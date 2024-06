Apple TV+ anuncia los invitados en ‘Yo Gabba GabbaLand!

Apple TV+ ha dado a conocer la impresionante lista de invitados musicales para “Yo Gabba GabbaLand!”, la nueva serie de 10 episodios inspirada en el célebre fenómeno cultural nominado al Premio Emmy “Yo Gabba Gabba!”

Su estreno mundial será el viernes 9 de agosto, “¡Yo Gabba GabbaLand!” invita al público a explorar un mundo mágico de infinitas posibilidades y promesas con amigos tanto familiares como nuevos, en una reimaginación que da vida a una expansión Yo Gabba GabbaLand!

Junto a la presentadora Kammy Kam, interpretada por la estrella en ascenso Kamryn Smith, y los queridos personajes originales Brobee (Amos Watene), Foofa (Emma Penrose), Muno (Adam Deibert), Toodee (Erin Pearce) y Plex (Christian Jacobs), una nueva y deslumbrante alineación de “Super Music Friends” e los invitados especiales se unirán al mundo mágico de “Yo Gabba GabbaLand!” esta temporada.

Los espectadores pueden esperar actuaciones musicales vibrantes y música original de artistas ganadores de premios Grammy, incluido Anderson. Paak, Portugal. The Man y Thundercat, junto con Betty Who, The Linda Lindas, Miyavi, Cory Wong y Antwaun Stanley, Kurt Vile, The Drums y The Interrupters. Estos artistas aclamados por la crítica interpretarán canciones que se vincularán con los temas de cada episodio, incluyendo creatividad, crecimiento, amistad y más. Llenas de optimismo y diversión, las actuaciones enseñan a los niños y a las familias lecciones de vida a través de la canción y el baile que les permiten aprender, reír y crecer juntos.

Los invitados visitantes a lo largo de la temporada también incluyen a Reggie Watts (“Tuca & Bertie”, “The Late Late Show With James Corden”), el ganador del Premio Emmy Sam Richardson (“The Afterparty”), Gillian Jacobs (“Community”), Utkarsh Ambudkar (“Ghosts”), la ganadora del Premio SAG Lauren Lapkus (“Orange Is the New Black”), la nominada al Premio SAG Chelsea Peretti (“Brooklyn Nine-Nine”), los ganadores del Premio Grammy Diplo, Flea y Big Daddy Kane, junto con el ganador del Premio de la Academia Paul Williams y muchos más.