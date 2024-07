iOS 18 permite cambiar la función de cámara y linterna en la pantalla de bloqueo

iOS 18 permite a los usuarios cambiar los dos botones de acceso directo en la pantalla de bloqueo a una acción de su elección por primera vez.

Los usuarios ahora pueden cambiar los dos controles en la parte inferior de la pantalla de bloqueo por una acción diferente de su elección.

Hay disponibles accesos directos a funciones como Translate, Notes y reconocimiento de música en Shazam, y más. La lista completa de acciones es la siguiente (mira el vídeo de TwitteX):

Here are all the options to replace the camera and flashlight buttons on the Lock Screen on iOS 18 pic.twitter.com/ZS6j5xWQzF