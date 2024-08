El tamaño importa

En este artículo voy a hablar de algo que está relacionado con el tamaño, aunque no siempre y no siempre directamente: el peso.

Cuando alguien me ha pedido recomendación para comprar un portátil hay un aspecto que considero básico: el tamaño y el peso; y es algo que no necesita tener conocimientos tecnológicos para responder.

La batalla suele estar entre un portátil con una pantalla grande (que es lo primero en lo que la gente piensa) o un portátil que pese poco, en lo que no suelen pensar hasta que se lo dices.

A la gente le gusta una pantalla grande para tener mucho espacio pero eso va ligado a un peso mayor. Si eres una persona que te mueves mucho con tu equipo creo que el «peso» de la decisión debe recaer en el peso, y es que no es lo mismo ir cargando con medio kg, con 1 kg, con 2 kg… tu comodidad y tu espalda van a notar la diferencia. Y si tienes que sujetar el dispositivo en tu mano, como en el caso del iPad, la diferencia es más notable.

El peso del iPad

Cuando llegó el momento de comprar el iPad Pro M4, a principios de este año, me surgió la eterna duda: ¿11” o 13”? Uno tiene una pantalla más grande que me permitirá trabajar mejor con ciertas aplicaciones, pero supondría un peso mayor para llevarlo, usarlo tirado en el sofá, en la cama…

Probando el Pro M1 de un compañero del trabajo, finalmente me decanté por el 11”, ya que el de 13”, pese a que era impresionante, era claramente más pesado. Así que ahora tengo un dispositivo de 444g en la mano, una maravilla.

La funda del iPad

El segundo punto era encontrar una funda para el iPad. La cuestión era:

Debe ser muy ligera para no echar a perder el peso del iPad.

Debe poder separarse del iPad fácilmente para no cargar con ella cando no quiero.

El iPad Pro, y últimos modelos de iPad, llevan unos imanes que permiten que las fundas se fijen magnéticamente, no hace falta encajar el iPad dentro de la funda (lo que hace impensable estar quitando el iPad de la funda para tirarse en el sofá o en la cama).

Parece ser que el iPad Pro M4 tenía los imanes dispuestos de forma distinta a los modelos anteriores, quizá por la cámara en su lado largo, lo que hacía que no hubiese fundas más allá de las de Apple. Pero en Amazon encontré una que cumplía muy bien: ESR Funda para iPad Pro 11 Pulgadas M4, con un peso de 266g. Cuál es mi sorpresa que cuando la estoy usando, no tiene la función de tapa magnética, es decir, cuando se cierra la tapa el iPad no se bloquea automáticamente, con el problema que supone de seguridad y de consumo de energía. Así que la devolví.

Seguí buscando y no aparecía nada, hasta que un día apareció un producto nuevo, la funda de piel TORRO Funda Magnética Inteligente Compatible con iPad Pro 11” con un peso de 150g, bastante más cara pero de muy buena calidad, y, comparándola con la oficial de Apple, tiene protección para el Apple Pencil.

Así que el dispositivo ya está en casi 600g, aunque fácilmente se vuelve a quedar en 444g cuando quiero.

La funda teclado Magic Keyboard de Apple

Compré esta funda teclado antes incluso que la funda simple, pero me quedé con muchas dudas. La funda es genial, el iPad se quita fácilmente para no cargar con ella, el teclado tiene un tacto profesional, el trackpad es como Apple manda, no necesita bluetooth ni batería de ningún tipo… pero tiene un peso considerable, y no quería perder la ligereza del dispositivo.

¿Qué teclado entonces?

Actualmente tengo un pequeño teclado de Logitech, el viejo modelo Key-to-go de 185g, es el que estoy usando temporalmente. Es un teclado muy fino y ligero, se conecta por bluetooth y tiene una batería propia. No tiene retroiluminación y está preparado para que se derramen líquidos encima de él, pero no es un teclado para usar mucho rato, no es muy cómodo.

Recientemente Logitech ha sacado la segunda versión Keys-to-go 2, ahora ya con un tacto más serio, con una tapa pero con pilas en lugar de batería. El peso es de 220g.

Pero hay un teclado profesional, con un tacto maravilloso, con un tamaño estándar y con algo que no encuentras por ningún lado, un peso ridículo para un teclado normal: el Magic Keyboard de escritorio.

El Apple Magic Keyboard de escritorio

Es un teclado fino, ligero (239g), que a diferencia del Keys-to-go 2 usa batería en lugar de pilas, y puede ser utilizado como teclado por cable o por bluetooth. El tamaño es estándar y la comodidad está más que comprobada. Aunque no es tan cómodo para llevar como el Magic Keyboard de Apple, que basta con cerrarlo y cogerlo bajo el brazo, sí es bastante más ligero. Además, a diferencia del Magic Keyboard, lo puedes usar separado del iPad o con el iPad en vertical.

Este teclado, junto con el Magic Mouse 2 es una combinación ganadora para usar tu iPad como un portátil, si no te gusta tanto el trackpad.

Además, es más barato que las dos otras soluciones comentadas en este artículo (estoy hablando de la versión que no tiene lector de huellas Touch Id).

Aún que he comprado el teclado y ratón porque estoy de vacaciones, pero será algo que seguramente caerá a principios de septiembre.

En resumen

Si vas a transportar tu dispositivo, o vas a sostenerlo, todos los gramos «pesan», así que ve con cuidado al elegir el producto principal, pero también los accesorios.