Siri procesa más de 2.500 millones de solicitudes diarias

El CEO John Ternus remarcó la cifra cuando Apple informó sus resultados fiscales del cuarto trimestre, aunque el hito no es nuevo. Lilian Rincon, vicepresidenta de marketing de productos para inteligencia artificial de Apple, lo reveló por primera vez durante el evento del iPhone del 9 de septiembre.

En la WWDC 2024, Apple informó que Siri manejó 1.500 millones de solicitudes de voz diariamente. La cifra más reciente es más de mil millones más alta, pero la compañía no ha dicho si los dos números miden el mismo tipo de interacciones.