Google asegura haber ganado la mitad de su caso antimonopolio y que apelará el resto

El 17 de abril de 2025, la jueza de distrito de los Estados Unidos Leonie Brinkema sentenció que el control de Google sobre los mercados publicitarios equivalía a un monopolio ilegal. Google presenta el fallo como una victoria parcial, mientras que dice que también presentará una apelación.

La juez de distrito Leonie Brinkema dice que Google es culpable de «adquirir y mantener deliberadamente el poder de monopolio» en el mercado de servidores de anuncios de editores que los sitios web utilizan para los anuncios y el mercado de intercambio de anuncios de pantalla web abierta que empareja a los anunciantes con los sitios web.

Los editores que querían usar el intercambio de anuncios de Google también estaban obligados a usar su servidor de anuncios, lo que desfavoreció a las plataformas de la competencia. La función «First Look» de Google le dio a su intercambio de anuncios el primer derecho de rechazo para las impresiones, y «Last Look» dejó que su plataforma evaluara las ofertas de los competidores antes de hacer su propia oferta.

Más tarde, Google implementó Reglas de Precios Unificadas que limitaban las estrategias de precios que los editores utilizaban para reducir la dependencia de los anuncios de Google y seleccionar contenido de baja calidad, que el tribunal dice que favorecía el crecimiento de la tecnología publicitaria de Google al tiempo que perjudicaba a los productos de tecnología publicitaria rivales. La escala y los «vastos repositorios» de Google de datos sobre anunciantes, editores y usuarios limitan la competencia.

Según el tribunal, las acciones de Google han resultado en un daño significativo a los anunciantes, editores y consumidores.

