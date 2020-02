Entrevista con el equipo original que desarrolló el iPad

Ambos se conocieron en Apple y se casaron, y trabajaron en el desarrollo del iPad desde que sólo era una idea en la cabeza de Steve Jobs.

Además de otros interesantes detalles, confirman algunas cosas que Steve Jobs dijo en su día, incluso aumentando su alcance.

Por ejemplo, toda la investigación sobre el interfaz táctil comenzó como una forma de hacer el Mac más útil, cercano y sencillo de interactuar. Cuando se demostró que sería carísimo implementarlo en pantallas tan grandes, comenzaron a trabajar en el iPhone. Y una vez lanzado el iPhone, pasaron a ver cómo podían desarrollar el iPad.

De entre todas las cosas que dicen, me gustaría resaltar esta, que muchas veces se ignora:

When we resurrected the iPad, we knew that it was always designed as a computer and it was literally the perfect playground for multitouch. The phone was the first delivery mechanism but we always knew that we wanted a desktop class face to run applications for multitouch.

Cuando retomamos el proyecto del iPad, sabíamos que siempre fue diseñado como un ordenador y que era la plataforma perfecta para el interfaz táctil. El teléfono fue el primer mecanismo que lo incorporó, pero siempre supimos que queríamos un dispositivo con la potencia de un ordenador que utilizara aplicaciones diseñadas para interfaz táctil.