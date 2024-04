TwitteX lanza soporte para llaves de acceso en iOS

Las llaves de acceso se han lanzado para X en todo el mundo, aportando un nuevo nivel de seguridad de la cuenta a los usuarios de la plataforma social.

En enero, X introdujo el soporte para el inicio de sesión con contraseña. La función utiliza la tecnología desarrollada por la Alianza FIDO en colaboración con los principales actores de la tecnología como Apple, Google y Microsoft.

Las claves de acceso en X estaban inicialmente disponibles exclusivamente para los usuarios de iOS en los Estados Unidos, pero ahora se han lanzado en todo el mundo, como lo confirmó la cuenta oficial de Seguridad de X.

Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF