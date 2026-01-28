Escasez de memoria RAM en 2026: ¿Por qué los precios siguen altos y cuándo bajarán?

El mercado del hardware informático ha explotado a finales de 2026 y ha dejado a muchos entusiastas con sus billeteras vacías y sus proyectos a medias. Lo que se inició como rumores a finales del año pasado se ha convertido en una realidad: la memoria RAM es el nuevo oro.

Montar equipos gaming por piezas era la forma más común de ahorrar y conseguir el mejor rendimiento por cada centavo gastado, pero esa lógica ya no funciona en el mercado actual dada la fluctuación de precios de los módulos de memoria individuales, lo que ha hecho que el precio final de un montaje casero se dispare muy por encima de lo razonable.

Y aquellos que anticipaban una caída inminente en los precios, o un milagro, lamentablemente se han topado con la realidad de que la tendencia al alza no parece tener ganas de dejar de crecer, o al menos no a corto plazo.

¿Qué está causando que los precios suban?

La fiebre por la IA ha provocado que los principales fabricantes de chips como Samsung, SK Hynix o Micron reorienten su producción, de forma tal que ahora la prioridad es la memoria HBM de alto ancho de banda para servidores y centros de datos, dejando menos capacidad para fabricar módulos DDR5 para el consumidor.

Esta redistribución de recursos ha generado un cuello de botella en la oferta para el mercado minorista. Las tiendas de piezas no dan abasto y, cuando lo hacen, es a precios inflados que terminan pagando los clientes. La escasez no es un invento ni una estrategia de marketing, sino un problema logístico real, resultado de una industria que ha priorizado el sector empresarial sobre el doméstico.

Ahorrar armando en casa ahora no es posible

Durante décadas fue una verdad absoluta que comprar las piezas por separado y montarlas en casa era más barato, pero lamentablemente en 2026 esa afirmación ya no es cierta. El mercado de repuestos es el más especulativo y de precios variables a diario. Un par de módulos de RAM DDR5 pueden costar hoy un 20% más que la semana pasada por falta de stock en los canales habituales.

Y aquí es donde la estrategia de compra debe transformarse. Los grandes integradores de sistemas juegan con otras reglas. Al tener acuerdos de compra a largo plazo y comprar en grandes cantidades, pueden ofrecer precios mucho más estables que las tiendas que venden piezas sueltas.

Comprar hardware para juegos preconstruido es la forma inteligente de obtener tecnología de punta sin pagar de más por escasez. Estos PCs completos son más baratos de lo que podrías montar tú mismo en la actualidad.

Estabilidad de precios en los sistemas prearmados

El beneficio de adquirir un sistema completo es la inmunidad ante la volatilidad. Mientras el comprador común observa cómo se infla el precio de la RAM en las tiendas en línea, los vendedores de computadoras prearmadas ya tienen ese gasto amortizado. El precio del conjunto no oscila tanto como el de sus componentes, lo que abre la puerta a configuraciones de PC gaming con la cantidad adecuada de memoria sin sentir que estás pagando un rescate por ella.

En este caos de precios y stock, algunos distribuidores se han posicionado mejor que otros al anticipar la escasez y asegurar flujo constante de memoria RAM DDR5, evitando así los problemas de suministro que enfrentan otros distribuidores. Al tener el stock asegurado en sus bodegas, no están a expensas de los precios internacionales para establecer los suyos.

Comprar un ordenador prearmado es comprar con la tranquilidad de que la pieza más crítica y demandada del momento viene incluida sin especulación de precio. Armar una PC Gaming uno mismo hoy en día significa jugársela a que te salga cara la RAM o, peor aún, a que no encuentres el modelo compatible que quieres. Los sistemas prearmados quitan esa incertidumbre al proporcionar equipos equilibrados con la mejor memoria RAM ya integrada y optimizada. Esto hace que el costo final sea mucho menor que comprar las cajas por separado.

Previsión para el resto del año

Muchos se preguntan cuándo volverá la normalidad a las estanterías, y los analistas de la industria predicen que la tensión en el abasto de memorias DDR5 persistirá por lo menos hasta finales de 2026 o principios de 2027. La infraestructura de IA no se detendrá y acaparará la mayor parte de la fabricación.

Esperar a que bajen los precios puede costarte meses de frustración sin equipo. La ventana actual es ideal para adquirir sistemas completos con la memoria ya incluida en el precio y protegida. Para el que necesita actualizar su estación de batalla o de trabajo, la opción inteligente es aprovechar el stock garantizado de los ensambladores profesionales y guardar el destornillador hasta que el mercado de piezas se estabilice.