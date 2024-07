Qué hacer si tu ID de Apple se ha visto comprometida

Si te preocupa que una persona no autorizada tenga acceso a tu ID de Apple, estos pasos pueden ayudarte a recuperar el control de tu cuenta.

Señales de que tu ID de Apple se ha visto comprometida

• Apple te notificó (notificación o correo electrónico) sobre una actividad de tu cuenta que no reconoces (por ejemplo, si tu El ID de Apple se utilizó para iniciar sesión en un dispositivo que no reconoces o que tu contraseña se cambió, pero no la cambiaste).

• Notas una actividad inusual, como mensajes que no enviaste, elementos eliminados que no eliminaste o actividad de compra que no reconoces.

• Tu contraseña ya no funciona, no reconoce algunos o todos los detalles de tu cuenta, o tu dispositivo ha sido bloqueado o colocado en modo perdido por alguien que no eres tu.

Obtén el control de tu ID de Apple

Cambia la contraseña de tu ID de Apple. Si tu contraseña del ID de Apple ha sido cambiada por otra persona, restablece tu contraseña. Ve a appleid.apple.com para actualizar cualquier información personal o de seguridad que no sea correcta o que no reconozcas. Consulta con el proveedor de tu dirección de correo electrónico* para asegurarte de que controlas cada dirección de correo electrónico asociada con tu ID de Apple. Si has perdido el control de una dirección de correo electrónico, trabaja con tu proveedor de correo electrónico para recuperar el control o utiliza una dirección de correo electrónico diferente.

*En China continental y la India, puedes usar tu número de teléfono como tu ID de Apple.

Si no puedes restablecer la contraseña de tu ID de Apple o iniciar sesión

Si no puedes restablecer la contraseña de tu ID de Apple o iniciar sesión en appleid.apple.com, ve a iforgot.apple.com para iniciar la recuperación de la cuenta y recuperar el acceso después de un período de espera de recuperación de la cuenta.

Asegura tu ID de Apple

Después de recuperar el control de tu ID de Apple, sigue estas instrucciones para asegurarte de que controlas todos los Los ID de Apple que han iniciado sesión en tus dispositivos y que tu ID de Apple es seguro.

Averigua qué ID de Apple ha iniciado sesión en tu dispositivo

Para asegurarte de que has iniciado sesión en una ID de Apple que solo tú controlas o en los que confías, comprueba la configuración de cada uno de tus dispositivos.

• Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch (o Preferencias del Sistema) en tu Mac.

• Deberías ver tu nombre en lo alto de la ventana. Toca tu nombre y verifica la dirección de correo electrónico asociada a tu ID de Apple.

• En cada uno de tus dispositivos, comprueba la configuración de los servicios en los que has iniciado sesión con tu ID de Apple (incluidos FaceTime, Mensajes, iTunes Store y App Store, Cuentas de Internet, Correo y Calendario).

• Comprueba iCloud para Windows, tu HomePod (usando la aplicación Casa en tu iPhone o iPad), y tu Apple TV (para Fotos de iCloud o Compartir en casa).

Asegúrate de que tu ID de Apple es seguro

• Si aún no lo has hecho, configura la autenticación de dos factores para tu ID de Apple. Esta función de seguridad adicional está diseñada para evitar que otra persona acceda a tu cuenta, incluso si conoce tu contraseña.

• Deberías ser la única persona que conozca tu contraseña y pueda iniciar sesión con tu ID de Apple.

• Si alguien que no conoces o en quien no confías puede iniciar sesión con tu ID de Apple, tu cuenta no es segura.

• Para ayudar a mantener tu ID de Apple segura, también debes mantener el dispositivo seguro y protegerlo con un código de acceso. Si alguien más tiene acceso a tu dispositivo de confianza y conoce tu código de acceso, puede restablecer el Código de acceso del ID de Apple. Aprende a proteger tu dispositivo si se pierde o te lo roban.