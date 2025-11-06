Apple amplía el acceso gratuito a las funciones satelitales al iPhone 14 y iPhone 15

Apple ha anunciado que proporciona a los usuarios existentes de iPhone 14 y iPhone 15 un año adicional de acceso gratuito a su conjunto de funciones satelitales. La compañía reveló esta extensión en sus comunicados de prensa para los nuevos modelos de iPhone 17 y iPhone Air.

El período gratuito se extenderá para los usuarios de iPhone 14 y iPhone 15 que hayan activado su dispositivo en un país que admita las funciones satelitales de Apple antes del 9 de Septiembre a las 12 a.m. (Hora del Pacífico)- 21 horas (Hora de Europa Central), según Apple. Eso significa que las funciones seguirán funcionando de forma gratuita en dispositivos que ya están activados hasta al menos mediados de septiembre de 2026.

El acceso gratuito a las funciones de satélite en los modelos de iPhone 15 estaba programado para terminar en septiembre, antes de esta extensión. Para los modelos de iPhone 14, el acceso gratuito a las funciones debería haber finalizado inicialmente en septiembre de 2024, pero Apple ha extendido el período de prueba dos veces para esos dispositivos. La implicación es que Apple eventualmente cobrará una tarifa por las características, pero aún no ha confirmado dicho plan, y no está claro cuál sería el precio.

Las funciones de satélite de Apple incluyen Emergencia SOS vía satélite, Mensajes vía satélite, Buscar por satélite y Asistencia en carretera vía satélite, con disponibilidad que varía según el país. Estas funciones funcionan cuando estás en un área compatible sin conexión Wi-Fi o celular. El socio satélite de Apple es actualmente Globalstar, aunque se rumorea que la empresa de Elon Musk, SpaceX, está pujando fuerte para que Apple cuente con ella.