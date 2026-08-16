Cómo mantener a raya la privacidad en tu Mac sin volverte loco

La creencia de que los Mac son inmunes a virus, estafas o robos de datos sigue muy extendida, pero es falsa. Aunque macOS incorpora varias capas de protección, los usuarios de Apple también pueden ser objetivo de malware, páginas de suplantación y archivos maliciosos.

La buena noticia es que mejorar la privacidad y seguridad de un Mac no exige instalar una colección interminable de aplicaciones ni convertirse en experto en informática. La clave está en combinar las protecciones que ya incluye macOS con unos pocos ajustes sensatos, actualizaciones al día y hábitos que reduzcan los riesgos y los errores.

Empieza por lo básico

Las actualizaciones son una de las formas más sencillas y eficaces de reforzar la seguridad del Mac. Apple las utiliza para corregir vulnerabilidades y mantener al día las defensas de macOS, por lo que conviene revisar periódicamente Ajustes del Sistema > General > Actualización de software y activar las actualizaciones automáticas.

No olvides actualizar también el navegador, las aplicaciones de trabajo y cualquier otro programa que uses con frecuencia. Mantener todo el software al día reduce la exposición a fallos conocidos y garantiza que el equipo incorpore las protecciones de seguridad más recientes.

A continuación, comprueba qué aplicaciones se abren al iniciar sesión. Ve a Ajustes del Sistema > General > Ítems de inicio y extensiones. Desde ahí puedes eliminar de la lista las aplicaciones que no necesitas al iniciar sesión. Reducir esta lista evita que programas innecesarios consuman memoria, procesador o batería desde el primer momento y te permite controlar mejor qué aplicaciones y servicios funcionan en segundo plano. Si aparece un elemento que no recuerdas haber instalado, evita borrarlo por impulso. Busca primero el nombre de la aplicación o del desarrollador, y comprueba si está vinculado a un programa legítimo.

También evita conceder permisos sin leer qué se solicita. Muchas aplicaciones piden acceso a la cámara, el micrófono, la ubicación, los contactos, las fotos o carpetas sensibles como Documentos y Escritorio. Puedes revisar y modificar estos accesos desde Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad. Selecciona cada categoría para ver qué aplicaciones han pedido permiso y desactiva las que ya no lo necesiten. Aplica una regla sencilla: el permiso debe guardar relación con la función de la aplicación. Una herramienta de videollamadas puede requerir cámara y micrófono; en cambio, un editor de PDF normalmente no debería necesitarlos.

Y no olvides el cifrado del disco. FileVault protege los datos guardados en el Mac si el equipo se pierde o alguien intenta acceder físicamente a él. Se activa desde Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad > FileVault.

Copias de seguridad y señales de alerta

La privacidad no consiste únicamente en impedir accesos no autorizados; también implica poder recuperar tus datos cuando algo sale mal. Configura Time Machine con un disco externo y activa las copias automáticas. Una copia reciente puede ayudarte a recuperar una carpeta borrada por error, restaurar documentos dañados o volver a poner en funcionamiento el Mac tras un fallo del disco.

En el día a día, mantén una actitud tranquila, pero atenta. Un correo que exige actuar con “urgencia”, una factura inesperada, una ventana que afirma que el Mac está infectado o un archivo adjunto que no esperabas son señales para detenerte antes de hacer clic. Antes de responder o introducir cualquier dato, comprueba la dirección completa del remitente, entra en el servicio escribiendo su dirección en el navegador o usando su aplicación oficial (en lugar de seguir el enlace del mensaje) y contacta con el supuesto emisor mediante un número o canal que ya conozcas.

Una alerta no siempre significa que exista una amenaza, pero ignorarla tampoco es buena idea. El exceso repentino de publicidad, los cambios no autorizados en el buscador o la página de inicio, las extensiones desconocidas y la aparición de aplicaciones que no recuerdas haber instalado pueden indicar la existencia de adware, un secuestro del navegador u otro problema de seguridad. Si el Mac empieza a comportarse de forma inusual, comprueba las aplicaciones instaladas, extensiones del navegador y elementos de inicio antes de introducir contraseñas o datos bancarios.

El antivirus como capa adicional

Aunque macOS incorpora varias medidas de seguridad, ningún sistema es completamente inmune al malware, las aplicaciones potencialmente peligrosas o los archivos infectados. Un Mac antivirus puede añadir una capa de protección al analizar descargas y detectar amenazas, pero no elimina todos los riesgos ni sustituye las actualizaciones, las copias de seguridad o la prudencia al navegar.

Al elegir un antivirus para Mac, comprueba que ofrezca:

Protección en tiempo real y análisis manuales o programados.

Compatibilidad con tu versión de macOS y tu modelo de Mac

Detección de malware, ransomware, adware y archivos sospechosos.

Un consumo razonable de memoria, batería y procesador.

Una política de privacidad clara y un canal oficial de descarga.

En definitiva, proteger tu Mac no exige llenarlo de herramientas. Basta con mantener el sistema actualizado, revisar los permisos, eliminar las aplicaciones que no necesites, proteger tus cuentas, cifrar el disco, realizar copias de seguridad con regularidad e instalar un antivirus. También conviene detenerse unos segundos antes de abrir un enlace, descargar un archivo o responder a un mensaje sospechoso. Estos hábitos sencillos ofrecen una protección mucho más eficaz que confiar en que el Mac se defenderá por sí solo.