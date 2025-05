Antiqua et nova – Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana

Por su interés para los millones de católicos que se rigen por su magisterio y por el admirable trabajo que han hecho en explicar en lenguaje asequible todos los retos y preguntas a los que nos enfrentamos con el desarrollo y despliegue de la Inteligencia Artificial, reproducimos este documento del Vaticano, publicado el 28 de enero de 2025.

I. Introducción

El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia concedida el día 14 de enero

de 2025 a los suscritos Prefectos y Secretarios del Dicasterio para la

Doctrina de la Fe y del Dicasterio para la Cultura y la Educación, ha

aprobado la presente Nota y ha ordenado la publicación

Dado en Roma, ante las sedes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y

del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el 28 de enero de 2025,

Memoria Litúrgica de santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia.

[Antiqua et nova] Con antigua y nueva sabiduría (cf. Mt 13,52) estamos

llamados a considerar los cotidianos desafíos y oportunidades propuestos

por el saber científico y tecnológico, en particular los del reciente

desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La tradición cristiana considera

que el don de la inteligencia es un aspecto esencial de la creación de los

seres humanos «a imagen de Dios» (Gen 1,27). A partir de una visión

integral de la persona y de la valoración de la llamada a «cultivar» y

«custodiar» la tierra (cf. Gen 2,15), la Iglesia subraya que ese don debería

encontrar su expresión a través de un uso responsable de la racionalidad

y de la capacidad técnica al servicio del mundo creado.

La Iglesia promueve los progresos en la ciencia, en la tecnología, en las

artes y en toda empresa humana, viéndolos como parte de la

«colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento

de la creación visible»[1]. Como afirma el Sirácida, Dios «quien da la

ciencia a los humanos, para que lo glorifiquen por sus maravillas» (Sir

38,6). Las habilidades y la creatividad del ser humano provienen de Él y, si

se usan rectamente, a Él rinden gloria, en cuanto reflejo de Su sabiduría y

bondad. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué significa “ser

humanos”, no podemos excluir también la consideración de nuestras

capacidades científicas y tecnológicas.

Es al interno de esta perspectiva que la presente Nota afronta las

cuestiones antropológicas y éticas planteadas por la IA, cuestiones que

son particularmente relevantes en cuanto que uno de los objetivos de esta

tecnología es el de imitar la inteligencia humana que la ha diseñado. Por

ejemplo, a diferencia de otras muchas creaciones humanas, la IA puede

ser entrenada en producciones del ingenio humano y por tanto generar

nuevos “artefactos” con un nivel de velocidad y habilidad que, con

frecuencia, igualan o superan las capacidades humanas, como generar

textos o imágenes que resultan indistinguibles de las composiciones

humanas, suscitando, por tanto, preocupación por su posible influjo en la

creciente crisis de verdad en el debate público. Además, como tal

tecnología está diseñada para aprender y adoptar determinadas

decisiones de forma autónoma, adecuándose a nuevas situaciones y

aportando soluciones no previstas por sus programadores, se derivan

problemas sustanciales de responsabilidad ética y de seguridad, con

repercusiones más amplias para toda la sociedad. Esta nueva situación

lleva a la humanidad a cuestionarse su identidad y su papel en el mundo.

Con todo, existe un amplio consenso en que la IA marca una nueva y

significativa fase en la relación de la humanidad con la tecnología,

situándose en el centro de lo que el Papa Francisco ha descrito como un

«cambio de época»[2]. Su influencia se hace sentir a nivel global en una

amplia gama de sectores, incluidas las relaciones personales, la

educación, el trabajo, el arte, la sanidad, el derecho, la guerra y las

relaciones internacionales. Puesto que la IA sigue avanzando rápidamente

hacia cotas aún mayores, es de importancia decisiva considerar sus

implicaciones antropológicas y éticas. Esto implica no sólo mitigar los

riesgos y prevenir los daños, sino también garantizar que sus aplicaciones

se dirijan a promover el progreso humano y el bien común.

Para contribuir positivamente a un discernimiento sobre la IA, en

respuesta a la invitación de Papa Francisco a una renovada «sabiduría del

corazón»[3], la Iglesia ofrece su experiencia a través de las reflexiones de

la presente Nota que se concentran sobre el ámbito antropológico y ético.

Empeñada en un papel activo al interno del debate general sobre estos

temas, exhorta a cuantos tienen el encargo de transmitir la fe (padres,

enseñantes, pastores y obispos) a dedicarse con cuidado y atención a

esta cuestión urgente. Si bien está dirigido especialmente a ellos, el

presente documento está pensado para ser accesible a un público más

amplio, es decir, a aquellos que comparten la exigencia de un desarrollo

científico y tecnológico que esté al servicio de la persona y del bien

común[4].

Con tal propósito, se intenta sobre todo distinguir el concepto de

“inteligencia” en referencia a la IA y al ser humano. En un primer momento,

se considera la perspectiva cristiana sobre la inteligencia humana,

ofreciendo un marco general de reflexión fundado sobre la tradición

filosófica y teológica de la Iglesia. A continuación, se proponen algunas

líneas de acción, con el objetivo de asegurar que el desarrollo y el uso de

la IA respeten la dignidad humana y promuevan el desarrollo integral de la

persona y de la sociedad.

II. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

El concepto de inteligencia en la IA ha evolucionado en el tiempo,

recogiendo en sí mismo una multiplicidad de ideas provenientes de varias

disciplinas. Si bien tiene raíces que se remontan a algunos siglos atrás, un

momento importante de este desarrollo se produjo en el año 1956,

cuando el informático estadounidense John McCarthy organizó un

congreso veraniego en la Universidad de Dartmouth para afrontar el

problema de la «Inteligencia Artificial», definido como «hacer una

máquina capaz de mostrar un comportamiento que se calificaría de

inteligente si fuera un ser humano quien lo produjera»[5]. El congreso

lanzó un programa de investigación destinado a utilizar máquinas para

realizar tareas típicamente asociadas al intelecto humano y al

comportamiento inteligente.

Desde entonces, la investigación en este sector ha progresado

rápidamente, llevando al desarrollo de sistemas complejos capaces de

llevar a cabo tareas muy sofisticadas[6]. Estos sistemas de la llamada “IA

débil” (narrow AI) están, generalmente, diseñados para desarrollar tareas

limitadas y específicas, como traducir de una lengua a otra, prever la

evolución de una tormenta, clasificar imágenes, ofrecer respuestas a

preguntas, o generar imágenes a petición del usuario. Si bien en el campo

de estudios de la IA se encuentra todavía una variedad de definiciones de

“inteligencia”, la mayor parte de los sistemas contemporáneos, en

particular aquellos que usan el aprendizaje automático, se basa sobre

inferencias estadísticas más que sobre deducciones lógicas. Analizando

grandes conjuntos de datos con el objetivo de identificar patrones, la IA

puede “predecir”[7] los efectos y proponer nuevas vías de investigación,

imitando así ciertos procesos cognitivos típicos de la capacidad humana

de resolución de problemas. Tal logro ha sido posible gracias a los

progresos de la tecnología informática (como las redes neuronales, el

aprendizaje automático no supervisado y los algoritmos evolutivos) junto

con las innovaciones en equipamiento (como los procesadores

especializados). Estas tecnologías permiten a los sistemas de IA de

responder a diferentes tipos de estímulos procedentes de los seres

humanos, de adaptarse a nuevas situaciones e incluso ofrecer soluciones

novedosas no previstas por los programadores originales[8].

Debido a estos rápidos avances, muchos trabajos que antes se

realizaban exclusivamente por personas se confían ahora a la IA. Estos

sistemas pueden complementar o incluso sustituir las capacidades

humanas en muchos ámbitos, sobre todo en tareas especializadas como

el análisis de datos, el reconocimiento de imágenes y el diagnóstico

médico. Si bien cada aplicación de la IA “débil” se adapta para una tarea

específica, muchos investigadores esperan llegar a la llamada

“Inteligencia Artificial General” (Artificial General Intelligence, AGI), es

decir a un único sistema, el cual, operando en todos los ámbitos

cognitivos, sería capaz de realizar cualquier tarea al alcance de la mente

humana. Algunos sostienen que una tal IA podría un día alcanzar el estado

de “superinteligencia”, sobrepasando la capacidad intelectual humana, o

contribuir a la “superlongevidad” gracias a los progresos de las

biotecnologías. Otros temen que estas posibilidades, por hipotéticas que

sean, eclipsen un día a la propia persona humana, mientras que otros

acogen con satisfacción esta posible transformación[9].

Subyacente a estas y otras muchas opiniones sobre el tema, existe

una presunción implícita de que la palabra “inteligencia” debe utilizarse

del mismo modo para referirse tanto a la inteligencia humana como a la IA.

Sin embargo, esto no parece reflejar el alcance real del concepto. En lo

que respecta al ser humano, la inteligencia es de hecho una facultad

relativa a la persona en su conjunto, mientras que, en el contexto de la IA,

se entiende en un sentido funcional, asumiendo a menudo que las

actividades características de la mente humana pueden descomponerse

en pasos digitalizados, de modo que incluso las máquinas puedan

replicarlas[10].

Esta perspectiva funcional queda ejemplificada en el Test de Turing,

por el cual una maquina debe ser considerada “inteligente” si una persona

no es capaz de distinguir su comportamiento de otro ser humano[11]. En

particular, en este contexto, la palabra “comportamiento” se refiere a

tareas intelectuales específicas, mientras que no tiene en cuenta la

experiencia humana en toda su amplitud, que comprende tanto las

capacidades de abstracción y las emociones, la creatividad, el sentido

estético, moral y religioso, abrazando toda la variedad de manifestaciones

de las que es capaz la mente humana. De ahí que, en el caso de la IA, la

“inteligencia” de un sistema se evalúe, metodológica pero también

reduccionistamente, en función de su capacidad para producir respuestas

adecuadas, es decir, las que se asocian a la razón humana,

independientemente de la forma en que se generen dichas respuestas.

Sus características avanzadas confieren a la IA capacidades

sofisticadas para llevar a cabo tareas, pero no la de pensar[12]. Esta

distinción tiene una importancia decisiva, porque el modo como se define

la “inteligencia” va, inevitablemente, a determinar la comprensión de la

relación entre el pensamiento humano y dicha tecnología[13]. Para darse

cuenta de ello, hay que recordar que la riqueza de la tradición filosófica y

de la teología cristiana ofrece una visión más profunda y completa de la

inteligencia, que a su vez es central en la enseñanza de la Iglesia sobre la

naturaleza, la dignidad y la vocación de la persona humana[14].

III. La inteligencia en la tradición filosófica y teológica

Racionalidad

Desde los albores de la reflexión de la humanidad sobre sí misma, la

mente ha jugado un papel central en la comprensión de lo que significa

ser “humanos”. Aristóteles observaba que «todos los seres humanos por

naturaleza tienden al saber»[15]. Este saber humano, con su capacidad

de abstracción que capta la naturaleza y el sentido de las cosas, le

distingue del mundo animal[16]. La naturaleza exacta de la inteligencia ha

sido objeto de las investigaciones de filósofos, teólogos y psicólogos, los

cuales han examinado también el modo como el ser humano comprende

el mundo y forma parte de él, al tiempo que ocupa un lugar peculiar en él.

