Un disco de 1998, el mejor de la historia, según Apple Music

The Miseducation of Lauryn Hill, el primer y único disco de estudio de la excitante de The Fugees, es el mejor disco de la historia, según Apple Music.

Polémico, como todas las clasificaciones, el disco lo será, o no lo será, dependiendo de la historia… de cada uno.

Seguramente un quinceañero actual, aunque pueda coincidir en que las canciones son buenas, tendrá problemas para aceptar que sean mejores que las de un disco de C Tangana, Rosalía o, con todo el respeto, Omar Montes (el orden es aleatorio).

Para un ochentañero, probablemente alguno de The Beatles, The Rolling Stones o Carol King serán el hito que marcó su amor a la música.

Para un amante de la ópera, algún disco de Pavarotti, Callas o Domingo, si del jazz, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong o Miles Davies.

Y así sucesivamente. Cada uno en su época y estilo que le guste.

Los entendidos podrán arguir que hoy sigue habiendo discos que suenan como si fueran réplicas del de Lauryn, pero también se puede decir lo mismo de The Beatles (mira este artículo de Diego Manrique) o de Bob Dylan (por dios, ¡le han dado un nobel al tipo!).

Es posible que recuerdes a Lauryn Hill por su participación en Sister Act (Una monja de cuidado) película de 1992. En 1994 The Fugees publicarían su primer disco Blunted on Reality, y en 1996 publicaron The Score, con el megahit “Killing Me Softly with His Song“, versión del original de Roberta Flack.

En 1998 Lauryn Hill publicó “The Miseducation Of Lauryn Hill” con el que ganó cinco Grammys.

A partir de ahí básicamente se ha retirado de la música y se ha dedicado al activismo y a la caridad.

Quién le iba a decir a la buena de Lauryn que con 23 años (nació en 1975) publicaría el que para Apple Music es el mejor disco de la historia.

¿Cuál es tu mejor disco de la historia?

La lista de los 100 mejores discos de la historia según Apple Music está aquí