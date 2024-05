Apple Pencil Pro viene en cinco cajas diferentes

Además de las nuevas características como un gesto de compresión, el giroscopio y el soporte de Buscar, resulta que el Apple Pencil Pro tiene una sorpresa en el embalaje.

Como han mostrado Arun Maini y Nikias Molina, Apple ha creado cinco diseños de cajas diferentes para el Apple Pencil Pro, cada uno con la palabra “Pro” en un estilo único. Cuando compres un Apple Pencil Pro, recibirás una de las cinco cajas al azar.

Thought this was pretty fun



The Apple Pencil Pro has 5 different types of box and you have no idea which you'll get when you order it



Also each one has the word "Pro" on it in some shape or form pic.twitter.com/1QQO5akZWW