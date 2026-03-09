Apple añade tres ejecutivos a la página de dirección

Apple ha agregado tres nuevos perfiles ejecutivos a su página de directores que son Jennifer Newstead, Molly Anderson y Steve Lemay.

Jennifer Newstead, vicepresidenta senior y consejera general: Newstead es la principal abogada de Apple, que supervisa todos los asuntos legales. Asumió el cargo el 1 de marzo, sucediendo a Katherine Adams, que había ocupado el cargo desde 2017. Antes de unirse a Apple, Newstead se desempeñó como director legal de Meta durante seis años.

Steve Lemay, vicepresidente de diseño de interfaz humana: Lemay se unió a Apple en 1999, y ahora dirige el equipo responsable del diseño de software en todas las plataformas de Apple. Lemay sucedió a Alan Dye, quien dejó Apple a finales del año pasado para dirigir el diseño de la división Reality Labs de Meta.

Apple también ha actualizado el título de Eddy Cue a Vicepresidente Senior de Servicios y Salud en la página, y ha publicado una nueva foto.