A través de esta investigación, la tradición cristiana ha llegado a entender

la persona como un ser hecho de cuerpo y alma, ambos profundamente

conectados a este mundo y, sin embargo, llegando más allá de él[17].

En la tradición clásica, el concepto de inteligencia suele declinarse en

los términos complementarios de “razón” (ratio) e “intelecto” (intellectus).

No se trata de facultades separadas, sino, como explica Santo Tomás de

Aquino, de dos modos de obrar de la misma inteligencia: «el término

intelecto se deduce de la íntima penetración de la verdad; mientras razón

deriva de la investigación y del proceso discursivo»[18]. Esta sintética

descripción permite poner en evidencia las dos prerrogativas

fundamentales y complementarias de la inteligencia humana: el intellectus

se refiere a la intuición de la verdad, es decir, al captarla con los “ojos” de

la mente, que precede y sustenta la misma argumentación, mientras la

ratio se refiere al razonamiento real, es decir, al proceso discursivo y

analítico que conduce al juicio. Juntos, intelecto y razón, constituyen las

dos caras del único acto del intelligere, «operación del hombre en cuanto

hombre»[19].

Presentar al ser humano como ser “racional” no significa reducirlo a un

modo específico de pensamiento, sino reconocer que la capacidad de

comprensión intelectual de la realidad conforma e impregna todas sus

actividades[20], constituyendo también, ejercitada en el bien o en el mal,

un aspecto intrínseco de la naturaleza humana. En este sentido, la

«palabra “racional” engloba todas las capacidades del ser humano: tanto

la cognitiva como la volitiva, amar, elegir, desear. El término “racional”

incluye también todas las capacidades corporales íntimamente

relacionadas con las anteriores»[21]. Una perspectiva tan amplia pone de

relieve cómo en la persona humana, creada a “imagen de Dios”, la

racionalidad se integra para elevar, modelar y transformar tanto su

voluntad como sus actos[22].

Encarnación

El pensamiento cristiano considera las facultades intelectuales en el

marco de una antropología integral que concibe el ser humano como un

ser esencialmente encarnado. En la persona humana, espíritu y materia

«no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única

naturaleza»[23]. En otras palabras, el alma no es la “parte” inmaterial de

la persona encerrada en el cuerpo, así como este no es la envoltura

exterior de un “núcleo” sutil e intangible, sino que es todo el ser humano

el que es, al mismo tiempo, material y espiritual. Este modo de pensar

refleja la enseñanza de la Sagrada Escritura, que considera la persona

humana como un ser que vive sus relaciones con Dios y con los otros, de

ahí su dimensión típicamente espiritual, dentro y a través de esta

existencia corpórea[24]. El significado profundo de esta condición recibe

más luz del misterio de la Encarnación, por el que Dios mismo asumió

nuestra carne que «ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin

igual»[25].

Aunque profundamente arraigada en una existencia corpórea, la

persona humana trasciende el mundo material a través de su alma, que

«es como si estuviera en el horizonte de la eternidad y el tiempo»[26]. A

ella pertenecen la capacidad de trascendencia del intelecto y la auto

posesión del libre albedrío, por lo que el ser humano «participa de la luz

de la inteligencia divina»[27]. A pesar de ello, el espíritu humano no pone

en práctica su modo normal de conocimiento sin el cuerpo[28]. De este

modo, las capacidades intelectuales del ser humano forman parte

integrante de una antropología que reconoce que él es «unidad de alma y

cuerpo»[29]. A continuación, se desarrollarán otros aspectos de esta

visión.

Relacionalidad

Los seres humanos «por su propia naturaleza están ordenados a la

comunión interpersonal»[30], teniendo la capacidad de conocerse

recíprocamente, de donarse por amor y de entrar en comunión con los

otros. Por tanto, la inteligencia humana no es una facultad aislada, al

contrario, se ejercita en las relaciones, encontrando su plena expresión en

el dialogo, en la colaboración y en la solidaridad. Aprendemos con los

otros, aprendemos gracias a los otros.

La orientación relacional de la persona humana se fundamenta en

última instancia, en la donación eterna de sí mismo del Dios Uno y Trino,

cuyo amor se revela tanto en la creación como en la redención[31]. La

persona está llamada «a participar, por el conocimiento y el amor, en la

vida de Dios»[32].

Esta vocación a la comunión con Dios va necesariamente unida a una

llamada a la comunión con los otros. El amor a Dios no puede separarse

del amor al prójimo (cf. 1Jn 4,20; Mt 22,37-39). En virtud de la gracia de

participar de la vida de Dios, los cristianos llegan a ser imitadores del don

desbordante de Cristo (cf. 2Cor 9,8-11; Ef 5,1-2) siguiendo su

mandamiento: «que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos

también unos a otros» (Jn 13,34)[33]. El amor y el servicio, que se hacen

eco de la íntima vida divina de auto-donación, trascienden el interés

propio para responder más plenamente a la vocación humana (cf. 1Jn

2,9). Aún más sublime que saber tantas cosas es el compromiso de

cuidarnos los unos a los otros: «conociera todos los secretos y todo el

saber […] pero no tengo amor, no sería nada» (1Cor 13, 2).

Relación con la Verdad

La inteligencia humana es, en definitiva, un «don de Dios otorgado

para captar la verdad»[34]. En la doble acepción de intellectus-ratio,

permite a la persona acceder a aquellas realidades que van más allá de la

mera experiencia sensorial o de la utilidad, ya que «el deseo de verdad

pertenece a la naturaleza misma del hombre. El interrogarse sobre el

porqué de las cosas es inherente a su razón»[35]. Yendo más allá de los

datos empíricos, la inteligencia humana «tiene capacidad para alcanzar la

realidad inteligible con verdadera certeza»[36]. Incluso cuando la realidad

se conozca sólo parcialmente, «el deseo de la verdad mueve […] a la

razón a ir siempre más allá; queda incluso como abrumada al constatar

que su capacidad es siempre mayor que lo que alcanza»[37]. Aunque la

Verdad en sí misma excede los límites del intelecto humano, éste se siente

sin embargo irresistiblemente atraído hacia ella[38] e impulsado por esta

atracción, el ser humano se ve llevado a buscar «una verdad más

profunda»[39].

Esta tensión innata a la búsqueda de la verdad se manifiesta de una

manera especial en las capacidades típicamente humanas de

comprensión semántica y de producción creativa[40], a través de las

cuales esta búsqueda se desarrolla «de modo apropiado a la dignidad de

la persona humana y a su naturaleza social»[41]. Asimismo, una

orientación estable hacia la verdad es esencial para que la caridad sea

auténtica y universal[42].

La búsqueda de la verdad alcanza su máxima expresión en la apertura

a aquellas realidades que trascienden el mundo físico y creado. En Dios

todas las verdades obtienen su sentido más elevado y original[43].

Confiar en Dios es «un momento de elección fundamental, en la cual está

implicada toda la persona»[44]. De este modo, la persona se convierte en

plenitud en aquello que está llamada a ser: «inteligencia y voluntad

desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto

cumpla un acto en el cual la libertad personal se vive de modo

pleno»[45].

Custodia del mundo

La fe cristiana considera la creación un acto libre del Dios Uno y Trino,

el cual, como explica san Buenaventura, crea «no para hacer crecer la

propia gloria, sino para manifestarla y para comunicarla»[46]. Puesto que

Dios crea según su Sabiduría (cf. Sab 9,9; Jer 10,12), el mundo creado

esta empapado de un orden intrínseco que refleja su diseño (cf. Gen 1; Dn

2,21-22; Is 45,18; Sal 74,12-17; 104)[47], dentro del cual Él ha llamado a

los seres humanos a asumir un papel peculiar: cultivar y hacerse cargo del

mundo[48].

Plasmado por el divino Artesano, el ser humano vive su identidad de

ser una imagen de Dios «custodiando» y «cultivando» (cf. Gen 2,15) la

creación, ejercitando su inteligencia y su pericia para ayudarla y

desarrollarla según el plan del Padre[49]. En esto, la inteligencia humana

refleja la Inteligencia divina que creó todas las cosas (cf. Gen 1-2; Jn 1)

[50], continuamente la sostiene y la guía a su fin último en Él[51]. Además,

el ser humano está llamado a desarrollar sus capacidades en ciencia y en

técnica porque en ellas Dios es glorificado (cf. Sir 38,6). Por lo tanto, en

una relación adecuada con la creación, por un lado, los seres humanos

emplean su inteligencia y habilidad para cooperar con Dios en guiar la

creación hacia el propósito al que Él la ha llamado[52], mientras que, por

otra parte, el mismo mundo, como observa san Buenaventura, ayuda a la

mente humana a «ascender gradualmente, como por los distintos

escalones de una escalera, hasta el sumo principio que es Dios»[53].

Una comprensión integral de la inteligencia humana

En este contexto, la inteligencia humana se muestra más claramente

como una facultad que es parte integrante del modo en el que toda la

persona se involucra en la realidad. Un auténtico involucrarse implica

abarcar la totalidad del ser: espiritual, cognitivo, corporal y relacional.

Este interés al afrontar la realidad se manifiesta de varios modos, en

cuanto que cada persona, en su unicidad multiforme[54], busca

comprender el mundo, se relaciona con los otros, resuelve problemas,

expresa su creatividad y busca el bienestar integral a través de la sinergia

de las diferentes dimensiones de la inteligencia[55]. Esto implica

capacidades lógicas y lingüísticas, pero también puede incluir otras

formas de interactuar con la realidad. Pensemos en el trabajo del

artesano, que «debe ser capaz de discernir en la materia inerte una forma

particular que los demás no pueden reconocer»[56] y sacarla a la luz a

través de su intuición y experiencia. Los pueblos indígenas, que viven

cerca de la tierra, suelen tener un profundo sentido de la naturaleza y sus

ciclos[57]. Del mismo modo, el amigo que sabe encontrar la palabra

adecuada o la persona que sabe gestionar bien las relaciones humanas

ejemplifican una inteligencia que es «producto de la reflexión, del diálogo

y del encuentro generoso entre las personas»[58]. Como observa el Papa

Francisco, «en el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar

que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor»[59].

En el corazón de la visión cristiana de la inteligencia está la integración

de la verdad en la vida moral y espiritual de la persona, orientando sus

acciones a la luz de la bondad y la verdad de Dios. Según el plan de Dios,

la inteligencia entendida en sentido pleno incluye también la posibilidad

de gustar de aquello que es verdadero, bueno y bello, por lo que se puede

afirmar, con la palabras del poeta francés del siglo XX Paul Claudel, que

«la inteligencia es nada sin deleite»[60]. Incluso Dante Alighieri, cuando

alcanza el cielo más alto en el Paraíso, puede atestiguar que el culmen de

este placer intelectual se encuentra en la «luz intelectual, plena de amor; /

amor de verdadero bien, lleno de dicha; / dicha que trasciende toda

dulzura»[61].

