de Nikon School cubren temas como fotografía de paisajes, retrato de niños y de mascotas, además de creación de contenidos en vídeo.

Las duraciones van desde quince minutos hasta una hora. En algunos se hablan de productos específicos de Nikon, pero en todos puedes encontrar principios generales de fotografía que puedes aplicar aunque no tengas una cámara Nikon.

Para acceder a ellos tienes que registrarte en la web de Nikon School.

Ya que hablamos de Nikon, también es destacable que están emitiendo gratuitamente su colección de conferencias “The Best of Nikon Live”, una recopilación de presentaciones en vídeo de profesionales de la fotografía como la cuatro veces ganadora del premio Pulitzer y fotógrafa del Washington Post, Carol Guzy.

Los vídeos se centran en trucos técnicos como “Pro Tips for Camera Setup” y otros temas «inspiracionales» como “The Importance of Finding Your Style”.

Estos vídeos se pueden ver gratuitamente en la página web de Nikon, junto a una nueva plataforma llamada “Creator’s Hour”, que dos veces a la semana emite vídeos de una hora en el que los Embajadores de Nikon hablan sobre sus mejores trabajos.

La página web também tiene una colección de vídeos en que los propios fotógrafos profesionales explican cómo se están manteniendo creativos a pesar del confinamiento.