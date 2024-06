En visionOS 2 las personas pueden tocar los dedos, chocar cinco y los puños

Introducidas por primera vez en abril, las Spatial personas en Apple Vision Pro están diseñadas para que parezca que están en un mismo espacio físico, y para mejorar la experiencia, los avatares realistas pronto podrán interactuar directamente entre sí utilizando algunos gestos nuevos en visionOS 2.

Previsualizadas en la WWDC el año pasado, las Spatial personas permiten a los usuarios de Vision Pro “salir del mosaico familiar de FaceTime y sentirse más presentes, como si estuvieran reunidos en el mismo espacio físico”, según Apple. Cuentan con un fondo transparente y son capaces de mostrar el lenguaje corporal y el movimiento adicional, como los gestos con las manos, para una experiencia más realista.

Como compartió el desarrollador independiente xChester en las redes sociales, las Spatial personas en el mismo entorno ahora pueden chocar cinco, chocar el puño y tocar los dedos, y la versión beta de visionOS 2 proporciona retroalimentación visual y de audio para resaltar la interacción virtual.

Persona in visionOS now has both visual and sound feedback when people doing high five, fist bumping or finger touching.