Una correcta concepción de la inteligencia humana, por tanto, no

puede reducirse a la mera adquisición de hechos o a la capacidad de

realizar determinadas tareas específicas; sino que implica la apertura de la

persona a las cuestiones ultimas de la vida y refleja una orientación hacia

lo Verdadero y lo Bueno[62]. Expresión en la persona de la imagen divina,

la inteligencia es capaz de acceder a la totalidad del ser, es decir, de

considerar la existencia en su integridad que no se agota en lo

mensurable, captando así el sentido de lo que ha llegado a comprender.

Para los creyentes, esta capacidad implica, de manera especial, la

posibilidad de crecer en el conocimiento de los misterios de Dios a través

de la profundización racional de las verdades reveladas (intellectus fidei)

[63]. La verdadera intelligentia está moldeada por el amor divino, que «ha

sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo» (Rm 5,5). De

esto se deduce que la inteligencia humana posee una dimensión

contemplativa esencial, es decir, una apertura desinteresada a lo que es

Verdadero, Bueno y Bello, más allá de cualquier utilidad particular.

Límites de la IA

A la luz de cuanto se ha dicho, las diferencias entre la inteligencia

humana y los actuales sistemas de IA parecen evidentes. Si bien, se trata

de una extraordinaria conquista tecnológica capaz de imitar algunas

acciones asociadas a la racionalidad, la IA obra solamente realizando

tareas, alcanzando objetivos o tomando decisiones basadas sobre datos

cuantitativos y sobre la lógica computacional. Con su potencia analítica,

por ejemplo, destaca en la integración de datos procedentes de diversos

campos, en la construcción de sistemas complejos y el fomento de

vínculos interdisciplinarios. De este modo, podría facilitar la colaboración

entre expertos para resolver problemas cuya complejidad es tal que «no

se pueden abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo de

intereses»[64].

Sin embargo, aunque la IA procesa y simula ciertas expresiones de la

inteligencia, permanece fundamentalmente confinada en un ámbito

lógico-matemático, que le impone ciertas limitaciones inherentes.

Mientras que la inteligencia humana se desarrolla continuamente de forma

orgánica en el transcurso del crecimiento físico y psicológico de una

persona y es moldeada por una miríada de experiencias vividas en el

cuerpo, la IA carece de la capacidad de evolucionar en este sentido.

Aunque los sistemas avanzados pueden “aprender” mediante procesos

como el aprendizaje automático, este tipo de formación es esencialmente

diferente del desarrollo de crecimiento de la inteligencia humana, ya que

está moldeada por sus experiencias corporales: estímulos sensoriales,

respuestas emocionales, interacciones sociales y el contexto único que

caracteriza cada momento. Estos elementos configuran y modelan el

individuo en su propia historia personal. En cambio, la IA, al carecer de

cuerpo físico, se basa en el razonamiento computacional y el aprendizaje

a partir de vastos conjuntos de datos que comprenden experiencias y

conocimientos recogidos, en cualquier caso, por los seres humanos.

Por consiguiente, aunque la IA puede simular algunos aspectos del

razonamiento humano y realizar ciertas tareas con increíble rapidez y

eficacia, sus capacidades computacionales representan sólo una fracción

de las posibilidades más amplias de la mente humana. Por ejemplo,

actualmente no puede reproducir el discernimiento moral ni la capacidad

de establecer relaciones auténticas. Además, la inteligencia de una

persona forma parte de una historia personal de formación intelectual y

moral, que configura fundamentalmente la perspectiva de la persona

individual, implicando las dimensiones físicas, emocionales, sociales,

morales y espirituales de su vida. Dado que la IA no puede ofrecer esta

amplitud de comprensión, los enfoques basados únicamente en esta

tecnología, o que la asumen como la principal forma de interpretar el

mundo, pueden conducir a «perder el sentido de la totalidad, de las

relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio»[65].

La inteligencia humana no consiste, principalmente, en realizar tareas

funcionales, sino en comprender e implicarse activamente en la realidad

en todos sus aspectos, y también es capaz de sorprendentes intuiciones.

Dado que la IA no posee la riqueza de la corporeidad, la relacionalidad y la

apertura del corazón humano a la verdad y al bien, sus capacidades,

aunque parezcan infinitas, son incomparables con las capacidades

humanas de captar la realidad. Se puede aprender tanto de una

enfermedad, como de un abrazo de reconciliación e incluso de una simple

puesta de sol. Tantas cosas que experimentamos como seres humanos

nos abren nuevos horizontes y nos ofrecen la posibilidad de alcanzar una

nueva sabiduría. Ningún dispositivo, que sólo funciona con datos, puede

estar a la altura de estas y otras tantas experiencias presentes en

nuestras vidas.

Establecer una equivalencia demasiado fuerte entre la inteligencia

humana y la IA conlleva el riesgo de sucumbir a una visión funcionalista,

según la cual las personas son evaluadas en función de las tareas que

pueden realizar. Sin embargo, el valor de una persona no depende de la

posesión de capacidades singulares, logros cognitivos y tecnológicos o

éxito individual, sino de su dignidad intrínseca basada en haber sido

creada a imagen de Dios[66]. Por lo tanto, dicha dignidad permanece

intacta más allá de toda circunstancia, incluso en aquellos que son

incapaces de ejercer sus capacidades, ya sea un feto, una persona en

estado de inconsciencia o un anciano que sufre[67]. Ella está en la base

de la tradición de los derechos humanos – y específicamente de aquellos

que hoy son denominados los “neuroderechos” – que «constituyen un

punto de convergencia importante para la búsqueda de un terreno

común»[68] y que, por tanto, puede servir de guía ética fundamental en

los debates sobre el desarrollo y el uso responsables de la IA.

A la luz de esto, como observa el Papa Francisco, «el uso mismo de la

palabra “inteligencia”» en referencia a la IA «es engañoso»[69] y corre el

riesgo de descuidar lo más valioso de la persona humana. Desde esta

perspectiva, la IA no debe verse como una forma artificial de la

inteligencia, sino como uno de sus productos[70].

IV. El papel de la ética para guiar el desarrollo y el uso de la IA

Partiendo de estas consideraciones, cabe preguntarse cómo puede

entenderse la IA dentro del designio de Dios. La actividad técnico-

científica no tiene un carácter neutro, siendo una empresa humana que

pone en cuestión las dimensiones humanísticas y culturales del ingenio

humano[71].

Vista como fruto de las potencialidades inscritas en la inteligencia

humana[72], la investigación científica y el desarrollo de habilidades

técnicas forman parte de la «colaboración del hombre y de la mujer con

Dios en el perfeccionamiento de la creación visible»[73]. Al mismo

tiempo, todos los logros científicos y tecnológicos son, en última

instancia, dones de Dios[74]. Por lo tanto, los seres humanos deben

emplear siempre sus talentos con vistas al fin superior para el que Él se

los ha concedido[75].

Podemos reconocer con gratitud como la tecnología ha «remediado

innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano»[76], y no

podemos sino alegrarnos de ello. Sin embargo, no todas las innovaciones

tecnológicas representan en sí mismas un auténtico progreso[77]. Por

ello, la Iglesia se opone especialmente a aquellas aplicaciones que atentan

contra la santidad de la vida o la dignidad de la persona[78]. Como

cualquier otra empresa humana, el desarrollo tecnológico debe estar al

servicio del individuo y contribuir a los esfuerzos para lograr «más justicia,

mayor fraternidad y un más humano planteamiento en los problemas

sociales», que «vale más que los progresos técnicos»[79]. La

preocupación por las implicaciones éticas del desarrollo tecnológico es

compartida no sólo en el seno de la Iglesia, sino también por científicos,

estudiosos de la tecnología y asociaciones profesionales, que reclaman

cada vez más una reflexión ética para orientar ese progreso de manera

responsable.

Para responder a estos desafíos, hay que llamar la atención sobre la

importancia de la responsabilidad moral basada en la dignidad y la

vocación de la persona. Este principio es válido también para las

cuestiones relativas a la IA. En este ámbito, la dimensión ética es

primordial, ya que son las personas las que diseñan los sistemas y

determinan para qué se utilizan[80]. Entre una máquina y un ser humano,

sólo este último es verdaderamente un agente moral, es decir, un sujeto

moralmente responsable que ejerce su libertad en sus decisiones y

acepta las consecuencias de las mismas[81]; sólo el ser humano está en

relación con la verdad y el bien, guiado por la conciencia moral que le

llama a «amar y practicar el bien y que debe evitar el mal»[82],

certificando «la autoridad de la verdad con referencia al Bien supremo por

el cual la persona humana se siente atraída»[83]; sólo el ser humano

puede ser lo suficientemente consciente de sí mismo como para escuchar

y seguir la voz de la conciencia, discerniendo con prudencia y buscando

el bien posible en cada situación[84]. En realidad, esto también pertenece

al ejercicio de la inteligencia por parte de la persona.

Como cualquier producto del ingenio humano, la IA también puede

orientarse hacia fines positivos o negativos[85]. Cuando se utiliza de

manera que respete la dignidad humana y promueva el bienestar de los

individuos y las comunidades, puede contribuir favorablemente a la

vocación humana. Sin embargo, como en todas las esferas en las que los

seres humanos están llamados a tomar decisiones, la sombra del mal

también se extiende aquí. Allí donde la libertad humana permite la

posibilidad de elegir lo que es malo, la valoración moral de esta tecnología

depende de cómo sea orientada y empleada.

Ahora bien, no son sólo los fines, sino también los medios empleados

para alcanzarlos los que son éticamente significativos; también son

importantes la visión global y la comprensión de la persona integrada en

tales sistemas. Los productos tecnológicos reflejan la visión del mundo de

sus creadores, propietarios, usuarios y reguladores[86], y con su poder

«modelan el mundo y comprometen a las conciencias en el ámbito de los

valores»[87]. A nivel social, algunos avances tecnológicos también

podrían reforzar relaciones y dinámicas de poder que no se ajustan a una

visión correcta de la persona y la sociedad.

Por eso, tanto los fines como los medios utilizados en una

determinada aplicación de la IA, así como la visión global que encarna,

deben evaluarse para garantizar que respetan la dignidad humana y

promueven el bien común[88]. De hecho, como ha dicho el Papa

Francisco, la «dignidad intrínseca de todo hombre y mujer» debe ser «el

criterio clave para evaluar las tecnologías emergentes, que revelan su

positividad ética en la medida en que contribuyen a manifestar esa

dignidad y a incrementar su expresión, en todos los niveles de la vida

humana»[89], incluida la esfera social y económica. En este sentido, la

inteligencia humana desempeña un papel crucial no solo en el diseño y en

la producción de la tecnología, sino también a la hora de orientar su uso

en función del bien auténtico de la persona[90]. La responsabilidad de

ejercer sabiamente esta gestión corresponde a cada nivel de la sociedad,

bajo la guía del principio de subsidiariedad y de los demás principios de la

Doctrina Social de la Iglesia.

