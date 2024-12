‘Carpool Karaoke Christmas’ el de 20 de Diciembre en Apple TV+ y Apple Music

Corden le pasa las llaves a Lowe, un compañero entrevistador y voz de confianza entre los mejores artistas de la actualidad, mientras salta al asiento del conductor en esta entrega festiva de «Carpool Karaoke: The Series», con Lady Gaga, Dua Lipa y Chappell Roan cantando clásicos navideños, incluyendo «Have Yourself a Merry Little Christmas» y Wham! s «Last Christmas», junto con sus canciones de autor, como «Die With A Smile» de Lady Gaga, que encabeza las listas de éxitos, el éxito número uno de Dua Lipa «Houdini» y el éxito de Chappell Roan «Good Luck, Babe!» Como regalo navideño, Zane Lowe y Lady Gaga estrenaron una versión especial de «Santa Claus Is Comin’ to Town» en Apple Music y en todas las principales plataformas de música.

«Estoy encantado de que ‘Carpool Karaoke’ esté de vuelta para celebrar las fiestas al más puro estilo», dijo el creador y productor ejecutivo James Corden. «Le he confiado al propio de Apple Music, el brillante Zane Lowe, que lleve a nuestras superestrellas al trabajo y le he recordado que es muy importante mantener los ojos abiertos mientras canta. No podemos esperar a que todos lo vean».

«Esto fue sin duda lo más divertido que he tenido en un coche», dijo Zane Lowe de Apple Music. «Estoy muy agradecido con James por confiar en mí al volante de un coche muy caro con tres de los artistas más emocionantes de la música, y me siento honrado de ser parte de llevar este especial ‘A Carpool Karaoke Christmas’ a los fanáticos de todo el mundo».

Los fanáticos pueden entrar en el espíritu navideño con sus artistas favoritos Lady Gaga, Dua Lipa y Chappell Roan, que ahora se transmiten en territorios seleccionados y se lanzan a nivel mundial el 20 de diciembre. «A Carpool Karaoke Christmas» es una celebración de temporada del ganador de múltiples premios Emmy «Carpool Karaoke: The Series», que ganó un Emmy por cinco temporadas consecutivas, junto con múltiples Premios del Gremio de Productores y un Premio del Gremio de Escritores. La serie es producida para Apple por CBS Studios y Fulwell 73 Productions con los productores ejecutivos Corden, Ben Winston y Eric Pankowski.