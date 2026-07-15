iOS 27: novedades en la pantalla de bloqueo del iPhone

Algunas son nuevas adiciones, mientras que otras son ajustes a las características introducidas por Apple en iOS 26, pero juntas te dan más control sobre cómo se ve y se comporta tu pantalla de bloqueo.

Aquí hay cinco para probar si planeas instalar la versión beta pública el próximo mes, o cuando iOS 27 esté generalmente disponible en otoño.

Extender el fondo de pantalla

Una nueva función de extensión de fondo de pantalla en iOS 27 utiliza Apple Intelligence para expandir automáticamente una foto más allá de sus límites originales para que llene toda la pantalla de bloqueo de forma más natural. Si una foto está demasiado recortada, o no coincide con la relación de aspecto del iPhone o deja espacio vacío cuando se coloca en la pantalla de bloqueo, iOS 27 puede generar contenido de imagen adicional alrededor de los bordes con la opción «Extender». Analizará la imagen existente y creará detalles de fondo coincidentes que se mezclen con la foto original, por lo que no hay necesidad de recortar agresivamente. La opción Extender también se puede encontrar en la aplicación Fotos.

Haz que el reloj sea pequeño

Un nuevo modo de reloj compacto está disponible como una nueva opción de diseño de pantalla de bloqueo en iOS 27. Se encuentra en la esquina superior derecha del panel Fuente y color, la opción mueve la hora de su posición tradicional grande y centrada a un formato mucho más pequeño junto con la fecha y los widgets en la parte superior de la pantalla. Es una buena opción si te gusta una pantalla de bloqueo más limpia que muestre tu fondo de pantalla más completamente, y es el efecto completamente opuesto introducido en iOS 26 que estira el reloj hacia abajo de la pantalla.

Generar fondos de pantalla con IA

iOS 27 también amplía Image Playground con soporte para fondos de pantalla de bloqueo generados por IA. Puedes crear fondos personalizados utilizando descripciones de texto, y la aplicación generará imágenes completamente nuevas adaptadas a su estilo, tema o estética preferido, lo que te permitirá configurarlo directamente como fondo de pantalla de bloqueo.

Cambiar la opacidad de Liquid Glass

En iOS 27, Apple ha agregado un control deslizante de Liquid Glass completo en Ajustes ➝ Apariencia ➝ Liquid Glass. Cambia la opacidad de los elementos de Liquid Glass, y puedes elegir una versión clara de Liquid Glass que permita que se muestre parte del fondo, seleccionar una versión más opaca y teñida que mejore la legibilidad del texto, o elegir algo intermedio. Es una función de personalización de todo el sistema (no solo una característica exclusiva de la pantalla de bloqueo), pero afecta directamente el aspecto de la configuración de su reloj, botones, widgets y notificaciones.

Nueva interfaz de Siri

Para ir con la revisión del estilo chatbot «Siri AI» de Apple, iOS 27 presenta una experiencia de Siri rediseñada. En lugar del efecto de luz brillante que anteriormente trazaba los bordes de la pantalla, un orbe Siri que se arremolina ahora se expande y se anima dentro de la Isla Dinámica. Las solicitudes y respuestas de Siri ahora también se presentan en una interfaz más compacta que rodea la Isla Dinámica.