Una ayuda a la libertad humana y a las decisiones

El compromiso de garantizar que la IA defienda y promueva siempre el

valor supremo de la dignidad de todo ser humano y la plenitud de su

vocación es un criterio de discernimiento que afecta a desarrolladores,

propietarios, operadores y reguladores, así como a los usuarios finales, y

sigue siendo válido para cualquier empleo de la tecnología en todos los

niveles de su uso.

Un análisis de las implicaciones de este principio, por tanto, podría

comenzar tomando en consideración la importancia de la responsabilidad

moral. Dado que una causalidad moral en sentido pleno sólo pertenece a

los agentes personales, no a los artificiales, es de suma importancia poder

identificar y definir quién es responsable de los procesos de IA, en

particular de aquellos que incluyen posibilidades de aprendizaje,

corrección y reprogramación. Si bien, por un lado, los métodos empíricos

(bottom-up) y las redes neuronales muy profundas permiten a la IA

resolver problemas complejos, por otro lado, dificultan la comprensión de

los procesos que condujeron a tales soluciones. Esto complica la

determinación de responsabilidades ya que, si una aplicación de IA

produjera resultados no deseados, sería difícil determinar a qué persona

atribuirlos. Para resolver este problema, hay que prestar atención a la

naturaleza de los procesos de atribución de responsabilidad

(accountability) en contextos complejos y altamente automatizados, en

los que los resultados a menudo sólo son observables a medio o largo

plazo. Por lo tanto, es importante que quienes tomen decisiones

basándose en la IA se hagan responsables de ellas y que sea posible dar

cuenta del uso de la IA en cada fase del proceso de toma de

decisiones[91].

Además de determinar las responsabilidades, se deben establecer los

fines que se asignan a los sistemas de IA. Aunque estos puedan utilizar

mecanismos de aprendizaje autónomo no supervisado y a veces seguir

caminos que no pueden reconstruirse, en última instancia persiguen

objetivos que les han sido asignados por los humanos y se rigen por

procesos establecidos por quienes los diseñaron y programaron. Esto

representa un desafío, ya que, a medida que los modelos de IA son cada

vez más capaces de aprendizaje independiente, puede reducirse de

hecho la posibilidad de ejercer un control sobre ellos para garantizar que

dichas aplicaciones estén al servicio de los fines humanos. Esto plantea el

problema crítico de cómo garantizar que los sistemas de IA se ordenen

para el bien de las personas y no contra ellas.

Si un uso ético de los sistemas de IA cuestiona, en primer lugar, a

quienes los desarrollan, producen, gestionan y supervisan, también es

compartida esta responsabilidad por los usuarios. En efecto, como

observa el Papa Francisco, «lo que hace la máquina es una elección

técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o

en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no sólo elige, sino

que en su corazón es capaz de decidir»[92]. Quien utiliza la IA para

realizar un trabajo y sigue los resultados crea un contexto en el que él, en

última instancia, es responsable del poder que ha delegado. Por lo tanto,

en la medida en que la IA puede asistir a los seres humanos a tomar

decisiones, los algoritmos que la guían deben ser fiables, seguros, lo

suficientemente robustos como para manejar inconsistencias y

transparentes en su funcionamiento para mitigar sesgos (bias) y efectos

secundarios indeseados[93]. Los marcos normativos deben garantizar

que todas las personas jurídicas puedan dar cuenta del uso de la IA y de

todas sus consecuencias, con medidas adecuadas para salvaguardar la

transparencia, la privacidad y la responsabilidad (accountability)[94].

Además, los usuarios deben tener cuidado de no depender

excesivamente de la IA para sus decisiones, aumentando el ya alto grado

de subordinación a la tecnología que caracteriza a la sociedad

contemporánea.

La enseñanza moral y social de la Iglesia ayuda a proponer un uso de

la IA que preserve la capacidad humana de acción. Las consideraciones

relacionadas con la justicia, por ejemplo, deben abordar cuestiones como

el fomento de dinámicas sociales justas, la defensa de la seguridad

internacional y la promoción de la paz. Ejerciendo la prudencia, los

individuos y las comunidades pueden discernir cómo utilizar la IA en

beneficio de la humanidad, evitando al mismo tiempo aplicaciones que

puedan menoscabar la dignidad humana o dañar el planeta. En este

contexto, el concepto de “responsabilidad” debe entenderse no sólo en

su sentido más estricto, sino «hacerse cargo del otro, y no solo […] dar

cuenta de aquello que se ha hecho»[95].

Por lo tanto, la IA, como cualquier tecnología, puede formar parte de

una respuesta consciente y responsable a la vocación de la humanidad al

bien. Sin embargo, como ya se ha dicho, debe ser dirigida por la

inteligencia humana para alinearse con esa vocación, garantizando el

respeto a la dignidad de la persona. Reconociendo esta «eminente

dignidad», el Concilio Vaticano II afirma que «el orden social […] y su

progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la

persona»[96]. A la luz de esto, el uso de la IA, como ha dicho el Papa

Francisco, debe venir acompañado «de una ética basada en una visión

del bien común, una ética de libertad, responsabilidad y fraternidad,

capaz de favorecer el pleno desarrollo de las personas en relación con los

demás y con la creación»[97].

V. Cuestiones específicas

Dentro de esta perspectiva general, a continuación, algunas

observaciones ilustrarán cómo los argumentos expuestos pueden

contribuir a orientar en situaciones concretas, de acuerdo con la

«sabiduría del corazón» propuesta por Papa Francisco[98]. Aun no

siendo exhaustiva, esta propuesta se ofrece al servicio de un diálogo que

busca identificar aquellas modalidades en las que la IA puede defender la

dignidad humana y promover el bien común[99].

La IA y la sociedad

Como ha dicho el Papa Francisco «la dignidad intrínseca de cada

persona y la fraternidad que nos vincula como miembros de una única

familia humana, deben estar en la base del desarrollo de las nuevas

tecnologías y servir como criterios indiscutibles para valorarlas antes de

su uso»[100].

Considerada en esta óptica, la IA podría «introducir importantes

innovaciones en la agricultura, la educación y la cultura, un mejoramiento

del nivel de vida de enteras naciones y pueblos, el crecimiento de la

fraternidad humana y de la amistad social», y por tanto ser «utilizada para

promover el desarrollo humano integral»[101]. También podría ayudar a

las organizaciones a identificar a las personas que se encuentran en

estado de necesidad y a contrarrestar los casos de discriminación y

marginación. De ésta y otras formas similares, la IA podría contribuir al

desarrollo humano y al bien común[102].

Sin embargo, aunque la IA encierra muchas posibilidades para el bien,

también puede obstaculizar o incluso oponerse al desarrollo humano y al

bien común. El Papa Francisco ha observado que «los datos disponibles

hasta ahora parezcan sugerir que las tecnologías digitales han servido

para aumentar las desigualdades en el mundo. No sólo las diferencias de

riqueza material, que son importantes, sino también las diferencias de

acceso a la influencia política y social»[103]. En este sentido, la IA podría

usarse para prolongar las situaciones de marginación y discriminación,

para crear nuevas formas de pobreza, para agrandar la “brecha digital” y

agravar las desigualdades sociales[104].

Además, el hecho de que, actualmente, la mayor parte del poder

sobre las principales aplicaciones de la IA esté concentrado en manos de

unas pocas y poderosas empresas plantea importantes problemas éticos.

Para agravar este problema está también la naturaleza inherente de los

sistemas de IA, en los que ningún individuo puede tener una supervisión

completa de los vastos y complejos conjuntos de datos utilizados para el

cálculo. Esta falta de una responsabilidad (accountability) bien definida

produce el riesgo que la IA pueda ser manipulada para ganancias

personales o empresariales, o para orientar la opinión pública hacia los

intereses de un sector. Tales entidades, motivadas por sus propios

intereses, poseen la capacidad de ejercer «formas de control tan sutiles

como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias

y del proceso democrático»[105].

Además de esto, existe el riesgo de que la IA se utilice para promover

lo que el Papa Francisco ha llamado «paradigma tecnocrático», que

tiende a resolver todos los problemas del mundo sólo con medios

tecnológicos[106]. Según este paradigma, la dignidad humana y la

fraternidad, a menudo, se dejan de lado en nombre de la eficacia, «como

si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo

poder tecnológico y económico»[107]. Por el contrario, la dignidad

humana y el bien común nunca deben abandonarse en nombre de la

eficacia[108], mediante «los desarrollos tecnológicos que no llevan a una

mejora de la calidad de vida de toda la humanidad, sino que, por el

contrario, agravan las desigualdades y los conflictos, no podrán ser

considerados un verdadero progreso»[109]. Más bien, la IA debe ponerse

«al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social,

más integral»[110].

Para alcanzar este objetivo es necesaria una reflexión más profunda

sobre la relación entre autonomía y responsabilidad, ya que una mayor

autonomía conlleva una mayor responsabilidad de cada persona en los

diversos aspectos de la vida en común. Para los cristianos, el fundamento

de esta responsabilidad es el reconocimiento de que toda capacidad

humana, incluida la autonomía de la persona, procede de Dios y está

destinada a ser puesta al servicio de los demás[111]. Por lo tanto, en lugar

de perseguir únicamente objetivos económicos o tecnológicos, la IA debe

utilizarse en favor del «bien común de toda la familia humana», es decir

del conjunto «de condiciones de la vida social que hacen posible a las

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil

de la propia perfección»[112].

La IA y las relaciones humanas

El Concilio Vaticano II afirma que el ser humano es por «su íntima

naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin

relacionarse con los demás»[113]. Esta convicción subraya que la vida en

sociedad pertenece a la naturaleza y a la vocación de la persona[114].

Como seres sociales, los seres humanos buscan relaciones que impliquen

el intercambio recíproco y la búsqueda de la verdad, «unos exponen a

otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado, para

ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad»[115].

Esta búsqueda, junto con otros aspectos de la comunicación humana,

presupone el encuentro y intercambio mutuo entre personas que llevan

dentro la impronta de las propias historias, de los propios pensamientos,

convicciones y relaciones. Tampoco podemos olvidar que la inteligencia

humana es una realidad múltiple, plural y compleja: individual y social;

racional y afectiva; conceptual y simbólica. El Papa Francisco pone en

evidencia esta dinámica, señalando como «podemos buscar juntos la

verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión

apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de

sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las

personas y de los pueblos. […] El problema es que un camino de

fraternidad, local y universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres

y dispuestos a encuentros reales»[116].

