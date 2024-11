Logitech revoluciona la gestión de espacios en el entorno laboral con nuevas herramientas

Logitech, compañía líder en electrónica de consumo y especialista en tecnologías de video colaboración, ha lanzado un conjunto de herramientas inteligentes Sync para mejorar la experiencia de los empleados en el lugar de trabajo y reforzar los análisis de los equipos informáticos de las empresas.

Las nuevas funcionalidades Auto Book y Auto Release, llegan con el objetivo de redefinir la forma en la que las empresas gestionan sus espacios de trabajo. Ahora, gracias a ellas, las reservas de salas se gestionan automáticamente, liberando espacios cuando no se utilizan y reservándolos cuando se ocupan. Además, Logitech View, un sistema de mapas digitales interactivos, hace que la orientación en oficinas grandes sea más intuitiva que nunca.

El reciente estudio, “The New Era of Hybrid Work: It’s Time to Give People What They Want” de Steelcase, reveló que el 40% de los empleados pierden hasta 30 minutos al día buscando una sala de reuniones disponible. ¿El motivo? Personas que usan las salas sin haberlas reservado, permanecen más en ellas de lo que tienen asignado o que simplemente no se presentan a sus reuniones. Logitech ha escuchado estas frustraciones y ha decidido dar un paso más allá con unas soluciones que abordan estos problemas de raíz.

«Con el trabajo híbrido convertido en la nueva norma, las oficinas pueden llegar a sentirse caóticas e impredecibles», comenta Henry Levak, VP de Producto en Logitech for Business. “Las herramientas inteligentes de Logitech son la solución perfecta para traer orden, ofreciendo una visión clara y predictiva de cómo se usan los espacios de trabajo”.

Las funciones Auto Book y Auto Release son el aliado perfecto para cualquier oficina moderna, ya que, por ejemplo, cuando un trabajador comienza a usar una sala de reuniones, Auto Book la reserva automáticamente. Si nadie se presenta, Auto Release la libera, permitiendo que otros la utilicen. Incluso, tras varias reuniones fallidas, una serie completa de reuniones recurrentes puede cancelarse automáticamente, mostrando los cambios en el calendario y en el Tap Scheduler.

«Gracias a la inteligencia artificial de las Rally Bars, que detectan y responden automáticamente a las acciones de los empleados, no se requiere intervención humana. De esta forma, estamos permitiendo a nuestros trabajadores centrarse menos en las acciones manuales y más en la colaboración, mientras que los administradores de IT obtienen una imagen realista de qué salas se utilizan realmente, no solo de qué salas están reservadas», añade Levak.

Estas nuevas funcionalidades están disponibles para salas que utilicen Rally Baro Rally Bar Mini, con plataformas de reserva como Appspace, Envoy, Microsoft, RICOH Spaces, Robin, Zoom, entre otras.

Paul Alley, VP de Global Partnerships en Appspace, señala, «Auto Book y Auto Release son el ejemplo perfecto de cómo Logitech se esfuerza por ofrecer experiencias sencillas y fluidas, eliminando barreras a la productividad y apoyándose en los datos para solucionar los retos actuales”.

Logitech View, por su parte, eleva la experiencia de los empleados híbridos y los visitantes al proporcionar mapas digitales interactivos de las oficinas. Estos mapas, que muestran en tiempo real la disponibilidad de salas de reuniones, puestos de trabajo, servicios y salidas, pueden verse en pantallas grandes mediante Logitech RoomMate. Además, desde las pantallas táctiles, los empleados pueden reservar directamente salas de reuniones o buscar los escritorios de sus compañeros, haciendo que moverse en las grandes y complejas oficinas sea más fácil y visualmente claro.

Asimismo, Logitech ha decidido poner el foco también en los equipos de IT y Facilities. De esta forma, las ventajas no se limitan solo a los empleados. Para estos equipos, responsables normalmente de gestionar la tecnología de las salas de reuniones y la optimización de los espacios de trabajo, esta solución representa un verdadero avance.

«Tener salas infrautilizadas o sobreutilizadas tiene un impacto negativo en los resultados de la empresa», destaca Prakash Arunkundrum, director de Operaciones y General Manager de Logitech for Business. «Gracias a Sync Insights de Logitech, las empresas pueden acceder a análisis detallados sobre el uso de las salas, la ocupación y el equipo de videoconferencias, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes sobre inversiones tecnológicas y planificación de espacios».

Precios y disponibilidad

Logitech View, Auto Book y Auto Release están disponibles mediante un plan de servicio Essential o Select de Logitech, con precios anuales de 179€ y 249€ por sala, respectivamente. Para comenzar a utilizar Logitech View, actualiza RoomMate a CollabOS 1.14, disponible en la beta de Logitech Sync. Las funciones Auto Book y Auto Release requieren una Rally Bar o Rally Bar Minicon CollabOS 1.13 o superior.