Bounce, el anuncio para los AirPods, gana el premio al mejor del año

ADC es el evento de premios sobre publicidad y diseño global que más tiempo lleva celebrándose, y se centra en la excelencia en la realización y en la innovación.

Creado por TBWA\Media Arts Lab junto a Pulse Films y Framestore, todos radicados en Los Angeles, “Bounce” también recibió el premio Best of Discipline tanto en Publicidad como en las categorías Motion/Film/Gaming Craft, llevándose un Black Cube (por Best of Show), cuatro Golds y tres Silvers este año. Los anuncios de productos de Apple han ganado 25 veces, acumulando un Black Cube, seis Gold, seis Silver, seis Bronzeay seis Merit.

En la misma ceremonia Apple fue nombrada Cliente del año y TBWA\Media Arts Lab fue nombrada Agencia de publicidad del Año en 2020.

Lanzado en Junio de 2019 el anuncio muestra un hombre aburrido que se pone los AirPods‌ y sale a la calle comenzando a botar sobre diferentes objetos que le proyectan como desde un trampolín.

La canción que suena como fondo del anuncio es «I Learnt Some Jazz Today», de Tessellated.

En la página de One Club donde se anunciaron los premios hay un vídeo de cómo se hizo que muestra el importante esfuerzo que supuso filmar el anuncio.

Todos los botes del protagonista se realizaron en la vida real con diferentes objetos, dentro de una ciudad ficticia construida dentro del hangar de un aeropuerto.

Los 99 premios anuales ADC son parte del The One Club for Creativity, la principal organización sin ánimo de lucro del mundo dedicada al reconocimiento de la comunidad creativa global.

Hace siete años Apple publicó un anuncio también llamado Bounce, para anunciar la nueva gama de iPod de colores.

Esto nos puede dar una idea, no sólo de lo lejos en el tiempo que suena hablar de los iPod, sino de la tecnología disponible entonces, y de las ambiciones de Apple a la hora de comunicar su innovación.

La versión de Bounce para los AirPods es una pieza remarcable de arte, de narración de una historia, que transmite optimismo, alegría, … y como siempre, sin que parezca que te están vendiendo un producto concreto.

La versión Bounce de los iPods, en retrospectiva, parece ingenua, simple… pero así avanza la historia.