Es en este contexto, donde se pueden considerar los desafíos puestos

por la IA a las relaciones. Al igual que otros medios tecnológicos, la IA

tiene la capacidad de favorecer las conexiones dentro de la familia

humana. Sin embargo, la IA también podría obstaculizar un verdadero

encuentro con la realidad y, en definitiva, llevar a las personas a «una

profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales, o

un dañino aislamiento»[117]. Las auténticas relaciones humanas, por el

contrario, requieren la riqueza humana de saber estar con los demás,

compartiendo su dolor, sus exigencias y su alegría[118]. Dado que la

inteligencia humana también se expresa y enriquece a través de formas

interpersonales y encarnadas, los encuentros auténticos y espontáneos

con los demás son indispensables para comprometerse con la realidad en

su totalidad.

Porque «la verdadera sabiduría supone el encuentro con la

realidad»[119], los progresos de la IA lanzan un desafío posterior: dado

que es capaz de imitar con eficacia los trabajos de la inteligencia humana,

ya no se puede dar por sentado si se está interactuando con un ser

humano o con una máquina. Aunque la IA “generativa” es capaz de

producir texto, voz, imágenes y otros output avanzados que suelen ser

obra de seres humanos, hay que considerarla como lo que es: una

herramienta, no una persona[120]. Esta distinción se ve a menudo

oscurecida por el lenguaje utilizado por los profesionales, que tiende a

antropomorfizar la IA y difumina así la línea que separa lo humano de lo

artificial.

La antropomorfización de la IA plantea problemas particulares para el

crecimiento de los niños, que pueden sentirse alentados a desarrollar

patrones de interacción que entiendan las relaciones humanas de forma

utilitaria, como es el caso de los chatbots. Tales enfoques corren el riesgo

de inducir a los más jóvenes a percibir a los profesores como

dispensadores de información y no como maestros que les guían y

apoyan en su crecimiento intelectual y moral. Las relaciones auténticas,

arraigadas en la empatía y en un compromiso leal con el bien del otro, son

esenciales e insustituibles para fomentar el pleno desarrollo de la persona.

Relaciones genuinas, enraizadas en la empatía y con un compromiso leal

por el bien del otro, son esenciales e insustituibles para favorecer el pleno

desarrollo de la persona.

En este contexto, es importante aclarar – aunque con frecuencia se

recurre a una terminología antropomórfica – que ninguna aplicación de la

IA es capaz de sentir de verdad empatía. Las emociones no se pueden

reducir a expresiones faciales o frases generadas en respuesta a las

peticiones del usuario; en cambio, las emociones se entienden en el modo

como una persona, en su totalidad, se relaciona con el mundo y con su

propia vida, con el cuerpo que juega un papel central. La empatía requiere

la capacidad de escuchar, de reconocer la irreductible singularidad del

otro, de acoger su alteridad y, también, de comprender el significado de

sus silencios[121]. En contraste con la esfera de los juicios analíticos,

donde predomina la IA, la verdadera empatía existe en la esfera relacional.

Pone en tela de juicio la percepción y la apropiación de la experiencia del

otro, al tiempo que mantiene la distinción de cada individuo[122]. Aunque

la IA puede simular respuestas empáticas, los sistemas artificiales no

pueden reproducir la naturaleza personal y relacional de la empatía

genuina[123].

Por lo tanto, siempre se debería evitar representar, en modo

equivocado, a la IA como una persona, y hacerlo con fines fraudulentos

constituye una grave violación ética que podría erosionar la confianza

social. Del mismo modo, utilizar la IA para engañar en otros contextos –

como la educación o las relaciones humanas, incluida la esfera de la

sexualidad –debe considerarse inmoral y requiere una cuidadosa

vigilancia para prevenir posibles daños, mantener la transparencia y

garantizar la dignidad de todos[124].

En un mundo siempre más individualista, algunos recurren a la IA en

busca de relaciones humanas profundas, de simple compañía o incluso de

relaciones afectivas. Sin embargo, aun reconociendo que los seres

humanos están hechos para experimentar relaciones auténticas, hay que

reiterar que la IA solo puede simularlas. Estas relaciones con otros seres

humanos son parte integrante del modo como una persona humana crece

hasta convertirse en lo que está destinada a ser. Por tanto, si la IA es

usada para favorecer contactos genuinos entre las personas, puede

contribuir positivamente a la plena realización de la persona; por el

contrario, si en lugar de esas relaciones y de la vinculación con Dios se

sustituyen las relaciones por los medios tecnológicos, corremos el riesgo

de sustituir la auténtica relacionalidad por un simulacro sin vida (cf. Sal

160,20; Rm 1,22-23). En lugar de replegarnos en mundos artificiales,

estamos llamados a implicarnos de manera seria y comprometida con la

realidad, hasta el punto de identificarnos con los pobres y los que sufren,

para consolar a quien está en el dolor y crear lazos de comunión con

todos.

IA, economía y trabajo

Dada su naturaleza transversal, la IA también encuentra una creciente

aplicación en los sistemas económico-financieros. En la actualidad, las

mayores inversiones m se observan, además de en el sector tecnológico,

en los de la energía, las finanzas y los medios de comunicación, con

especial referencia a las áreas de marketing y ventas, logística, innovación

tecnológica, compliance y gestión de riesgos. De la aplicación en estos

ámbitos emerge la naturaleza ambivalente de la IA, como fuente de

enormes oportunidades pero también de profundos riesgos. Una primera

crítica real se deriva de la posibilidad de que, debido a la concentración de

la oferta en unas pocas empresas, sean éstas las únicas que se beneficien

del valor creado por la IA y no las empresas en las que se utiliza.

Por otra parte, en el ámbito económico-financiero, hay aspectos más

generales sobre los que la IA puede producir efectos que deben evaluarse

cuidadosamente, vinculados sobre todo a la interacción entre la realidad

concreta y el mundo digital. Un primer punto a considerar se refiere a la

coexistencia de instituciones económicas y financieras que se presentan

en un contexto determinado bajo formas diferentes y alternativas. Se trata

de un factor a promover, ya que podría traer consigo beneficios en

términos de apoyo a la economía real, favoreciendo su desarrollo y

estabilidad, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, hay que

subrayar que las realidades digitales, al estar libres de limitaciones

espaciales, tienden a ser más homogéneas e impersonales en

comparación con una comunidad ligada a un lugar concreto y a una

historia concreta, con una trayectoria común caracterizada por valores y

esperanzas compartidos, pero también por desacuerdos y divergencias

inevitables. Esta diversidad es un recurso innegable para la vida

económica de una comunidad. Entregar la economía y las finanzas por

completo en manos de la tecnología digital significaría reducir esta

variedad y riqueza, de modo que muchas soluciones a los problemas

económicos, accesibles a través de un diálogo natural entre las partes

implicadas, podrían dejar de ser viables en un mundo dominado por

procedimientos y proximidades sólo aparentes.

Otro ámbito en el que el impacto de la IA ya se deja sentir

profundamente es el mundo del trabajo. Como en muchos otros ámbitos,

está provocando transformaciones sustanciales en muchas profesiones

con efectos diversos. Por un lado, la IA tiene el potencial de aumentar las

competencias y la productividad, ofreciendo la posibilidad de crear

puestos de trabajo, permitiendo a los trabajadores concentrarse en tareas

más innovadoras y abriendo nuevos horizontes a la creatividad y la

inventiva.

Sin embargo, mientras la IA promete impulsar la productividad

haciéndose cargo de tareas ordinarias, a menudo los trabajadores se ven

obligados a adaptarse a la velocidad y las exigencias de las máquinas, en

lugar de que éstas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes

trabajan. Así, contrariamente a los beneficios anunciados de la IA, los

enfoques actuales de la tecnología pueden, paradójicamente,

desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia

automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas. La necesidad de

seguir el ritmo de la tecnología puede erosionar el sentido de la propia

capacidad de obrar de los trabajadores y ahogar las capacidades

innovadoras que están llamados a aportar en su trabajo[125].

La IA está eliminando la necesidad de ciertas tareas que antes

realizaban los seres humanos. Si se utiliza para sustituir a los trabajadores

humanos en lugar de acompañarlos, existe «el riesgo sustancial de un

beneficio desproporcionado para unos pocos a costa del

empobrecimiento de muchos»[126]. Además, a medida que la IA se hace

más poderosa, también existe el peligro asociado de que el trabajo pierda

su valor en el sistema económico. Esta es la consecuencia lógica del

paradigma tecnocrático: el mundo de una humanidad supeditada a la

eficacia, en el que, en última instancia, hay que recortar el coste de esa

humanidad. En cambio, las vidas humanas son preciosas en sí mismas,

más allá de su rendimiento económico. El Papa Francisco constata que,

como consecuencia de este paradigma, hoy en día «no parece tener

sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan

abrirse camino en la vida»[127]. Y debemos concluir con él que «no

podemos permitir que una herramienta tan poderosa e indispensable

como la inteligencia artificial refuerce tal paradigma, sino que más bien

debemos hacer de la inteligencia artificial un baluarte precisamente

contra su expansión»[128].

Por esto, esta bien recordar siempre que «el orden real debe

someterse al orden personal, y no al contrario»[129]. Por lo tanto, el

trabajo humano debe estar no sólo al servicio del beneficio, sino «del

hombre, del hombre integral, teniendo en cuanta sus necesidades

materiales y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y

religiosas»[130]. En este contexto, la Iglesia reconoce cómo el trabajo es

«no sólo […] un modo de ganarse el pan», sino también «una dimensión

irrenunciable de la vida social» y «un cauce para el crecimiento personal,

para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para

compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento

del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo»[131].

Porque el trabajo es «parte del sentido de la vida en esta tierra,

camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal»,

«no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más

el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma»[132],

más bien, hay que esforzarse por promoverla. Desde este punto de vista,

la IA debe ayudar al juicio humano y no sustituirlo, del mismo modo que

nunca debe degradar la creatividad ni reducir a los trabajadores a meros

«engranajes de una máquina». Por tanto, «el respeto de la dignidad de los

trabajadores y la importancia de la ocupación para el bienestar económico

de las personas, las familias y las sociedades, la seguridad de los empleos

y la equidad de los salarios deberían constituir una gran prioridad para la

comunidad internacional, a medida que estas formas de tecnología se van

introduciendo cada vez más en los lugares de trabajo»[133].

La IA y la sanidad

En cuanto partícipes de la obra sanadora de Dios, los operadores

sanitarios tienen la vocación y la responsabilidad de ser «custodios y

servidores de la vida humana»[134]. Por eso, la profesión sanitaria tiene

una «intrínseca e imprescindible dimensión ética», tal y como reconoce el

Juramento Hipocrático, que exige a los médicos y profesionales sanitarios

que se comprometan a «respetar absolutamente la vida humana y su

carácter sagrado»[135]. Este compromiso, con el ejemplo del Buen

Samaritano, debe desarrollarse por hombres y mujeres «que no dejan que

se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan

y rehabilitan al caído, para que el bien sea común»[136].

