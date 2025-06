Tap to Pay en iPhone ya está disponible en España

os comercios ya pueden aceptar todas las formas de pago contactless de forma sencilla y segura a través de tarjetas de crédito y débito contactless, Apple Pay y otras carteras digitales, simplemente usando un iPhone sin necesidad de hardware adicional ni terminal de pago

Apple ha anunciado hoy que los comercios de todos los tamaños en España ya pueden aceptar pagos en persona contactless con Tap to Pay en iPhone.

Tap to Pay en iPhone está disponible para proveedores de plataformas y desarrolladores de apps de pago en España, que pueden integrar esta función en sus soluciones iOS y ponerla a disposición de sus comercios. CaixaBank, a través de Comercia Global Payments, es la primera plataforma de pago en ofrecer a partir de hoy Tap to Pay en iPhone a sus clientes comercio españoles, quienes ya pueden habilitar la opción de aceptar pagos contactless en cuestión de minutos a través de la app de iOS Smartphone TPV, disponible en iPhone XS y modelos posteriores, que ejecuten la última versión de iOS. Tap to Pay en iPhone también está ya disponible en todas las Apple Store del país.

Con Tap to Pay en iPhone, los comercios pueden aceptar pagos contactless utilizando el iPhone y una app de iOS compatible. Al realizar un pago, el comerciante solo tiene que pedir al cliente que acerque su tarjeta de crédito, débito o prepago, iPhone, Apple Watch u otra cartera digital al iPhone del comerciante, y la transacción se completa de forma segura mediante la tecnología NFC.1 Con Tap to Pay en iPhone, no se necesita ningún otro dispositivo para aceptar pagos contactless, facilitando que los comercios españoles puedan aceptar pagos en cualquier lugar donde realicen sus negocios.

La privacidad es fundamental en el diseño y desarrollo de todas las funciones de Apple Pay. Con Tap to Pay en iPhone, los datos de pago de los clientes están protegidos por la misma tecnología utilizada para garantizar la seguridad y privacidad de Apple Pay. Todas las transacciones realizadas a través de Tap to Pay en iPhone se encriptan y procesan utilizando las funciones de seguridad de Secure Element y, al igual que con Apple Pay, Apple no sabe qué se está comprando ni quién lo está comprando, ya que cuando se procesa un pago, Apple no almacena los números de tarjeta ni la información de la transacción en el dispositivo ni en los servidores de Apple.2

Screenshot

Apple está colaborando estrechamente con las principales entidades de pago y comercios, plataformas y apps para ofrecer Tap to Pay en iPhone en España. Tap to Pay en iPhone complementa y mejora el sólido conjunto de herramientas que las plataformas de pago y los desarrolladores de apps ofrecen a los comercios para ayudarles a gestionar y hacer crecer sus negocios. Tap to Pay en iPhone funciona con tarjetas de crédito, débito y prepago contactless de las principales redes de pago Visa y Mastercard.

Tap to Pay en iPhone ya está disponible para los kits de desarrollo (SDK) de las plataformas de servicios de pago y sus socios de desarrollo de apps compatibles con esta función. Más información en la web de desarrolladores de Apple.