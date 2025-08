La banda japonesa Kroi graba un videoclip usando 40 iPhone

El último vídeo musical de la banda japonesa Kroi para el sencillo «Method» se grabó utilizando 40 modelos de iPhone 16 Pro, según Apple.

Los iPhones se utilizaron para capturar vídeo desde todos los ángulos simultáneamente, con todas las tomas fusionadas en un solo vídeo musical de 3 minutos.

Apple compartió detalles en Instagram, y el jefe de marketing de Apple, Greg Joswiak, también destacó el vídeo en las redes sociales.

Look at what the very talented @KroiOfficial could do with 40 iPhone 16 Pros in their latest music video for “Method”! #ShotOniPhone pic.twitter.com/run9yPnUuZ