AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: Invasión (T3)

6 agosto, 20251 Mins read

Apple TV+ ha compartido el tráiler de la tercera temporada de «Invasión», la serie dramática de ciencia ficción del productor nominado al Premio de la Academia y dos veces nominado al Emmy Simon Kinberg y del productor David Weil.

La tercera temporada de 10 episodios hará su regreso global el viernes 22 de agosto en Apple TV+ con un episodio, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes hasta el 24 de octubre de 2025.

«Invasión» sigue una invasión alienígena a través de diferentes perspectivas en todo el mundo. En la tercera temporada, esas perspectivas chocan por primera vez, cuando los personajes principales de la serie se reúnen para trabajar en equipo en una misión crítica para infiltrarse en la nave nodriza alienígena. Los alienígenas de ápice definitivos finalmente han surgido, difundiendo rápidamente sus zarzaros mortales por todo nuestro planeta.

Se necesitará que todos nuestros héroes trabajen juntos, utilizando toda su experiencia y conocimientos, para salvar nuestra especie. Se forman nuevas relaciones, las viejas relaciones son desafiadas e incluso destrozadas, ya que un elenco internacional de personajes debe convertirse en un equipo antes de que sea demasiado tarde.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

