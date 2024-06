La Apple de Tim Cook se gradúa hoy

Como ya sabes si estás leyendo Faq-mac, hoy es la conferencia inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2024 de Apple.

En poco tiempo, la Apple de Tim Cook le dirá al mundo si sigue siendo relevante o si ya ha pasado su momento, y ya solo le queda el largo y lento declive, parcheado comprando empresas e intentando (a la desesperada) seguir marcando el paso.

Lo bueno de Apple es que ya estuvo allí, ya la consideraron muerta, y hemos visto la falta de innovación, la proliferación de productos irrelevantes o de ventas ridículas y los proyectos a medio cocer que se lanzaban (¡o anunciaban!) y que morían de inanición.

Desgraciadamente, esta vez no hay un Steve Jobs al que recurrir cuando todo se vaya al carajo, por lo que esta vez si es a todo o nada.

El legado de Tim Cook

No es que Tim Cook sea mal CEO de Apple. Ha demostrado que es un gestor excelente, que ha llevado a la empresa a cotas inimaginables, tanto de rentabilidad como de optimización de la cadena productiva.

Pero uno no llega a CEO en Apple para que se le recuerde por eso.

Si, también ha lanzado el Apple Pencil, los AirPods, AirTags, etc. innumerables iteraciones de los productos clásicos de Apple, como el iPhone, el Mac, el iPad, Apple Watch etc.

Pero proyectos “suyos”, de entidad, de los que marcan un antes y un después, que pueda justificadamente presentar como propios, no tiene ninguno.

Miento, el paso a la máquina de hacer dinero que son los servicios es completamente suyo. AppleTV +, Arcade, News, Card, etc. han surgido bajo su mandato y es atribuible a su responsabilidad el éxito que han tenido.

Pero Apple ha sido siempre una compañía de integración de hardware y software. Los servicios son… digamos poco lustrosos para lo que estamos ventilando aquí.

Ah, Apple Silicon

Ya puedo oir cómo te remueves en la silla pensando que estoy siendo injusto dejando en el tintero el diseño propietario de chips. Y no, no me olvido. Es cierto que han salido en la era de Tim Cook, pero estarás de acuerdo conmigo de que el CEO de Apple, más allá de aprobar el proyecto y confiar en el equipo, ha tenido poco que aportar.

No es un hombre de producto (Jobs dixit) y siempre ha demostrado que no le interesa, más allá de lo que necesite saber para ser un portavoz eficaz de la compañía. De hecho, observarás que él no presenta ningún producto (al contrario que Jobs), sino que lo delega en sus subalternos responsables de las diferentes líneas.

Podríamos decir que Cook es “croupier” dando cartas a los diferentes responsables para que cada uno pueda vender lo que fabrican.

Apple Car

El coche de Apple era el comodín del futuro para Cook. Daba igual si el Mac Pro era un fracaso, o los colores del iMac intrascendentes o el iPadOS nunca llegaba a satisfacer las expectativas.

Apple estaba trabajando en un coche autónomo que iba a revolucionar una industria plena de pesos pesados, como ya ha hecho con la informática o la telefonía, y a dejar a los Tesla en evidencia. Si para eso necesitaban diez años, veinte, lo que hiciera falta, el futuro, la esperanza, era de Apple.

Pero llega la cancelación de Apple Car. Y de repente el futuro es hoy.

Vision Pro

Ya solo queda Apple Vision Pro. El lanzamiento, en mi modesta opinión, a juzgar por el software incluido, se produce de forma un tanto precipitada, precisamente para dar los mercados la tranquilidad de que Apple ya tenía una revolución en marcha.

Vision Pro es el futuro reemplazo del Mac, del iPad, del Apple TV… es la estrategia de Apple para los próximos años. Un hardware robusto e impecable, que rebosa calidad. Un interfaz absolutamente depurado y que funciona con precisión milimétrica … y un software… hmmm … algo ramplón, por ser suave.

Antalya, Turkey – June 12, 2023: Apple webpage showing the newly released “Apple Vision Pro”

Todo el efecto “wow” se agota en veinte minutos. Luego, ya no sabes muy bien qué hacer con él. Si, tienes el Mac -estupendo- integrado. Si, hay diez, veinte, películas que quieren aparentar sensación tridimensional (unas con más acierto que otras) pero…

Todo el mundo estará de acuerdo en que no ha habido una avalancha de software por parte de los desarrolladores. Que si, que se presentó hace pocos meses. Que es todo nuevo. pero, con el iPhone, los desarrolladores sólo necesitaron descubrir que podían hackear el sistema y se pusieron a crear apps (luego vino la App Store y el resto es historia).

Y luego está la IA

Por si fuera pequeño el reto que tiene Apple (convencer a desarrolladores de dentro y de fuera de que AVP es un mercado viable y con futuro), la explosión de OpenAI, y posteriormente los seguidistas, Google y Meta, han dejado a Apple fuera de la foto.

Todo el mundo ha oído hablar de ChatGPT, bastantes menos lo han usado, y muchos menos lo han integrado de manera habitual en sus flujos de trabajo.

Pero a Apple ya no le vale con identificar mascotas en fotos o responder “esto es lo que he encontrado” cada vez que le preguntas a Siri algo que no sabe.

La gente quiere respuestas (en la vida y por parte de Siri) y Apple se ha dormido espectacularmente en las capacidades de su asistente de voz (otro que prometía ser el nuevo interfaz).

Apple no puede conformarse con ser mediocre. Porque cuando lo eres, estás dejando espacio a otros para que brillen.

Hoy es el día

Por eso hoy es el examen de reválida de Tim Cook. Todo el mundo (esta vez literalmente) estará mirando si Apple está tomando apuntes y sigue siendo la más lista de la clase o si se ha dormido en los laureles y ha entrado en decadencia.

No se trata de que “destrone” a OpenAI -de hecho sabemos que, de momento, cuenta con ella para la tecnología subyacente. Se trata de demostrar que sigue siendo la primera en entender cómo los usuarios pueden aprovechar las tecnologías en su vida cotidiana, sin tener que darse de alta en ninguna empresa y sin tener que temer por su privacidad.

Y con la versión 2 de VisionOS tendrá que demostrar que Apple Vision Pro es un producto que, no solo tiene toda su atención, sino que merecer la atención de los desarrolladores como nuevo gran mercado (el anuncio de la apertura de ventas a mercados fuera de USA ayudará, sin duda).

Por eso hoy es el día de la graduación de Tim Cook como sucesor de Steve Jobs al frente de Apple, o como gestor transitorio mientras aparecía una nueva figura que pudiera empujar a los ingenieros a hacer cosas que pensaban que no eran capaces.

La respuesta, en pocas horas… y en los meses siguiente.

Seguiremos informando.