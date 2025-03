Qué viene en Apple TV+: Número uno en los créditos

Apple TV+ ha revelado el tráiler del documental en dos partes «Número uno en los créditos», que se estrenará el viernes 28 de marzo. Con un acceso sin precedentes y entrevistas sinceras, «Number One on the Call Sheet» nos lleva a un viaje íntimo con algunos de los hombres y mujeres negros más extraordinarios de Hollywood mientras arrojan luz sobre las alegrías y desafíos de ser un actor negro, comparten momentos innovadores, discuten planos para el éxito y honran a las leyendas, mientras reconocen el enorme potencial de la próxima generación.

Angela Bassett, ganadora del premio Emmy y nominada al Premio de la Academia, comparte: «»Número uno en los créditos’ celebra la determinación, la fuerza y la brillantez de aquellos que vinieron antes que nosotros, al tiempo que eleva a la próxima generación. Es un honor rendir homenaje a las leyendas y arrojar luz sobre las posibilidades ilimitadas que se avecinan para el talento negro y marrón».

El director ganador del Premio de la Academia Reginald Hudlin dice que de «Black Leading Men in Hollywood» «Número uno en los créditos’ es el testimonio honesto de personas exitosas que superaron todo tipo de obstáculos para hacer realidad sus sueños. No importa en qué negocio estés, aprender sobre su mentalidad, su determinación, sus definiciones únicas de éxito será inspirador para cada espectador. No puedo esperar a que el mundo lo vea».

La directora ganadora del premio NAACP Image, Shola Lynch, de «Black Leading Women in Hollywood», añade: «Es un honor dirigir esta historia que captura a una generación singular de actrices protagonistas negras. No tenemos este tipo de testimonios colectivos de ningún período de la historia del cine. Me hizo decidirme a crear una visión que sea más grande que la suma de las partes para honrar y reflejar sus viajes individuales y una verdad colectiva. Quiero que la audiencia experimente lo que fue estar en la sala y en conversación con ambición, excelencia y belleza sin adornos y que sienta su asombro, alegría, frustración, amor y triunfo. Realmente me ha sorprendido lo mucho que sus historias trascienden la celebridad y tienen significado para nosotros, simples mortales. Solo puedo esperar que el público sienta lo mismo».

«Número uno en los créditos: Hombres protagonistas negros en Hollywood» y «Número uno en los créditos: Mujeres protagonistas negras en Hollywood» ofrecen una mirada en profundidad a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood a medida que revelan sus viajes hacia papeles principales que cambian el juego. Las películas son producidas para Apple por Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner y Dan Cogan. Foxx produce a través de sus producciones Foxxhole con Turner. Hart produce a través de Hartbeat y Cogan produce a través de Story Syndicate.

Dirigida por Hudlin, los productores ejecutivos de «Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood» incluyen a Hudlin, Byron Phillips, Diana E. Williams, Bryan Smiley, Candice Wilson Cherry, Liz Garbus y Mala Chapple. Con Foxx y Hart prestando sus voces al documental, los colaboradores también incluyen a John Boyega, Don Cheadle, Morris Chestnut, Ice Cube, Taye Diggs, Idris Elba, Laurence Fishburne, Morgan Freeman, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Martin Lawrence, Eddie Murphy, Will Smith, Denzel Washington y Marlon Wayans. Estos titanes de la pantalla se abren sobre las primicias históricas, el verdadero papel de un actor principal, el arte del éxito sostenido y dominar la taquilla global. Los expertos de la industria Reuben Cannon, Nina Shaw, Matthew Johnson, Robi Reed y Quentin Tarantino comparten ideas adicionales.

Dirigida por Lynch, los productores ejecutivos de «Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood» incluyen a Angela Bassettt, Halle Berry, Viola Davis, Whoopi Goldberg, Hudlin, Mishka Brown, Nanette Nelms, Smiley, Wilson Cherry, Garbus, Chapple y Mark Monroe. Con Bassett, Berry, Davis y Goldberg prestando sus voces al documental, los colaboradores adicionales incluyen a Cynthia Erivo, Vivica A. Fox, Meagan Good, Tiffany Haddish y Taraji P. Henson, Nia Long, Ruth Negga, Gabourey Sidibe, Jurnee Smollett, Octavia Spencer, Tessa Thompson, Gabrielle Union y Alfre Woodard. Las leyendas del cine hablan de sus grandes oportunidades, navegando por el sistema estelar de Hollywood con gracia y determinación, y creando sus propias oportunidades y asientos en la mesa.