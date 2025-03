Por qué a Apple ya no le interesan los Oscar

Es posible que no lo sepas, pero ya se ha celebrado la ceremonia de entrega de los Oscar y este año Apple ha conseguido cero premios. Lo cual no es sorprendente, porque tenía cero nominaciones.

La situación contrasta con su trayectoria. Hace tres años consiguió un Oscar por la película Coda -una película menor, versión de la mucho mejor y mucho más divertida película francesa La familia Belier- y al año siguiente otro Oscar por el corto de animación El niño, el zorro, el topo y el caballo (a la sazón con la participación de Jony Ive).

Tal vez envalentonados por esa racha, para el año siguiente tiraron de talonario y se quedaron con las dos grandes superproducciones, Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese y Napoleon, de Ridley Scott. En Apple se debían frotar las manos pensando en el aluvión de estatuillas que iban a caer, y que establecerían, de una vez por todas, el servicio de streaming de Apple como la máxima autoridad en cine de calidad.

Efectivamente, las películas obtuvieron muchas nominaciones pero finalmente consiguieron cero Oscar. Toda esa inversión multimillonaria para… nada.

Con todo, sería razonable pensar que Apple seguiría en la carrera por traer más premios a casa, pero algo sucedió que le ha hecho volver a su estilo característico, que viene a resumirse en «nosotros a lo nuestro, y ya venceremos».

La Academia defiende a los cines

En un movimiento un tanto sorprendente, ya que nadie puede negar que ahora mismo hay más trabajo para los actores que nunca antes, con tantos canales de streaming, más los estudios de cine, etc. la Academia cambió sus reglas para que aquellas películas que quisieran optar a los Oscar tuvieran que estrenarse en muchos más cines.

Anteriormente, para poder optar a un Oscar, había que estrenar en cines durante una semana en una de las seis ciudades de EE. UU. A partir de la 97a edición de los Premios de la Academia para las películas estrenadas en 2024, las reglas han cambiado.

Para empezar, siguen teniendo que realizar el estreno de una semana en una de las seis ciudades, pero luego tiene que continuar en cines durante al menos siete días en diez de los 50 principales mercados de EE. UU. a más tardar 45 días después del lanzamiento inicial.

Aquellas películas de finales de año con expansiones después del 10 de enero de 2025, los distribuidores han tenido que presentar sus planes de lanzamiento para ser verificados por parte de la Academia. Esos planes de lanzamiento también deben incluir una carrera teatral ampliada planificada que se completará antes del 24 de enero de 2025.

Toda esta situación encarece enormemente el coste de las películas, porque estrenarlas en cines supone promoción, anuncios, carteles, .. y que te la compren.

En el caso de lanzamientos de territorio no estadounidense, pueden contar para dos de los 10 mercados requeridos. Los mercados no estadounidenses calificados incluyen los 15 principales mercados internacionales, así como el territorio de origen de la película en sí.

Esos cambios de reglas solo se aplican al premio a la Mejor Película, y la elegibilidad para disciplinas individuales permanece sin cambios.

Pero el premio a la mejor película es el más codiciado, y ese premio hace que la gente vuelva al cine a verla… salvo que, a diferencia de los estudios de cine tradicionales, Apple no tiene ningún interés en que la gente vaya al cine, quiere que se suscriban a su servicio. Así que, ¿para qué las molestias?

Las películas de Apple

No está claro si todas las producciones cinematográficas de Apple en 2024 tuvieron alguna vez la intención de estrenarlas para que calificaran para los Oscar, pero Apple finalmente no lo hizo. A «Wolfs» se le garantizó un amplio lanzamiento, en la medida en que sus estrellas George Clooney y Brad Pitt aceptaron recortes salariales para que sucediera, y no fue así.

Wolfs tuvo una carrera de aproximadamente una semana y, según Clooney, en solo unos pocos cientos de cines. En consecuencia, Apple optó efectivamente por excluirlo de la contienda por el Oscar, como parece haber hecho con la mayoría de sus películas.

Es posible que Apple se lo replantee. Durante 2025, está lanzando la película de carreras de motor «F1», protagonizada por Brad Pitt, y eso se está viendo como una prueba para ver si Apple vuelve a hacer estrenos en cines.

Sin embargo, incluso si lo hace, Apple podría no perseguir más los Oscar. Promover una película como candidata a Mejor Película es un negocio sorprendentemente costoso.

En 2019, se estimó que entre eventos, proyecciones y publicidad, un estudio podría gastar entre 20 y 30 millones de dólares para la consideración del Oscar y el marketing específicamente para el premio.

Apple ha re-evaluado los costes de series y películas, y aunque sigue produciendo cine de gran calidad (como la mencionada F1 o la memorable Blitz (que si llegó a la lista de los Oscar pero no pasó el corte) o Fly me to Moon, es probable que no vea gran interés en añadir varias decenas de millones en gastos de promoción para intentar conseguir un reconocimiento que luego no se traduzca en nuevos suscriptores.

Pero, al menos para 2025, esta ha sido la historia. El tiempo (y las oportunidades de conseguir nuevas grandes películas) dirán si Apple cambia de criterio.