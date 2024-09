Revisión de la cerradura We.lock PCB41 con teclado

La cerradura We.Lock PCB41 para puertas de madera en interior viene en una caja atractiva que no dice mucho sobre lo que contiene. Si recuerdas, ya hace tiempo (¡dos años!) revisamos la cerradura de We.lock con lector de huella dactilar.

Una vez abres la caja (la mía llegó un tanto maltratada por el viaje) puedes ver todo el contenido fácilmente, y viene embalado para asegurarse de que el viaje con el mensajero o los golpes no lo dañen.

En cuestión de contenidos han mejorado en estos años: ahora todo viene en una cajita de cristal, con todas las herramientas necesarias para que no se pierdan al fondo de algún cajón.

El material de la cerradura y la carcasa exterior tiene un aspecto sólido, la goma del teclado parece fuerte y no es probable que se borre o se dañe con el uso.

Características:

Cilindro de cerradura estándar europeo: Adecuado para todas las puertas con un grosor entre 70 mm y 110 mm. Fácil de reemplazar el cilindro de cerradura existente en la puerta principal o en una puerta del apartamento sin necesidad de hacer taladros.

Múltiples formas de desbloquear: esta versión permite abrir la puerta con un código numérico, con una tarjeta RFID (incluidas) o usando la aplicación y creando una contraseña temporal, perfecto para dar acceso a alguien durante un tiempo concreto y que luego ya no pueda acceder.

We.Lock también vende un enlace Bluetooth/Wifi por separado, por si necesitas esa conectividad.

La cerradura utiliza tres pilas AAA con una duración estimada de la batería de 1 año (dependiendo, lógicamente, del uso y las condiciones): La pantalla OLED muestra el estado de la batería, la configuración y las advertencias.

Cuando la batería esté por debajo del 20 %, te recordará que debes reemplazar la batería. Las pilas se cargan como si fuera un tambor de revólver, y tiene los dibujos de la polaridad correcta en la propia carcasa.

Para acceder a las pilas (yo debo ser muy tonto) me costó descifrarlo. Incluso desde Welock me mandaron un enlace a un vídeo que no me sirvió para nada. Te lo resumo aquí: tienes que quitar la carcasa metálica, levantar la pestaña con el código QR, desatornillar el tornillo, TIRAR de la pestaña con el QR, y entonces se desplazará la tapa que te permitirá acceder a las pilas. Como ves, muy intuitivo y rápido (modo ironía “on“).

El interfaz de uso de la cerradura tiene “poca paciencia”. Si no tecleas rápido los códigos rápidamente vuelve a la pantalla de bienvenida.

Seguridad: Protección electrostática de hasta 30.000 voltios. A prueba de salpicaduras: IP65. Seguridad en caso de incendio, etc. Siempre se puede abrir desde el interior. Hasta 10 millones de operaciones de cierre. Temperatura de trabajo: -30 °C a 60 °C.

Abrir la cerradura sin llave

Puedes desbloquear la puerta poniendo la contraseña en el teclado o usando una tarjeta RFID.

La cerradura tiene memoria para hasta 10 códigos personales (1 con función de administrador) Se pueden emparejar hasta 20 tarjetas.

Desbloquear la cerradura usando el smartphone

Controla desde cualquier lugar usando la aplicación Welock (disponible para iOS y Android).

Accesorios suministrados:

1 cerradura electrónica WELOCK

3x tarjeta RFID

1x llave Allen especial

1x Manual de instrucciones

Nota: La puerta de enlace de la caja Wi-Fi debe comprarse por separado

Requisitos:

Diámetro de las manijas: exterior 46 mm interior 38 mm

Longitud: exterior 56 mm interior 57 mm

Longitud del cilindro: ajustable en el exterior de 40 mm – 55 mm / dentro de 30 mm – 60 mm.

Material: acero inoxidable con aleación de zinc, plástico.

Peso: 410g

Compatibilidad: Antes de lanzarte, confirma que la puerta en la que lo vas a usar es compatible con la cerradura inteligente. La cerradura inteligente Welock PCB41 es adecuada para la mayoría de las puertas estándar de la UE. El cilindro de bloqueo es ajustable para puertas con un grosor de 70 a 110 cm. Welock también da la opción de enviar una foto de la puerta con tamaño a sus equipos de soporte a service@welockglobal.com, para garantizar la compatibilidad antes de la compra.

Configuración e instrucciones:

El fabricante afirma:

“La instalación de Welock Smart Lock tarda menos de 10 minutos. No se necesita cerrajero. Simplemente siga las instrucciones del manual de instalación incluido y el vídeo de montaje. Es súper fácil instalar la cerradura inteligente por ti mismo en 10 minutos”.

Como usuario de Mac no estoy acostumbrado a leer instrucciones, así que las que trae la cerradura me han parecido absolutamente crípticas y poco útiles. También es verdad que no tengo donde usarla y seguramente si la necesidad me apremiara tardaría poco en descifrarlas. Aún así, parece una solución asequible si quieres añadir una capa de protección extra a un cuarto o almacén, donde te interese limitar el acceso.

Tarjetas RFID

El kit incluye 3 tarjetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) que forman parte de un sistema inalámbrico que comprende dos componentes: tarjetas y lectores. Las tarjetas RFID funcionan directamente de la caja sin ningún problema, existe la opción de configurar hasta 20 tarjetas para el lector si se usan en una oficina o almacén multiusos con varios miembros del personal entrando o saliendo. Esta es una alternativa a la opción sin llave de tener una tarjeta para reemplazar la llave.

Aplicación Welock

La descarga de la aplicación es sencilla, escanea el código QR de la cerradura, que te manda a la web de Welock, localiza el botón para la app (el primero a la derecha) y decide en qué sistema operativo la vas a usar.

El registro requiere poner el código de país y el móvil, para que te envíen un código de confirmación. Si tienes activada la opción de autorrelleno de SMS, podrás ahorrarte un paso.

La aplicación, aunque han cambiado el diseño con respecto a la que tenían hace dos años, sigue siendo poco intuitiva y ayuda poco al usuario. Seguramente tendrás que forcejear algunas veces con ella usando el plan de ensayo y error.

Garantía:

El cilindro de cerradura de puerta inteligente viene con una garantía de 1 año (2 años de garantía si se registra).

Uso práctico.

Como hemos comentado, este tipo de cerraduras, tienen un amplio repertorio de casos de uso: salas de TI, de Comunicaciones, servidores, accesos restringidos, almacenes, suministros, etc. Es una estupenda alternativa a otras opciones, mucho más tecnológicas y caras, a las que suma la facilidad de instalación y la gestión usando códigos temporales.

Observaciones:

El kit no incluye las baterías 3 X AAA necesarias, lo cual es una pena.

Conclusión

Instalar la cerradura We.lock PCB41 con teclado no requiere habilidades técnicas ni herramientas específicas. Desafortunadamente, la aplicación que es necesaria con el kit, descargada a través del QR, es críptica y ofrece poca ayuda (desconozco si en otros idiomas habrá más información).

Con todo, We.Lock parece estar caminando en la dirección correcta, aunque más despacio de lo que me gustaría. La facilidad de instalación permite la modernización de las puertas existentes sin la necesidad de habilidades técnicas / herramientas especializadas. Además tiene la fácil configuración y uso con tarjetas RFID preconfiguradas y el código de clave opcional.

Puedes comprar la cerradura en Amazon haciendo clic aquí (enlace de afiliado, si lo usas, tu pagas lo mismo y a nosotros nos quedan unos céntimos ¡gracias!) o en la web de We.Lock.