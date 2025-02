El documental sobre Bono se podrá ver en Vision Pro además de en Apple TV+

Apple Original Films ha anunciado el miércoles un nuevo evento documental «Bono: Stories of Surrender», una exploración visual audaz y lírica del espectáculo uni-man de Bono del mismo nombre, que se estrenará a nivel mundial el viernes 30 de mayo de 2025 en Apple TV+.

Basada en sus célebres memorias, «Surrender: 40 Songs, One Story», y la gira de libro/teatro que la acompaña, la película proviene de RadicalMedia y Plan B Entertainment, con el galardonado cineasta Andrew Dominik («The Assassination of Jesse James by the Cobard Robert Ford», «Blonde») dirigida.

«Bono: Stories of Surrender» es una vívida reimaginación del espectáculo teatral de un solo hombre aclamado por la crítica de Bono, «Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…» Mientras retira el telón de una vida notable y la familia, los amigos y la fe que lo han desafiado y sostenido, también revela historias personales sobre su viaje como hijo, padre, esposo, activista y estrella de rock.

Junto con imágenes exclusivas nunca antes vistas de los espectáculos del Beacon Theatre, la película muestra a Bono interpretando muchas de las canciones icónicas de U2 que han dado forma a su vida y legado.

También programada para estrenarse el 30 de mayo de 2025 en Apple Vision Pro, «Bono: Stories of Surrender (Immersive)» será el primer largometraje disponible en Apple Immersive Video, un notable formato de medios grabado en 8K con Spatial Audio para producir un vídeo de 180 grados que coloca a los espectadores en el escenario con Bono y en el centro de su historia.

Con esta edición especial de la película disponible solo en Vision Pro, los espectadores se sentirán completamente inmersos en la música y la narración. Lanzar una versión inmersiva de la película para Vision Pro junto con su debut en Apple TV+ es el último ejemplo del compromiso duradero de Bono con la innovación. Desde los primeros días de U2, Bono y la banda han empujado constantemente los límites y han adoptado nuevas tecnologías para forjar conexiones más profundas e inesperadas con su audiencia.