Blackmagic presenta una cámara de vídeo espacial para Apple Vision Pro

Blackmagic Design ha anunciado la cámara inmersiva Blackmagic URSA Cine diseñada para grabar contenido de vídeo espacial para los auriculares Vision Pro de Apple.

La cámara envolvente URSA Cine cuenta con un sistema de lentes 3D estereoscópicas personalizado con sensores duales de 8K, capaz de capturar un campo de visión de 180 grados con soporte de audio espacial.

Está diseñada para capturar contenido con una resolución de 8.160 x 7.200 por ojo y ofrece 16 paradas de rango dinámico para garantizar el detalle y la precisión del color en cada fotograma, con la capacidad de grabar contenido de cine inmersivo en 3D estereoscópico a 90 fotogramas por segundo.

