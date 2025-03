Worldwide Developers Conference 2025 desde el 9 de Junio

La WWDC25 estará disponible íntegramente online y es gratuita para todos los desarrolladores.

Apple ha anunciado hoy que su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual se celebrará del 9 al 13 de junio de 2025. Desarrolladores y estudiantes también tendrán la posibilidad de asistir en persona a un evento especial en Apple Park el día de la inauguración.

so everyone is gonna talk about the glassy "25" in the logo, but the variable bouncy animation has my hopes up SO high for some super fun new motion design in the next releases pic.twitter.com/9W4IP1LL8L