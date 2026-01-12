Qué viene en Apple TV: Las gotas de Dios (T2)

En la segunda temporada de «Gotas de Dios», Camille e Issei se enfrentan a su desafío más peligroso hasta el momento: descubrir el origen del vino más grande del mundo, un misterio tan profundo que ni siquiera su legendario padre, Alexandre Léger, pudo resolverlo.

Lo que comienza como una búsqueda del legado, se convierte en una búsqueda de la verdad que abarca continentes y siglos, descubriendo historias olvidadas, rivalidades ocultas y secretos enterrados durante generaciones.

A medida que la búsqueda los empuja a los bordes del mundo, y a los rincones más oscuros de sí mismos, Camille e Issei deben decidir cuánto están dispuestos a sacrificar. La respuesta podría romper su vínculo como hermanos… o destruirlos a ambos.