Empresas de publicidad bloqueadas por Apple

Apple introdujo la transparencia de seguimiento de aplicaciones en 2021 para que los usuarios tuvieran que elegir permitir que las empresas de publicidad los rastrearan utilizando identificadores.Sin embargo, después de un fuerte impacto inicial, las tasas de usuarios que permiten el seguimiento han aumentado de nuevo, y los anunciantes han encontrado formas alternativas de aprender sobre los usuarios.

Sin embargo, según la revista publicitaria AdExchanger, la agencia de publicidad Trade Desk fue bloqueada en iOS 27 por la propia Apple. Parece que Apple está bloqueando intencionalmente a los corredores de datos que venden en datos rastreados, pero al hacerlo impidió que The Trade Desk publicara anuncios.

El Trade Desk presentó un informe de error que concluye que la «intención parece ser bloquear los dominios que impulsan la identidad ‘post-cookie'». Sin embargo, las direcciones afectadas incluyen la «solicitud de anuncio y dominio de entrega de la empresa, no la identidad [seguimiento]».

Este es el sistema en el que The Trade Desk, o cualquier otro proveedor como Google, puja por espacio publicitario en tiempo real a medida que se carga una página para el usuario. Si gana esa oferta, la empresa sirve un anuncio al navegador web en función de lo que el proveedor de anuncios cree que sabe sobre el espectador. Esto no se trata en sí mismo de rastrear a usuarios individuales.

Hasta ahora, esto suena como un error por parte de Apple, y eso parece haber sido respaldado por cómo se ha eliminado efectivamente el bloqueo en The Trade Desk. Sin embargo, solo se elimina en iOS 27.2, que hasta ahora está únicamente en pruebas beta.

Eso significa que The Trade Desk todavía no puede publicar anuncios en Safari, y permanecerá bloqueado para hacerlo hasta que se envíe iOS 27.2.

El bloqueo dinámico de Apple

Curiosamente, también parece que los nuevos movimientos de Apple incluyen el objetivo de tener una lista de bloqueo dinámica. Así que en el futuro, sin tener que esperar una nueva actualización de iOS, Apple podría optar por bloquear o desbloquear anunciantes específicos.

No está claro por qué eso no está sucediendo ahora mismo con The Trade Desk.

Lo que parece estar claro es que iOS 27 bloqueó varias empresas en Safari. Dado que eso realmente significa que fueron bloqueados en WebKit, esas empresas también están excluidas de Chrome o de cualquier otro navegador en iOS.

AdExchanger afirma haber visto una lista de empresas de tecnología publicitaria a las que Apple está o puede dirigirse. Según se informa, incluye a cientos de empresas, pero supuestamente eso puede no incluir a Google.

Si bien todavía es una suposición, la idea de que Google no está bloqueado está respaldada por el informe de errores de The Trade Desk. El Trade Desk afirma tener registros de sus ofertas publicitarias bloqueadas, mientras que la de Google pasó como de costumbre.

Gato y ratón

Apple no ha hecho ningún anuncio sobre el bloqueo de la identidad publicitaria de iOS 27, ni se espera que lo haga. Pero encaja con la forma en que la compañía agrega protecciones de privacidad que los anunciantes luego trabajan continuamente para eludir.

Desde la introducción de la transparencia de seguimiento de aplicaciones en 2021, eso ha significado que los anunciantes buscan formas de obtener más información sobre los usuarios. Una forma implica este proceso de licitación, lo que puede significar que a los anunciantes se les digan detalles como cuántas personas se espera que vean el anuncio.

La industria publicitaria quiere tanta información sobre los usuarios como pueda obtener, y Apple quiere proteger la privacidad de los usuarios tanto como sea posible. Hasta ahora, eso puede haber hecho que los anunciantes no estén contentos, pero tenía la intención de ayudar a los usuarios.

En cambio, ha atraído la ira de Meta, por ejemplo. Y, han surgido muchas investigaciones antimonopolio al respecto.