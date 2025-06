El tamaño si importa… cuando hablamos de monitores

Ya en otras ocasiones os he hablado de mi nuevo monitor BenQ MA320U (tanto cuando lo recibí como en otro artículo sobre cómo hacer que los colores se muestren prácticamente idénticos en el MacBook y en el monitor), pero quiero hacer un tercero (este) contando la experiencia personal después de estos meses de usarlo de forma habitual en mi flujo de trabajo.

Puedo trabajar indistintamente en ambas pantallas sin miedo a encontrarme sorpresas (aunque podría igualar un poco más el verde).

El dicho popular refleja “grande, ande o no ande”, pero es que en el caso de los monitores, cuanto más grande, más anda.

Puedo sentirlo en todas las ocasiones. En el trabajo diario, por la cantidad de pestañas que caben sin que queden ocultas (mira la captura) y sigan siendo legibles. En el ocio, viendo una película o un partido, es un sustituto más que honroso de una televisión (tiene unos altavoces realmente potentes). Creando, poniéndolo vertical puedo llegar al mínimo detalle sin necesidad de estar haciendo continuamente zoom para trabajar y tener una visión de conjunto.

Para no aburrirte con párrafos vacíos, déjame contarte algunos casos de uso

Maquetar un libro

Estoy trabajando en un libro (de momento se llama “Todo sobre el Finder”, pero también me gusta “El gran libro del Finder”) donde estoy recopilando todos los trucos y opciones (no obvias -no te voy a contar cómo copiar y pegar) que novatos y veteranos puedan no conocer o no recordar.

El gigantesco monitor MA320U (recuerda, el 32 en el nombre dice las pulgadas en diagonal) me permite no sólo escribir a un tamaño cómodo -ya tengo una edad- sino que puedo insertar las imágenes sin perder de vista el artículo o sin tener que estar haciendo scroll arriba y abajo para colocarla exactamente donde deseo.

Además, una disminución ligera en el zoom me permite ver varias páginas a la vez, para desplazarme rápidamente a donde desee, o cortar y pegar artículos para reubicarlos sin volverme loco yendo páginas arriba / páginas abajo. Créeme, he trabajado en este libro usando solo la pantalla del Macbook Air y era una pesadilla.

Así que ahorro mucho tiempo cada día -disminuyendo la frustración de la lentitud- y encima siento que progreso, lo cual es -a mi juicio- el principal obstáculo del escritor aficionado, sentir que por más que trabaje, el libro no avanza.

Escribir el boletín

Si lees faq-mac es casi seguro que cada semana recibes el boletín que escribo -aunque lo borres sin leerlo, no pasa nada :-)- Si te has asomado al interior, verás que no es algo liviano, como tantos otros que te encuentras en redes sociales como LinkedIn, por ejemplo.

Desgraciadamente en Safari no puedes tener dos ventanas activas (en monitores diferentes) pero es la misma página en ambas pantallas.

En el boletín, aparte de mi mensaje para ti, hablo de música, de películas y series, del podcast, y te incluyo algunas noticias que hemos publicado durante la semana.

No te voy a engañar, requiere tiempo y dedicación, porque son pestañas que se abren, para enlazar a grupos y artistas, para encontrar las imágenes, para localizar los vídeos y enlazarlos. O sea, a veces, para un mismo boletín acabo abriendo treinta pestañas. Una locura.

Cuando he estado de viaje, que solo llevo el MacBook Air, he intentado trabajar igual que cuando estoy en casa y es sencillamente inviable. A partir de cierta pestaña, las del otro extremo se ocultan, y para visualizarlas tienes que hacer clic y luego seleccionar la que deseas- Automáticamente las del otro extremo también se ocultan, lo cual obliga a repetir la operación.

Créeme si te digo que en la confección de un boletín, de hacerlo en el MA320U o hacerlo usando solo el MacBook Air la diferencia se mide por varias decenas de minutos, y como te decía antes, sin contar la frustración, el cansancio y la altísima propiedad de que acabes cerrando algo que no debías y pierdas aún más tiempo.

Video.

Ya te he comentado más arriba que tanto si es ver un partido conectando el iPad como si es ver una película o serie, la experiencia de calidad de imagen y del sonido del MA320U es más que sobrada -de hecho normalmente tengo que bajar el volumen porque es demasiado potente. ¡Y eso que el MacBook Air M2 que tengo tiene un audio sorprendente para su tamaño!

Vemos películas el MacBook Air sin remilgos…. pero cuando estás con un monitor de 32″ hay que quitarse el sombrero

En la imagen puedes ver la diferencia de tamaño… como ver una peli en el iPhone o verla en el iPad Air… igual. (Las películas que he usado -como puedes ver por la imagen- son de hace décadas, así que ni resolución 4K ni nada similar, son a modo demostrativo).

Creación

El monitor en horizontal con Illustrator

Si lo tuyo es la creación, seguro que ya estás convencido. No necesito hablarte de la importancia del tamaño, de que cuanto más grande más cabe… en fin. Tu me entiendes.

Pero si nunca has tenido un monitor de 32 pulgadas (o superior) es posible que no seas consciente del sufrimiento que te autoinflinges por no hacerte un “upgrade”.

Además, el monitor BenQ se gira con total facilidad, para que puedas trabajar en horizontal (como cuando maqueto) o en vertical (cuando creo una ilustración o una imagen). Puedes subirlo o bajarlo, y girarlo en sentido horizontal/vertical sin esfuerzo.

El monitor en vertical con la misma ilustración. Sobran los comentarios.

Al igual que con la maquetación, esto reduce drásticamente la necesidad de hacer zoom, de saber dónde estoy o qué tengo al lado, haciendo que trabaje más rápido y eficaz que nunca.

Bonus points

Si no tienes un cargador a mano, o el enchufe está en un sitio que te obliga a que contorsiones el cuerpo cada vez que quieres enchufar o desconectar el cable, desde el puerto USB en el borde inferior del monitor, puedes cargar el iPhone (pero no el iPad).

Conclusión

Nunca había tenido un monitor de de 32 pulgadas y ahora me pregunto por qué he tardado tanto. La productividad se dispara, el cansancio ocular y mental se rebaja enormemente y esa sensación de que puedo hacer más en menos tiempo es una gratificación constante.

Además, el software de BenQ (Display Pilot 2) me ha permitido acercar la reproducción del color del MA320U a la del MacBook Air, haciendo que pueda trabajar con confianza de que lo que veo en la pantalla es fiable y no voy a tener sorpresas.

Además, que todo lo pueda poner más grande (textos, iconos, etc) sin perder productividad es una ventaja que no dejo de valorar cada vez que me siento a trabajar.

Sé que hay gente que tiene dos o tres monitores además del del portátil -incluso se que hay gente que trabaja con la pantalla del portátil cerrada porque con la pantalla grande tiene suficiente, pero a mi me sirve para tener las aplicaciones de uso esporádico (como Música, que una vez arrancada y sonando solo la uso para añadir alguna canción a la las listas de reproducción o mensajerías instantáneas-que solo respondo cuando estoy haciendo una pausa en el trabajo- o sea que en mi caso no son instantáneas.

Puedo recomendarte este monitor con la seguridad, primero, de que lo he probado durante meses. Segundo, de que hace todo lo que promete. Tercero, que me vas a agradecer la recomendación porque vas a estar muy contento, cada día, todos los días.

De nada

Enlaces:

Manual del BenQ MA320U

Enlace para descargar Display Pilot2

Página del monitor en la web de BenQ

Si quieres comprarlo, haz clic aquí