Considerada en esta óptica, la IA parece tener un enorme potencial en

diversas aplicaciones del ámbito médico, por ejemplo, para ayudar en la

actividad diagnóstica de los profesionales sanitarios, facilitando la relación

entre pacientes y personal médico, ofreciendo nuevos tratamientos y

ampliando el acceso a una atención de calidad incluso para quienes

sufren situaciones de aislamiento o de marginalidad. De este modo, la

tecnología podría mejorar la «cercanía llena de compasión y de

ternura»[137] del personal sanitario hacia los enfermos y los que sufren.

Sin embargo, si la IA se utilizara no para mejorar, sino para sustituir por

completo la relación entre pacientes y profesionales sanitarios, dejando

que los primeros interactuasen con una máquina en lugar de con un ser

humano, se verificaría la reducción de una estructura relacional humana

muy importante en un sistema centralizado, impersonal y desigual. En

lugar de fomentar la solidaridad con los enfermos y los que sufren, estas

aplicaciones de IA correrían el riesgo de agravar la soledad que suele

acompañar a la enfermedad, sobre todo en el contexto de una cultura en

la que «no se considera ya a las personas como un valor primario que hay

que respetar y amparar»[138]. Un tal uso de estos sistemas no sería

conforme con el respeto de la dignidad de la persona y la solidaridad con

los que sufren.

La responsabilidad por el bienestar del paciente y las decisiones

relacionadas que afectan a su vida constituyen el núcleo de la profesión

sanitaria. Esta responsabilidad exige que el personal médico ejerza toda

su capacidad e inteligencia para poner en práctica decisiones ponderadas

y éticamente motivadas con respecto a las personas confiadas a su

cuidado, respetando siempre la dignidad inviolable del paciente y el

principio del consentimiento informado. En consecuencia, las decisiones

relativas al tratamiento de los pacientes y la carga de responsabilidad

asociada deben permanecer siempre en manos de las personas y nunca

delegarse en la IA[139].

Además de esto, el uso de la IA para determinar quién debe recibir

tratamiento, basándose principalmente en criterios económicos o de

eficacia, es un caso especialmente problemático de “paradigma

tecnocrático” que debe rechazarse[140]. De hecho, «optimizar los

recursos significa usarlos de manera ética y solidaria y no penalizar a los

más frágiles»[141]; por no mencionar que, en este ámbito, dichos

instrumentos están expuestos «a formas de prejuicio y discriminación.

Los errores sistémicos pueden multiplicarse fácilmente, produciendo no

sólo injusticias en casos concretos sino también, por efecto dominó,

auténticas formas de desigualdad social»[142].

Además, la integración de la IA en la atención sanitaria también

plantea el riesgo de amplificar otras desigualdades ya existentes en el

acceso a la atención. Dado que la atención sanitaria se centra cada vez

más en la prevención y en los enfoques basados en el estilo de vida,

puede darse el caso de que las soluciones impulsadas por la IA puedan

involuntariamente favorecer a las poblaciones más acomodadas, que ya

disfrutan de un mayor acceso a los recursos médicos y a una nutrición de

calidad. Esta tendencia corre el riesgo de reforzar el modelo de una

“medicina para ricos”, en la que las personas provistas de medios

económicos se benefician de instrumentos avanzados de prevención y de

información médica personalizada, mientras que a otros les cuesta

acceder incluso a los servicios básicos. Por lo tanto, se necesitan marcos

de gestión equitativos para garantizar que el uso de la IA en la atención

sanitaria no agrave las desigualdades existentes, sino que esté al servicio

del bien común.

IA y educación

Mantienen una plena actualidad las palabras del Concilio Vaticano II:

«a verdadera educación se propone la formación de la persona humana

en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el

hombre es miembro»[143]. De ello se deduce que la educación«no es

nunca un simple proceso de transmisión de conocimientos y de

habilidades intelectuales, sino que pretende contribuir a la formación

integral de la persona en sus diversas dimensiones (intelectual, cultural,

espiritual…) incluyendo, por ejemplo, la vida comunitaria y las relaciones

vividas en el seno de la comunidad académica»[144], en el respeto a la

naturaleza y la dignidad de la persona humana.

Este enfoque implica un compromiso a formar la mente, pero siempre

como parte del desarrollo integral de la persona: «Tenemos que romper

ese imaginario sobre la educación, según el cual educar es llenar la

cabeza de ideas. Así educamos autómatas, macrocéfalos, no personas.

Educar es arriesgarse en la tensión entre la cabeza, el corazón y las

manos»[145].

En el centro de este trabajo de formación de la persona humana

integral está la relación indispensable entre maestro y alumno. Los

profesores no se limitan a transmitir conocimientos, sino que son también

modelos de las principales cualidades humanas e inspiradores de la

alegría del descubrimiento[146]. Su presencia motiva a los alumnos tanto

por los contenidos que imparten como por la atención que muestran hacia

ellos. Este vínculo favorece la confianza, la comprensión recíproca y la

capacidad de abordar la dignidad única y el potencial de cada individuo.

En el alumno, esto puede generar un auténtico deseo de crecer. La

presencia física del maestro crea una dinámica relacional que la IA no

puede replicar, una dinámica que profundiza el compromiso y nutre el

desarrollo integral del alumno.

En este contexto, la IA presenta tanto oportunidades como desafíos.

Si se utiliza con prudencia, dentro de una auténtica relación entre maestro

y alumno y ordenada a los auténticos fines de la educación, puede

convertirse en un valioso recurso educativo, mejorando el acceso a la

educación y ofreciendo un apoyo personalizado y un feedback inmediato

por parte los alumnos. Estas ventajas podrían mejorar la experiencia de

aprendizaje, sobre todo en los casos en que sea necesaria una atención

especial individualizada o cuando los recursos educativos sean escasos.

Por otra parte, una tarea esencial de la educación es formar «el

intelecto para razonar bien en todos las materias, para proyectarse hacia

la verdad y aferrarla»[147], ayudando al «lenguaje de la cabeza» a crecer

en armonía con el «lenguaje del corazón» y el «lenguaje de las

manos»[148]. Esto es aún más vital en una época marcada por la

tecnología, en la que «no se trata solamente de “usar” instrumentos de

comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que

afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la

percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de

comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los

demás»[149]. Sin embargo, en lugar de promover «un intelecto culto»

que «lleva consigo poder y gracia en cada trabajo y ocupación que

emprende»[150], el uso extensivo de la IA en la educación podría

provocar una creciente dependencia de los estudiantes con respecto a la

tecnología, lo que bloquearía su capacidad para realizar determinadas

actividades de forma autónoma y agravaría su dependencia de las

pantallas[151].

Además, mientras que algunos sistemas de IA han sido pensados

específicamente para ayudar a las personas a desarrollar sus propias

capacidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas,

muchos otros programas se limitan a proporcionar respuestas en lugar de

incitar a los estudiantes a encontrarlas por sí mismos o a escribir textos

por sí mismos[152]. En lugar de entrenar a los jóvenes para acumular

información y dar respuestas rápidas, la educación debería «promover

libertades responsables, que opten en las encrucijadas con sentido e

inteligencia»[153]. A partir de esto, «la educación en el uso de formas de

inteligencia artificial debería centrarse sobre todo en promover el

pensamiento crítico. Es necesario que los usuarios de todas las edades,

pero sobre todo los jóvenes, desarrollen una capacidad de discernimiento

en el uso de datos y de contenidos obtenidos en la web o producidos por

sistemas de inteligencia artificial. Las escuelas, las universidades y las

sociedades científicas están llamadas a ayudar a los estudiantes y a los

profesionales a hacer propios los aspectos sociales y éticos del desarrollo

y el uso de la tecnología»[154].

Como recordaba san Juan Pablo II, «en el mundo de hoy,

caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia y en la

tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia

y una urgencia cada vez mayores»[155]. En particular, se exhorta a las

Universidades Católicas a hacerse presentes como grandes laboratorios

de esperanza en esta encrucijada de la historia. En clave inter y

transdisciplinar, ejerciten «con sabiduría y creatividad»[156], una

investigación precisa sobre este fenómeno; contribuyendo a poner de

manifiesto las potencialidades saludables en los diversos campos de la

ciencia y de la realidad; guiándolos siempre hacia aplicaciones que sean

éticamente cualificadas, claramente al servicio de la cohesión de nuestra

sociedad y del bien común; alcanzando nuevas fronteras del diálogo entre

la Fe y la Razón.

Además, se sabe que los actuales programas de IA pueden

proporcionar información distorsionada o artefactual, lo que lleva a los

estudiantes a basarse en contenidos inexactos. «De este modo, no sólo

se corre el riesgo de legitimar la difusión de noticias falsas y robustecer la

ventaja de una cultura dominante, sino de minar también el proceso

educativo en ciernes (in nuce)»[157]. Con el tiempo, la distinción entre

usos apropiados e inapropiados de dicha tecnología, tanto en la

educación como en la investigación, podría ser más clara. Al mismo

tiempo, un principio rector decisivo es que el uso de la IA debe ser

siempre transparente y nunca ambiguo.

IA, desinformación, deepfake y abusos

La IA es también un apoyo para la dignidad de la persona humana

cuando se utiliza como ayuda para comprender hechos complejos o como

guía hacia recursos válidos en la búsqueda de la verdad[158].

Sin embargo, también existe el grave riesgo de que la IA genere

contenidos manipulados e informaciones falsas que, al ser muy difícil de

distinguir de los datos reales, pueden inducir fácilmente al engaño. Esto

puede ocurrir accidentalmente, como en el caso de la “alucinación” de la

IA, que se produce cuando un sistema generativo produce contenidos que

parecen reflejar la realidad pero que no son verídicos. Aunque es difícil

gestionar este fenómeno, ya que la generación de información que imita la

producida por los humanos es una de las principales características de la

IA, representa un desafío mantener bajo control estos riesgos. Las

consecuencias de tales aberraciones e informaciones falsas pueden ser

muy graves. Por ello, todos los que producen y utilizan la IA deben

comprometerse con la veracidad y exactitud de las informaciones

elaboradas por tales sistemas y difundidas al público.

Si, por un lado, la IA tiene el potencial latente de generar contenidos

ficticios, por otro lado, existe el problema aún más preocupante de su uso

intencionado para la manipulación. Esto puede ocurrir, por ejemplo,

cuando un operador humano o una organización genera

intencionadamente y difunde informaciones, como deepfakes de

imágenes, de vídeos y de audio, para engañar o perjudicar. Un deepfake

es una representación falsa de una persona que ha sido modificada o

generada por un algoritmo de IA. El peligro que entrañan las deepfake es

especialmente evidente cuando se utilizan para atacar o perjudicar a

alguien: aunque las imágenes o los vídeos puedan ser artificiales en sí

mismos, los daños que causan son reales, y dejan «profundas cicatrices

en el corazón de quienes lo sufren», que se sienten «heridos en su

dignidad humana»[159].

