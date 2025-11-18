Entrevista con Steve Jobs: los primeros años de Pixar

Para conmemorar el 30 aniversario de Toy Story, Steve Jobs Archive ha compartido una entrevista nunca antes vista con Steve del 22 de noviembre de 1996, exactamente un año después de que la película se estrenara en los cines.

Toy Story fue el primer largometraje del mundo totalmente animado por ordenador. Un éxito instantáneo entre el público y la crítica, también transformó a Pixar, que se hizo pública la semana después de su estreno. Con el éxito de Toy Story, el precio de las acciones de Pixar cerró casi el doble de su oferta inicial, lo que le dio una valoración de mercado de aproximadamente 1.500 millones de dólares y marcó la mayor salida a bolsa de 1995. Al año siguiente, Toy Story fue nominada a tres Premios de la Academia en camino a ganar un Oscar de Logros Especiales en marzo. En julio, Pixar anunció que cerraría su unidad comercial de televisión para centrarse principalmente en largometrajes. En el momento de la entrevista, el equipo había crecido un 70 por ciento en menos de un año; A Bug’s Life estaba en producción; y detrás de escena, Steve estaba usando su nueva influencia para renegociar la asociación de Pixar con Disney.

En este metraje, Steve revela el largo juego detrás del aparente éxito de Pixar de la noche a la mañana. Con sorprendente claridad, explica cómo su modelo de negocio le da a los artistas e ingenieros una participación en sus creaciones, y reflexiona sobre lo que la sabiduría duramente ganada de Disney le enseñó sobre el enfoque y la disciplina. También habla sobre el desafío de liderar un equipo tan talentoso que invierte la jerarquía habitual, los incentivos que inspiran a las personas a permanecer con la empresa y el propósito más profundo que los une a todos: contar historias que duren y poner algo de valor duradero en la cultura.

En Pixar, Steve colaboró estrechamente con el presidente Ed Catmull y refinó un enfoque de gestión centrado en crear las condiciones para que el talento prospere. Cuando regresó a Apple unas semanas después de esta entrevista, su experiencia en Pixar dio forma a cómo vio su papel como CEO: construir una empresa sobre ideas atemporales nuevas a través de la tecnología.