Apple añade tres ejecutivos a la página de dirección

9 marzo, 20261 Minutos de lectura

Apple ha agregado tres nuevos perfiles ejecutivos a su página de directores que son Jennifer Newstead, Molly Anderson y Steve Lemay.

  • Jennifer Newstead, vicepresidenta senior y consejera general: Newstead es la principal abogada de Apple, que supervisa todos los asuntos legales. Asumió el cargo el 1 de marzo, sucediendo a Katherine Adams, que había ocupado el cargo desde 2017. Antes de unirse a Apple, Newstead se desempeñó como director legal de Meta durante seis años.
  • Molly Anderson, vicepresidenta de diseño industrial: Anderson y su equipo son responsables del diseño de todos los productos, accesorios y sus envases de Apple. Anderson se unió a Apple en 2014, y ha dirigido el equipo de Diseño Industrial desde 2024, aunque no está claro cuándo se convirtió oficialmente en vicepresidenta. Anderson sucede a Jony Ive y Evans Hankey, entre otros.
  • Steve Lemay, vicepresidente de diseño de interfaz humana: Lemay se unió a Apple en 1999, y ahora dirige el equipo responsable del diseño de software en todas las plataformas de Apple. Lemay sucedió a Alan Dye, quien dejó Apple a finales del año pasado para dirigir el diseño de la división Reality Labs de Meta.

Apple también ha actualizado el título de Eddy Cue Vicepresidente Senior de Servicios y Salud en la página, y ha publicado una nueva foto.