En general, al distorsionar «la relación con los demás y la

realidad»[160], los productos audiovisuales falsificados generados por IA

pueden socavar progresivamente los cimientos de la sociedad. Esto

requiere una regulación cuidadosa, ya que la desinformación,

especialmente a través de medios controlados o influenciados por la IA,

puede propagarse involuntariamente, alimentando la polarización política

y el descontento social. De hecho, cuando la sociedad se vuelve

indiferente a la verdad, diversos grupos construyen sus propias versiones

de los “hechos”, con lo que la «conexiones mutuas y las

interdependencias»[161], que están en la base del vivir social, se

debilitan. Porque las deepfake inducen a poner todo en duda y los

contenidos falsos generados por la IA erosionan la confianza en lo que se

ve y se oye, la polarización y el conflicto no harán sino crecer. Un engaño

tan generalizado no es un problema secundario: golpea el corazón de la

humanidad, demoliendo esa confianza fundamental sobre la que se

construyen las sociedades.[162].

Combatir las falsificaciones alimentadas por la IA no es sólo trabajo de

los expertos en la materia, sino que requiere los esfuerzos de todas las

personas de buena voluntad. «Si la tecnología ha de estar al servicio de la

dignidad humana y no perjudicarla, y si ha de promover la paz en lugar de

la violencia, la comunidad humana debe ser proactiva a la hora de abordar

estas tendencias respetando la dignidad humana y promover el

bien»[163]. Quienes produzcan y compartan material generado por IA

deben tener siempre cuidado de comprobar la veracidad de lo que

difunden y, en cualquier caso, deberían «evitar compartir palabras e

imágenes degradantes para el ser humano, y excluir por tanto lo que

alimenta el odio y la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la

sexualidad humana, o lo que explota a los débiles e indefensos»[164].

Esto requiere una prudencia constante y un cuidadoso discernimiento por

parte de cada usuario respecto a su actividad en las redes[165].

IA, privacidad y control

Los seres humanos son intrínsecamente relacionales, por lo que los

datos que cada persona crea en el mundo digital pueden considerarse

una expresión objetivada de esa naturaleza relacional. En efecto, los datos

no se limitan a transmitir informaciones, sino que vehiculan también un

conocimiento personal y relacional que, en un contexto cada vez más

digitalizado, pueden convertirse en un poder sobre el individuo. Además,

mientras que algunos tipos de datos pueden referirse a aspectos públicos

de la vida de una persona, otros pueden llegar a tocar su intimidad, tal vez

incluso su conciencia. En definitiva, la privacidad desempeña un papel

fundamental a la hora de proteger los límites de la vida interior de las

personas y garantizar su libertad para relacionarse, expresarse y tomar

decisiones sin estar indebidamente controladas. Esta protección también

está vinculada a la defensa de la libertad religiosa, ya que la vigilancia

digital también puede utilizarse para ejercer un control sobre la vida de los

creyentes y la expresión de su fe.

Conviene abordar la cuestión de la privacidad a partir de la

preocupación por una legítima libertad y la inalienable dignidad de la

persona más allá de toda circunstancia[166]. En este sentido, el Concilio

Vaticano II incluyó el derecho «a la protección de la vida privada» entre

los derechos fundamentales «para vivir una vida verdaderamente

humana» que debería ser el mismo a todas las personas, en virtud de su

«excelsa dignidad»[167]. La Iglesia, además, afirmó el derecho al respeto

legítimo de la vida privada en el contexto del derecho de la persona a una

buena reputación, a la defensa de su integridad física y mental y a no

sufrir violaciones e intrusiones indebidas[168]: todos son elementos

relacionados con el debido respeto a la dignidad intrínseca a la persona

humana[169].

Los avances en la elaboración y el análisis de datos que posibilita la IA

permiten detectar patrones en el comportamiento y el pensamiento de

una persona incluso a partir de una cantidad mínima de informaciones, lo

que hace aún más necesaria la privacidad de los datos como salvaguardia

de la dignidad y la naturaleza relacional de la persona humana. Como

observó el Papa Francisco, «mientras se desarrollan actitudes cerradas e

intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen

las distancias hasta el punto de que deja de existir el derecho a la

intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede

ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante»[170].

Aunque puedan existir formas legítimas y correctas de utilizar la IA en

conformidad con la dignidad humana y el bien común, no es justificable su

uso con fines de control para la explotación, para restringir la libertad de

las personas o para beneficiar a unos pocos a expensas de muchos. El

riesgo de un exceso de vigilancia debe ser supervisado por organismos

de control adecuados, con el fin de garantizar la transparencia y la

responsabilidad pública. Los responsables de dicha vigilancia nunca

deberían exceder su autoridad, que siempre debe estar a favor de la

dignidad y la libertad de cada persona como base esencial de una

sociedad justa y a medida del hombre.

De hecho, «el respeto fundamental por la dignidad humana postula

rechazar que la singularidad de la persona sea identificada con un

conjunto de datos»[171]. Esto se aplica especialmente a los usos de la IA

relacionados con la evaluación de individuos o grupos sobre la base de su

comportamiento, características o historial, una práctica conocida como

“crédito social” (social scoring): «En los procesos de toma de decisiones

sociales y económicas, debemos ser cautos a la hora de confiar juicios a

algoritmos que procesan datos recogidos, a menudo subrepticiamente,

sobre las personas y sus características y comportamientos pasados.

Esos datos pueden estar contaminados por prejuicios sociales e ideas

preconcebidas. Sobre todo, porque el comportamiento pasado de un

individuo no debe utilizarse para negarle la oportunidad de cambiar,

crecer y contribuir a la sociedad. No podemos permitir que los algoritmos

limiten o condicionen el respeto a la dignidad humana, ni que excluyan la

compasión, la misericordia, el perdón y, sobre todo, la apertura a la

esperanza de cambio en el individuo»[172].

La IA y la protección de la casa común

La IA tiene numerosas y prometedoras aplicaciones para mejorar

nuestra relación con la casa común que nos acoge, como la creación de

modelos para la previsión de eventos climáticos extremos, proponer

soluciones de ingeniería para reducir su impacto, la gestión de

operaciones de socorro y la predicción de los movimientos de

población[173]. Además, la IA puede apoyar la agricultura sostenible,

optimizar el consumo de energía y proporcionar sistemas de alerta

temprana para emergencias de salud pública. Todos estos avances

podrían aumentar la capacidad de recuperación ante los desafíos

relacionados con el clima y promover un desarrollo más sostenible.

Al mismo tiempo, los modelos actuales de IA y el sistema de hardware

que los sustenta requieren grandes cantidades de energía y agua y

contribuyen significativamente a las emisiones de CO2, además de

consumir recursos de manera intensiva. Esta realidad queda a menudo

oculta por la forma en que esta tecnología se presenta en el imaginario

popular, donde palabras como “nube” (cloud)[174] puede dar la impresión

de que los datos se almacenan y procesan en un dominio etéreo,

separado del mundo físico. En cambio, la nube no es un dominio etéreo

separado del mundo físico, sino que, como cualquier dispositivo

informático, necesita máquinas, cables y energía. Lo mismo ocurre con la

tecnología a la base de la IA. A medida que estos sistemas crecen en

complejidad, especialmente los grandes modelos lingüísticos (Large

Language Models, LLM), estos requieren conjuntos de datos cada vez

mayores, mayor potencia computacional e imponentes infraestructuras de

almacenamiento (storage) de datos. Teniendo en cuenta el elevado coste

que estas tecnologías suponen para el medio ambiente, el desarrollo de

soluciones sostenibles es vital para reducir su impacto en la “casa común”.

Por eso, como enseña el Papa Francisco, es importante «encontrar

soluciones no sólo en la técnica sino en un cambio del ser humano»[175].

Además, una concepción correcta de la creación sabe reconocer que el

valor de todas las cosas creadas no puede reducirse a la mera utilidad.

Por tanto, una gestión plenamente humana de la tierra rechaza el

antropocentrismo distorsionado del paradigma tecnocrático, que

pretende «extraer todo lo posible» de la naturaleza[176], y del «mito del

progreso», según el cual «los problemas ecológicos se resolverán

simplemente con nuevas aplicaciones técnicas, sin consideraciones éticas

ni cambios de fondo»[177]. Esta mentalidad debe dar paso a una visión

más holística que respete el orden de la creación y promueva el bien

integral de la persona humana, sin descuidar la salvaguardia de «nuestra

casa común»[178].

La IA y la guerra

El Concilio Vaticano II y el posterior magisterio pontificio han sostenido

con vigor que la paz no es la mera ausencia de guerra y no se limita al

mantenimiento de un equilibrio de poder entre adversarios. Por el

contrario, en palabras de San Agustín, la paz es «la tranquilidad del

orden»[179]. En efecto, la paz no puede alcanzarse sin la protección de

los bienes de las personas, la libre comunicación, el respeto de la dignidad

de las personas y de los pueblos y la práctica asidua de la fraternidad. La

paz es obra de la justicia y efecto de la caridad y no puede alcanzarse

sólo mediante la fuerza o la mera ausencia de guerra, sino que debe

construirse ante todo mediante una diplomacia paciente, la promoción

activa de la justicia, la solidaridad, el desarrollo humano integral y el

respeto de la dignidad de todas las personas[180]. De este modo, nunca

debe permitirse que los instrumentos destinados a mantener una cierta

paz se utilicen con fines de injusticia, violencia u opresión, sino que deben

estar siempre subordinados al «firme propósito de respetar a los demás

hombres y pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la

fraternidad»[181].

Aunque las capacidades analíticas de la IA podrían utilizarse para

ayudar a las naciones a buscar la paz y garantizar la seguridad, el «uso

bélico de la inteligencia artificial» puede ser muy problemático. El Papa

Francisco ha observado que «la posibilidad de conducir operaciones

militares por medio de sistemas de control remoto ha llevado a una

percepción menor de la devastación que estos han causado y de la

responsabilidad en su uso, contribuyendo a un acercamiento aún más frío

y distante a la inmensa tragedia de la guerra»[182]. Además, la facilidad

con la que las armas, convertidas en autónomas, hacen más viable la

guerra va en contra del principio mismo de la guerra como último recurso

en casos de legítima defensa[183], aumentando los recursos bélicos

mucho más allá del alcance del control humano y acelerando una carrera

armamentística desestabilizadora con consecuencias devastadoras para

los derechos humanos[184].

En particular, los sistemas de armas autónomas letales, capaces de

identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa, son «gran

motivo de preocupación ética», porque carecen de «la exclusiva

capacidad humana de juicio moral y de decisión ética»[185]. Por estos

motivos, el Papa Francisco ha invitado con urgencia a repensar el

desarrollo de tales armas para prohibir su uso, «empezando desde ya por

un compromiso efectivo y concreto para introducir un control humano

cada vez mayor y significativo. Ninguna máquina debería elegir jamás

poner fin a la vida de un ser humano»[186].

Dado que la distancia entre maquinas capaces de matar con

precisión de modo autónomo y otras capaces de destrucción masiva es

corta, algunos investigadores que trabajan en el campo de la IA han

expresado la preocupación que dicha tecnología represente un “riesgo

existencial”, siendo ella capaz de actuar en modos que podrían amenazar

la supervivencia de la humanidad o de regiones enteras. Esta posibilidad

debe ser tomada seriamente en consideración, en línea con la constante

preocupación por aquellas tecnologías que dan a la guerra «un poder

destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes»[187],

incluidos los niños. En este contexto, resulta más que nunca urgente la

llamada de Gaudium et spes a «examinar la guerra con mentalidad

totalmente nueva»[188].

Al mismo tiempo, mientras los riesgos teóricos de la IA merecen

atención, también existen peligros más urgentes e inmediatos en relación

con la forma en que individuos con intenciones maliciosas podrían hacer

uso de ellos[189]. La IA, como cualquier otro instrumento, es una

extensión del poder de la humanidad, y aunque no podemos predecir todo

lo que será capaz de lograr, por desgracia es bien sabido lo que los seres

humanos son capaces de hacer. Las atrocidades ya cometidas a lo largo

de la historia humana bastan para suscitar una profunda preocupación por

los posibles abusos de la IA.

Como ha observado san Juan Pablo II, «la humanidad posee hoy

instrumentos de potencia inaudita. Puede hacer de este mundo un jardín,

o reducirlo a un cúmulo de escombros»[190]. En esta perspectiva, la

Iglesia recuerda, con el Papa Francisco, que «la libertad humana puede

hacer su aporte inteligente hacia una evolución positiva» u orientarse «en

un camino de decadencia y de mutua destrucción»[191]. Para evitar que

la humanidad se precipite en una espiral de autodestrucción[192], es

necesario asumir una posición clara contra todas las aplicaciones de la

tecnología que amenazan intrínsecamente la vida y la dignidad de la

persona humana. Este compromiso requiere un discernimiento atento

sobre el uso de la IA, en particular sobre las aplicaciones de defensa

militar, para garantizar que siempre respeten la dignidad humana y estén

al servicio del bien común. El desarrollo y el empleo de la IA en el

armamento debería estar sujeto a los más altos niveles de control ético,

velando que se respeten la dignidad humana y la sacralidad de la

vida[193].

La IA y la relación de la humanidad con Dios

La tecnología ofrece medios eficaces para gestionar y desarrollar los

recursos del planeta, aunque, en algunos casos, la humanidad cede cada

vez más el control de estos recursos a las máquinas. Dentro de algunos

círculos de científicos y futuristas, se respira un cierto optimismo sobre el

potencial de la inteligencia artificial general (AGI), una forma hipotética de

IA que podría alcanzar o superar a la inteligencia humana, capaz de lograr

avances más allá de lo imaginable. Algunos especulan incluso con que la

AGI sería capaz de alcanzar capacidades sobrehumanas. A medida que la

sociedad se aleja del vínculo con lo trascendente, algunos sienten la

tentación de recurrir a la IA en busca de sentido o de plenitud, deseos que

sólo pueden encontrar su verdadera satisfacción en la comunión con

Dios[194].

Sin embargo, la presunción de sustituir a Dios con una obra de las

propias manos es idolatría, contra la que advierte la Sagrada Escritura

(por ej. Ex 20,4; 32,1-5; 34,17). Además, la IA puede ser incluso más

seductora que los ídolos tradicionales: de hecho, a diferencia de estos

últimos, que «tienen boca, y no hablan, tienen ojos, y no ven, tienen

orejas, y no oyen» (Sal 115,5-6), la IA puede “hablar”, o, al menos, dar la

ilusión de hacerlo (cf. Ap 13,15). En cambio, hay que recordar que la IA no

es más que un pálido reflejo de la humanidad, ya que ha sido producida

por mentes humanas, entrenada a partir de material producido por seres

humanos, predispuesta a estímulos humanos y sostenida por el trabajo

humano. No puede tener muchas de las capacidades que son específicas

de la vida humana, y también es falible. De ahí que al buscar en ella un

“Otro” más grande con quien compartir la propia existencia y

responsabilidad, la humanidad corre el riesgo de crear un sustituto de

Dios. En definitiva, no es la IA quien es divinizada y adorada, sino el ser

humano, para convertirse, de este modo, en esclavo de su propia

obra[195].

Aunque puede ponerse al servicio de la humanidad y contribuir al

bien común, la IA sigue siendo un producto de manos humanas, lo que

conlleva «la destreza y la fantasía de un hombre» (Hch 17,29), al que

nunca debe atribuirse un valor desproporcionado. Como afirma el libro de

la Sabiduría: «los hizo un hombre, los modeló un ser de aliento prestado y

ningún ser humano puede modelar un dios a su semejanza. Al ser mortal,

sus manos impías producen un cadáver y vale más él que los objetos que

adora, pues él tiene vida, mientras los otros jamás la tendrán» (Sab 15,

16-17).

Al contrario, «por su interioridad [el ser humano] transciende el

universo entero; a esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro

de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y

donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio

destino»[196]. Es en el corazón – recuerda el Papa Francisco – que cada

persona descubre la «paradójica conexión entre la valoración del propio

ser y la apertura a los otros, entre el encuentro tan personal consigo

mismo y la donación de sí a los demás»[197]. Por eso, «únicamente el

corazón es capaz de poner a las demás potencias y pasiones y a toda

nuestra persona en actitud de reverencia y de obediencia amorosa al

Señor»[198], que «nos ofrece tratarnos como un tú siempre y para

siempre»[199].

VI. Reflexión final

Teniendo en cuenta todos los diversos desafíos que plantea el

progreso tecnológico, el Papa Francisco ha señalado la necesidad de un

desarrollo «en responsabilidad, valores, conciencia» proporcional al

aumento de posibilidades que ofrece esta tecnología[200], reconociendo

que «cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su

responsabilidad»[201].

Por otra parte,«la cuestión esencial y fundamental» permanece

siempre la de «si el hombre, en cuanto hombre, en el contexto de este

progreso, se hace de veras mejor, es decir, más maduro espiritualmente,

más consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, más

abierto a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más

débiles, más disponible a dar y prestar ayuda a todos»[202].

Es decisivo, por consiguiente, saber valorar críticamente las distintas

aplicaciones en los contextos particulares, con el fin de determinar si

estas promueven, o no, la dignidad y la vocación humana, y el bien

común. Como ocurre con muchas tecnologías, los efectos de las distintas

aplicaciones de la IA no siempre son predecibles en su inicio. En la medida

en que estas aplicaciones y su impacto social se hagan más evidentes, se

deberá empezar a proporcionar una retroalimentación adecuada a todos

los niveles de la sociedad, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

Es importante que los usuarios individuales, las familias, la sociedad civil,

las empresas, las instituciones, los gobiernos y las organizaciones

internacionales, cada uno a su nivel de competencia, se comprometan en

garantizar que el uso de la IA sea adecuado para el bien de todos.

Hoy en día, un desafío importante y una oportunidad para el bien

común reside en considerar dicha tecnología dentro de un horizonte de

inteligencia relacional, que hace hincapié en la interconexión de los

individuos y de las comunidades y exalta la responsabilidad compartida

para favorecer el bienestar integral del otro. El filósofo del siglo XX, Nikolaj

Berdjaev, observó que las personas suelen culpar a las máquinas de los

problemas individuales y sociales; sin embargo, «esto no hace más que

humillar al hombre y no corresponde con su dignidad», porque «es algo

indigno transferir la responsabilidad del hombre a una maquina»[203].

Solo la persona humana puede decirse moralmente responsable, y los

desafíos de una sociedad tecnológica, en última instancia, se refieren a su

espíritu. Por eso, para afrontar tales desafíos «requiere una revitalización

de la sensibilidad espiritual»[204].

Otro punto a considerar es la llamada, provocada por la aparición de

la IA en la escena mundial, a renovar la valoración de todo lo que es

humano. Como observó el escritor católico francés Georges Bernanos

hace muchos años, «el peligro no reside en la multiplicación de las

máquinas, sino en el número cada vez mayor de hombres acostumbrados

desde la infancia a no desear más que lo que las máquinas pueden

proporcionarles»[205]. El reto es tan real hoy como entonces, ya que el

rápido avance de la digitalización conlleva el riesgo del «reduccionismo

digital», por el que las experiencias no cuantificables se dejan de lado y

luego se olvidan, o se consideran irrelevantes porque no pueden

calcularse en términos formales. La IA sólo debe utilizarse como una

herramienta complementaria de la inteligencia humana y no sustituir su

riqueza[206]. Cultivar aquellos aspectos de la vida humana que van más

allá del cálculo es de crucial importancia para preservar una «auténtica

humanidad», que «parece habitar en medio de la civilización tecnológica,

casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta

cerrada»[207].

La verdadera sabiduría

Hoy, la vasta extensión del conocimiento es accesible en formas que

habrían maravillado a las generaciones pasadas; sin embargo, para

impedir que los avances de la ciencia siguen siendo humana y

espiritualmente estériles, hay que ir más allá de la mera acumulación de

datos y aspirar a la verdadera sabiduría[208].

Esta sabiduría es el don que más necesita la humanidad para abordar

los profundos interrogantes y desafíos éticos que plantea la IA: «Sólo

dotándonos de una mirada espiritual, sólo recuperando una sabiduría del

corazón, podremos leer e interpretar la novedad de nuestro

tiempo»[209]. Esta «sabiduría del corazón» es «esa virtud que nos

permite entrelazar el todo y las partes, las decisiones y sus

consecuencias». La humanidad no puede «esperar esta sabiduría de las

máquinas», en cuanto ella «se deja encontrar por quien la busca y se deja

ver por quien la ama; se anticipa a quien la desea y va en busca de quien

es digno de ella (cfr. Sab 6,12-16)»[210].

En un mundo marcado por la IA, necesitamos la gracia del Espíritu

Santo, que «permite ver las cosas con los ojos de Dios, comprender los

vínculos, las situaciones, los acontecimientos y descubrir su

sentido»[211].

Porque «lo que mide la perfección de las personas es su grado de

caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen»[212], el

modo como se utilice la IA «para incluir a los últimos, es decir, a los

hermanos y las hermanas más débiles y necesitados, es la medida que

revela nuestra humanidad»[213]. Esta sabiduría puede iluminar y guiar un

uso de dicha tecnología centrado en el ser humano, que como tal puede

ayudar a promover el bien común, a cuidar de la «casa común», a avanzar

en la búsqueda de la verdad, apoyar el desarrollo humano integral,

favorecer la solidaridad y la fraternidad humana, para luego conducir a la

humanidad a su fin último: la comunión feliz y plena con Dios[214].

En la perspectiva de la sabiduría, los creyentes podrán actuar como agentes responsables capaces de utilizar esta tecnología para promover una visión auténtica de la persona humana y de la sociedad[215], a partir de una comprensión del progreso tecnológico como parte del plan de Dios para la creación: una actividad que la humanidad está llamada a ordenar hacia el Misterio Pascual de Jesucristo, en la constante búsqueda de la Verdad y del Bien.

El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia concedida el día 14 de enero de 2025 a los suscritos Prefectos y Secretarios del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para la Cultura y la Educación, ha aprobado la presente Nota y ha ordenado la publicación